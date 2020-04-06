ATR Bands Midline Trend EA

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado, siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.



Este Asesor Experto (EA) es una sofisticada herramienta diseñada para los operadores que buscan explorar y optimizar una estrategia de negociación basada en ATR (Average True Range). Este EA se centra en el concepto de las Bandas ATR y la acción del precio de la línea media para determinar posibles señales de compra o venta.

En esencia, el EA calcula el valor de ATR y lo utiliza para identificar los niveles clave donde el movimiento de los precios podría conducir a oportunidades de trading rentables. La estrategia detrás de este EA es simple pero efectiva: identifica cuando el mercado tiene potencial para cambios de tendencia basados en el comportamiento del precio en relación a la línea media basada en el ATR.

La lógica es sencilla:

Cálculo del ATR: El EA utiliza el valor del ATR durante un periodo definido por el usuario para estimar la volatilidad del mercado.

Detección de la línea media: La línea media se deriva del máximo y mínimo del periodo anterior, proporcionando un punto de referencia claro para la acción del precio.

Generación de señales: El EA genera una señal de compra cuando el precio cruza por encima de la línea media, lo que sugiere un posible impulso alcista. Por el contrario, se genera una señal de venta cuando el precio cruza por debajo de la línea media, lo que indica un posible movimiento bajista.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este EA no está optimizado. Se ha creado como un marco base que usted puede optimizar según sus preferencias de negociación y tolerancia al riesgo. Cada operador puede querer afinar parámetros como el periodo ATR, el multiplicador ATR, el stop loss, el take profit y más. El EA ofrece una base sólida, lo que le permite aplicar su experiencia y conocimientos para mejorar aún más su rendimiento.

Características principales:

Periodo ATR y multiplicador flexibles: Puede ajustar el período ATR y el multiplicador para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.

Gestión del riesgo personalizable: El EA incluye parámetros para el tamaño del lote, stop loss, take profit y deslizamiento para alinearse con su estilo de negociación.

Validación de Mercado: Comprueba si su operación cumple con los requisitos de su broker, asegurando que pueda entrar en posiciones con confianza.

Registros para mayor transparencia: Con la opción "mostrar registros", puede supervisar la información detallada de las operaciones directamente en el terminal.

Tenga en cuenta que, aunque este EA está diseñado para ayudarle a identificar posibles oportunidades de trading, no garantiza beneficios. Como todas las estrategias de trading, conlleva riesgos, y la optimización es clave para adaptarla a su estilo de trading y apetito por el riesgo.

El EA proporciona un sólido punto de partida para cualquiera que busque implementar una estrategia basada en la volatilidad utilizando el ATR. Te recomendamos que visites mi página web para echar un vistazo a este EA y a otros que puedan encajar con tu estrategia de trading.

Estaremos encantados de ayudarle a ajustar el EA para que cumpla sus objetivos de trading específicos.