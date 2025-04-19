Gold Matrix MT5

5

Gold Matrix: Entfesseln Sie den Goldhandel mit fortschrittlicher KI-Technologie und nutzen Sie die Macht des intelligenten Momentum-Tradings auf dem Goldmarkt

Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

    Sind Sie bereit, Ihr XAUUSD-Handelserlebnis zu verbessern? Wir stellen Ihnen Gold Matrix vor - den hochentwickelten Expert Advisor, der speziell für Goldhändler entwickelt wurde, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Leistung verlangen.

    Elite-Momentum-basierte Strategie

    Gold Matrix identifiziert und nutzt das Momentum dort, wo es am wichtigsten ist - in den Fußstapfen von Händlern mit hohem Handelsvolumen, die aktiv die Preisentwicklung vorantreiben. Dieser EA folgt nicht nur Trends - er folgt dem Geld.

    Adaptive maschinelle Lerntechnologie

    Die Märkte entwickeln sich weiter, und das gilt auch für Gold Matrix. Unser firmeneigener adaptiver maschineller Lernalgorithmus analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um seine Handelsparameter zu optimieren und sicherzustellen, dass der EA perfekt auf das aktuelle Marktverhalten abgestimmt bleibt.

    Strategisches Positionsmanagement

    Im Gegensatz zu typischen EAs, die Verluste sofort ausgleichen, verwendet Gold Matrix eine intelligente Averaging-in-Strategie, um Positionen effektiver zu verwalten. Für Trader, die ein traditionelles Risikomanagement bevorzugen, steht eine anpassbare Stop-Loss-Funktion zur Verfügung.

    Adaptive, nachrichtengesteuerte Richtungsanalyse

    Gold Matrix hebt seine Nachrichtenintelligenz auf die nächste Stufe, indem es nicht nur risikoreiche Zeiträume herausfiltert, sondern die jüngsten Wirtschaftsdaten aktiv analysiert, um seine Handelsentscheidungen zu treffen. Der hochentwickelte Algorithmus des EA wertet die Ergebnisse und Marktreaktionen auf die jüngsten Nachrichtenereignisse aus und bestimmt, ob die Bedingungen den Kauf, den Verkauf oder die Umsetzung eines ausgewogenen bidirektionalen Ansatzes begünstigen. Diese intelligente Marktinterpretation ermöglicht es Gold Matrix, sich an der breiteren wirtschaftlichen Erzählung auszurichten, die den Goldpreis bestimmt, anstatt sich nur auf technische Indikatoren zu verlassen. Durch die Einbeziehung dieser fundamentalen Analyseebene kann der EA stärkere direktionale Gelegenheiten erkennen und seine Strategie entsprechend anpassen - er kauft bei steigenden wirtschaftlichen Bedingungen, verkauft bei fallenden Szenarien oder handelt in beide Richtungen, wenn die Märkte keinen klaren Konsens aufweisen. Diese nachrichtengesteuerte Richtungsintelligenz verschafft Gold Matrix einen bedeutenden Vorteil, wenn es darum geht, die profitabelsten Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig Gegen-Trend-Fallen zu vermeiden.

    Wie man es benutzt:

    • Laden auf XAUUSD-Chart H1
    • Ändern Sie die Risikoeinstellungen, indem Sie die Eingabe "Autolot Level" anpassen. Ein höheres Autolot-Niveau bedeutet ein höheres Risiko und ein größeres Gewinnpotenzial.
    • Auf VPS laufen lassen
    • Mindestkontostand für den sicheren Handel 1000$ oder 10$ auf einem Cent-Konto
    • Mindesthebel für sicheres Handeln 1:500

    Vermeiden Sie es, historische Daten von Brokern für Backtests zu verwenden, die länger als 1-2 Jahre zurückliegen. Broker halten in der Regel keine qualitativ hochwertigen historischen Daten für längere Zeiträume vor, was zu ungenauen Backtest-Ergebnissen und irreführenden Performance-Metriken führen kann.

    Verwenden Sie für Backtests von Strategien über längere Zeiträume stattdessen Tick-Daten von Drittanbietern. Dies gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten für Ihre Analyse. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen und Importieren von Tickdaten in MT5 finden Sie unter Folgen Sie dieser Anleitung für weitere Informationen.

    Die wichtigsten Vorteile:

    • Kurzfristiger Handelsfokus minimiert das Marktengagement und das Risiko
    • Brokerunabhängige Leistung, die durch umfangreiche Stresstests bestätigt wurde
    • Widerstandsfähig gegenüber Marktbedingungen, einschließlich Spread-Schwankungen und Slippage
    • Einfache Einrichtung und Bedienung mit intuitiver Parametersteuerung
    • Umfassende Dokumentation für Anfänger und erfahrene Trader

    Entwickelt für reale Marktbedingungen

    Gold Matrix wurde bei mehreren Brokern mit unterschiedlichen Bedingungen getestet, um unabhängig von Ihrer Handelsumgebung eine konsistente Leistung zu gewährleisten. Die Unempfindlichkeit des Algorithmus gegenüber Spreads und Slippage macht ihn ideal für Händler, die sich um die Ausführungsqualität sorgen.

    Ist Gold Matrix das Richtige für Sie?

    Dieser EA ist perfekt für Händler, die sich auf den Goldmarkt konzentrieren und Wert auf eine ausgefeilte Technologie gepaart mit einer unkomplizierten Bedienung legen. Egal, ob Sie hauptberuflich handeln oder nur wenige Stunden Zeit haben, um die Märkte zu beobachten, Gold Matrix passt sich Ihrem Handelsstil an.

    Überlassen Sie Ihren Goldhandel nicht dem Zufall. Entscheiden Sie sich für einen intelligenten, anpassungsfähigen Ansatz, der den institutionellen Geldströmen folgt.

    Rüsten Sie noch heute auf Gold Matrix auf und verändern Sie Ihr XAUUSD-Handelserlebnis.

    Gravity Tool
    324
    Gravity Tool 2025.12.07 14:38 
     

    In my opinion: If you want to go for a gold grid bot, this is the best from the market. I run it with low risk but its design makes different strategies possible. I recommend it highly. Jesper is also an honest developer and certainly one of the smartes arround.

    thomaslampe65
    641
    thomaslampe65 2025.08.27 02:40 
     

    Update 12/11/25: This EA continues to amaze me. profit from 9/15/25 until 12/11/25 is EUR 404.77. It gets in, does its thing, and gets out.

    Update 10/21/25: I started a real account on 9/15/25 with EUR 1k, default settings except AutoLot 2. Until today net profit EUR 183.65. 19 trades - 17W, 2L. XAUUSD lost about 7% in the last 2 days and the EA did not take a trade, staying safe. Very impressive!

    9/12/25: Summary after one month of running a Euro 1K demo account on RoboForex PRO 1:1000: I am up 8.8% with minimal DD, 19W, 4L. I am sure that this would have looked even better as I somehow managed to turn the EA off for 4 trading days. Jesper's support is superb and he is very engaging in the chat group. I am excited about this EA and will start a real account next month. Thank you for creating an excellent EA, Jesper!

    Saman Mehrdad Taheri
    385
    Saman Mehrdad Taheri 2025.08.24 06:40 
     

    I’ve been running Gold Matrix for about 4 weeks on high settings and my account is up around 60% . Drawdown has touched 30% a few times, but the EA always recovered well and pushed back into profit. Once I hit 100%, I’ll withdraw my initial and let it run risk-free. Big shoutout to Jasper too — I’ve used his EAs for 2 years now and he’s one of the few genuine authors out there, always available to help. So far, really happy with the results.

    Day and Trail MT5
    Vadim Zotov
    4 (1)
    Experten
    Einstieg beim Ausbruch aus der täglichen Volatilität. Ausstieg über einen Trailing-Stop. Funktion zur Einlagenerholung nach einem Drawdown. Keine riskanten Strategien. Sie können mit einer Mindesteinlage von $10 arbeiten. Es gibt eine Version dieses Roboters für die MT4-Plattform Day und Trail MT4 Strategie. Der Einstieg erfolgt bei einem Ausbruch aus dem Extremum des Vortages. Dies geschieht in der Regel, wenn die Marktvolatilität zunimmt, so dass der Preis im Falle eines Ausbruchs eine erhe
    Ganesha EA
    Tuti Imelda
    Experten
    Einführung in Ganesha EA - Expert Advisor auf Basis von Trendbestimmung mit Marktstrukturanalyse und Supply Demand und OrderBlock Level. Ich entwerfe Ganesha EA für XAUUSD/Gold und GBPUSD Paare, und nicht mit einer gefährlichen Strategie wie Martingale, Gitter, etc. Diese EA geschützt durch Auto Stoploss und Takeprofit. Installationsempfehlung Führen Sie Ganesha EA bei GBPUSD und/oder XAUUSD Paaren auf H1 Zeitrahmen . Sie können mit einer Mindesteinlage von $ 300 in den Handel einsteigen. Kontot
    Buldozer MT5
    Sergey Gritsay
    Experten
    Der Expert Advisor führt Trades auf der Grundlage der Signale von Indikatoren aus dem Standardsatz des Terminals aus, die in den entsprechenden Einstellungen des Expert Advisors aktiviert oder deaktiviert werden können. Es werden zwei Arten von Aufträgen verwendet, um Aufträge zu schließen: bei Erreichen des festgelegten Ziels oder bei einem umgekehrten Signal, vorausgesetzt, dass die gesamte Serie von Geschäften im Gewinn ist. Mehrere Optionen werden auch zur Berechnung des Volumens des nächste
    Gold Bazooka
    Anas Puthiya Puthiya Veettil
    Experten
    Beschreibung: Automatisieren Sie Ihren Goldhandel mit diesem effizienten und einfach zu bedienenden Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Dieser EA arbeitet ausschließlich mit Gold und passt Handelseinträge dynamisch mit benutzerdefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels an. Hauptmerkmale: Einfache und robuste Logik speziell für den XAUUSD-Handel Vollautomatische Handelsein- und -ausstiege basierend auf den Marktbedingungen Einstellbare Losgröße für flexibles Risikomanagem
    MSC Line EA MT5
    Bui Huy Dat
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
    Keltner Grid Scalper MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    5 (2)
    Experten
    Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
    FREE
    Dragonfly EA
    Renato Takahashi
    Experten
    Dragonfly EA ist ein Trend- oder Umkehr-Expert Advisor, der die Indikatoren Ichimoku Kinko Hyo , Bollinger Bands , Parabolic SAR , Stochastic Oscillator , Relative Strength Index RSI und On Balance Volume verwendet. Dragonfly kann so konfiguriert werden, dass es auf Trend- oder Umkehrverhalten handelt. Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bands, Parabolic SAR und Stochastic Oscillator arbeiten zusammen, um einen Bullen- oder Bärentrend zu erkennen, während der Indikator RSI Einstiegssignale entsprechen
    Aussie Victor MT5
    Jesper Christensen
    4.49 (37)
    Experten
    X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Aussie Victor revolutioniert den traditionellen Rasterhandel durch die Kombination von intelligenter Positionierung mit maschinellen Einstiegssignalen, die speziell für die einzigartige Preisdynamik des AUDCAD-Währungspaares entwickelt wurden. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Was macht Aussie Victor anders? Smart
    Ultimatum Breakout MT5
    Ruslan Pishun
    1 (2)
    Experten
    Ultimatum Breakout - dieses Handelssystem verwendet die Strategie der gültigen Ausbrüche, mit mehreren benutzerdefinierten Indikatoren für die Beseitigung von schlechten Signalen. Der EA verwendet eine sehr kleine SL, so dass das Konto immer von Equity Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA ist vollständig angepasst: berechnet den Spread - für schwebende Aufträge, Stop Loss, Trailing Stop, Breakeven. Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% getest
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    Experten
    Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
    VHV Trend U
    Hadi Sadek
    Experten
    LAUNCH PROMO -- Kaufen Sie einen EA, wenn Sie ihn mögen, geben Sie Feedback und erhalten Sie den zweiten kostenlos Dies ist das Gegenteil EA von meinem anderen EA "VHV Trend D" Dieser EA basiert auf Aufwärtstrends mit einem angepassten intelligenten Algorithmus in Kombination mit dem RSI . Nicht zu viele Parameter, es ist sehr einfach zu bedienen. Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Empfohlener Zeitrahmen ist H1. Empfohlenes Währungspaar: Jedes Währungspaar kann funktionieren (G
    Aussie Victor MT5
    Jesper Christensen
    4.49 (37)
    Experten
    X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Aussie Victor revolutioniert den traditionellen Rasterhandel durch die Kombination von intelligenter Positionierung mit maschinellen Einstiegssignalen, die speziell für die einzigartige Preisdynamik des AUDCAD-Währungspaares entwickelt wurden. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Was macht Aussie Victor anders? Smart
    Early Retirement MT5
    Jesper Christensen
    4.5 (6)
    Experten
    Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
    Golden Retirement MT5
    Jesper Christensen
    5 (3)
    Experten
    Golden Retirement ist ein Multi-Strategie-System, das für den Handel mit GOLD gegen USD (XAUUSD) entwickelt wurde. Es verwendet keine Grid- oder Martingale- oder andere risikoreiche Geldmanagementstrategien. Jede Position hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Ein Trailing-Stop wird verwendet, um so viele Pips wie möglich aufzufangen. Es handelt sich nicht um ein Scalping-System, sondern die meisten Positionen werden innerhalb von ein oder zwei Tagen geschlossen. Es verwendet 10 verschieden
    Neural Nexus MT5
    Jesper Christensen
    4 (4)
    Experten
    X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-Mas Sale mit 65% Rabatt verkauft. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System - Die nächste Evolution im automatisierten EURUSD-Handel Treten Sie meiner offenen Gruppe für Fragen zu einem meiner Produkte bei: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus stellt die innovative Fortsetzung unserer bewährten EA-Serie dar, nach dem bemerkenswerten Erfolg von ChronomaX (107% Gewinn auf dem Live-Konto) und Gold M
    ChronomaX
    Jesper Christensen
    5 (5)
    Experten
    X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch: klicken Sie hier. Um den EA
    PAM Scalper PRO FX
    Jesper Christensen
    4.71 (17)
    Experten
    PAM SCALPER (Price Action Momentum Scalper) analysiert historische Kursdaten, um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, in denen die Liquidität hoch ist und mit dem Momentum des institutionellen Geldflusses eintritt. Der EA extrapoliert aus den historischen Kurs- und Volumendaten Bereiche, in denen entweder gekauft oder verkauft werden sollte. Wenn Sie diesen EA oder einen anderen Scalper EA backtesten möchten, müssen Sie qualitativ hochwertige Tickdaten verwenden. Die historischen Date
    Anchored VWAP plus
    Jesper Christensen
    Indikatoren
    Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
    FREE
    Smart Trade Control MT5
    Jesper Christensen
    Utilitys
    Verändern Sie Ihr Metatrader 5-Handelserlebnis mit der Smart Trade Control für MT5, einer anspruchsvollen und dennoch intuitiven Handelsverwaltungslösung, die für Händler aller Niveaus entwickelt wurde. Von der präzisen Positionsgrößenbestimmung bis hin zum fortschrittlichen Basket-Management rationalisiert dieses Tool Ihre Handelsabläufe und verbessert gleichzeitig die Risikokontrolle. Kontaktieren Sie mich für eine kostenlose 7-Tage-Testversion. Kernfunktionen: Intelligenter Positionskalkulato
