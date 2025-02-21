Gold on Ichimoku
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.4
- Actualizado: 22 noviembre 2025
- Activaciones: 20
El Ichimoku a simple vista tiene un gran atractivo para mí y para la mayoría de los traders. El EA Oro en Ichimoku explota el filtro de tendencia del sistema Ichimoku, combina el recálculo de precios y el cálculo de patrones de señales para crear un sistema de trading automatizado de óptima eficiencia y bajo riesgo. Las operaciones también se ejecutan utilizando el método Scalper para salir rápidamente del mercado. Las operaciones siempre tienen Stop Loss disponible, junto con ajustes de Trailing y cierre de posiciones cuando cambia la tendencia para controlar el riesgo.
El EA está optimizado para el mercado del Oro (XAUUSD) con una fuerte volatilidad, adecuado para operaciones de scalping de tendencia.
Configuración simple y fácil de usar incluso para principiantes. Sólo la configuración por defecto si XAUUSD tiene 2 dígitos.
Ajustes:
|Max Spread
|= 25 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par de divisas)
|Lote Fijo
|= 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote automático
|= 1,5 a 4,5 (= 1,0 tamaño medio de lote automático = 1,0 lotes por 100.000 $ de saldo, o 0,01 lotes por 1.000 $ de saldo...)
|Periodo Tenkan-sen
|= 9
|Período Kijun-sen
|= 26
|Período Senkou Span B
|= 52
|Marco de tiempo Ichimoku
|= 5 minutos (M5 time frame)
|Cierre Por Tendencia Cambiada
|=Verdadero (o Falso)
|Usar Trailing
|= Verdadero (o Falso)
|Seguimiento
|= 12 (puntos)
|Iniciar arrastre
|= 45 (puntos)
|Toma de beneficios
|= 300 (puntos)
|Stop Loss
|= 500 (puntos) o 1000 o 2000 o 3000... o sus valores
|Hora de inicio
|= 01:30
|Hora Fin
|= 22:30
|Número Mágico
|= su valor o establecer por defecto
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.
Recomendado:
Marco temporal: M1 o M5. Utilizar VPS con baja latencia (<20ms).
Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo Mínimo: $ 300
Nivel de Stops = 0 (comprobar el nivel de Stops por: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea)
Descargue el historial antes del backtest (Presione F2, busque el par de divisas y luego Descargue ) Backtest con modelo: Cada tick.
Nota:
+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2230.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing en puntos. Por ejemplo, establezca Take Profit = 3000 (en lugar del valor por defecto = 300),Stop Loss = 5000 ... Porque el cálculo de puntos es diferente con 2 decimales.
