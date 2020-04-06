Quantum USDJPY
- Asesores Expertos
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
EA Quantum USDJPY es un sistema de trading automatizado desarrollado para el par de divisas USD/JPY. Utiliza una estrategia de scalping, gestionando las posiciones en función de las condiciones específicas del mercado. El sistema analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso para identificar posibles puntos de entrada.
El EA coloca simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop. Ejecuta una operación en función del lado que muestre un impulso más fuerte. La gestión de posiciones incluye un Trailing Stop y niveles máximos predefinidos de Stop Loss, diseñados para gestionar el riesgo y asegurar los beneficios.
El sistema está configurado para una instalación sencilla utilizando sus ajustes predeterminados.
Configuración:
|Lote Fijo
|= 0,0(lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote automático
|= 2.0 a 4.5 (= 2 tamaño de lote automático medio = 0.02 lotes por $1,000 de saldo...)
|Take Profit
|= 500 (puntos)
|Stop Loss
|= 500 (puntos)
|Trailing
|= 8 (puntos)
|Inicio de arrastre
|= 30 (puntos)
|Hora de inicio
|= 01:30
|Hora Fin
|= 22:30
|Número Mágico
|= tu número
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño de Lote según el valor de Auto Lote.
Recomendado:Este EA está diseñado específicamente para USDJPY.
Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilizar VPS con baja latencia (<30ms).
Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread y permitir cobertura. Saldo Mínimo: $100