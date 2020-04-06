Quantum USDJPY

EA Quantum USDJPY es un sistema de trading automatizado desarrollado para el par de divisas USD/JPY. Utiliza una estrategia de scalping, gestionando las posiciones en función de las condiciones específicas del mercado. El sistema analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso para identificar posibles puntos de entrada.

El EA coloca simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop. Ejecuta una operación en función del lado que muestre un impulso más fuerte. La gestión de posiciones incluye un Trailing Stop y niveles máximos predefinidos de Stop Loss, diseñados para gestionar el riesgo y asegurar los beneficios.

Bonificación: obtenga EA Quantum Scalper GBPUSD gratis al comprar EA Quantum USDJPY. Envíeme un mensaje después de la compra.

El sistema está configurado para una instalación sencilla utilizando sus ajustes predeterminados.

Configuración:

Lote Fijo = 0,0(lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
Lote automático = 2.0 a 4.5 (= 2 tamaño de lote automático medio = 0.02 lotes por $1,000 de saldo...)
Take Profit = 500 (puntos)
Stop Loss = 500 (puntos)
Trailing = 8 (puntos)
Inicio de arrastre = 30 (puntos)
Hora de inicio = 01:30
Hora Fin = 22:30
Número Mágico = tu número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño de Lote según el valor de Auto Lote.

Recomendado:

Este EA está diseñado específicamente para USDJPY.

Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilizar VPS con baja latencia (<30ms).

Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread y permitir cobertura. Saldo Mínimo: $100

