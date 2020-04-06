Five Star Galaxy

Introducción

Con más de 18 años de experiencia en el comercio, puedo decir que la simple compra de una "caja negra" EA y esperando hacerse rico sin ningún conocimiento fundamental es un enfoque ingenuo. El verdadero éxito viene de entender el mercado.

Este EA está diseñado para inversores serios que quieren operar como profesionales. Sirve como una poderosa herramienta híbrida: permite una intervención mínima pero eficaz, tendiendo un puente entre la intuición manual y la precisión automatizada.

Características principales: