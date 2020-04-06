Five Star Galaxy

Introducción
Con más de 18 años de experiencia en el comercio, puedo decir que la simple compra de una "caja negra" EA y esperando hacerse rico sin ningún conocimiento fundamental es un enfoque ingenuo. El verdadero éxito viene de entender el mercado.

Este EA está diseñado para inversores serios que quieren operar como profesionales. Sirve como una poderosa herramienta híbrida: permite una intervención mínima pero eficaz, tendiendo un puente entre la intuición manual y la precisión automatizada.

Características principales:

  1. Interfaz fácil de usar:panel de control intuitivo diseñado para la eficiencia.

  2. Protección contra errores:protección integrada contra los clics accidentales (protección "Fat Finger").

  3. Ejecución rápida:Procesamiento ultrarrápido de órdenes manuales.

  4. Gestión automatizada: El EA gestiona (sigue) automáticamente las órdenes manuales realizadas a través del panel.

  5. Altamente personalizable: Parámetros flexibles tanto para estrategias automatizadas como manuales.

  6. Gestión avanzada del dinero: Adapte su riesgo por operación con un sofisticado sistema.

  7. Modo de operación híbrido: Los usuarios avanzados pueden ejecutar entradas basadas en su propio análisis mientras dejan que el EA se encargue de la salida y la gestión de la operación.

  8. Automatización completa para principiantes: Los operadores principiantes pueden confiar en los algoritmos incorporados para la toma de decisiones de operaciones de principio a fin.

  9. Control del riesgo: Limite el número de símbolos activos para gestionar estrictamente la exposición de la cartera.

  10. Dominio de las tendencias:Lógica especializada para navegar por los mercados en tendencia, disponible para los modos manual y automático.

  11. Trailing avanzado: admite trailing stops multiorden (ganancias y pérdidas) para bloquear las ganancias.

  12. Modificación por lotes:Establezca fácilmente TP y SL para múltiples órdenes simultáneamente.

  13. Gestión externa de órdenes: Capacidad para modificar y gestionar órdenes no abiertas por el panel UI.

  14. Mecanismos defensivos:Órdenes de protección personalizadas diseñadas específicamente para mercados con tendencias volátiles.

  15. Cobertura flexible: Permite la cobertura parcial o total de símbolos específicos o de toda la cartera.

  16. Análisis técnico:traza automáticamente el OHLC de ayer para visualizar los niveles clave de soporte y resistencia.

