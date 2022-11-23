Golden Pickaxe

Golden Pickaxe es un sistema de trading de cuadrícula de reversión media que utiliza la tecnología de aprendizaje automático para colocar operaciones potenciales de alta rentabilidad en el mercado del oro. Utiliza las ineficiencias reales del mercado a su favor para tener una ventaja sobre el mercado. El EA tiene 5 archivos predefinidos, que son esencialmente 5 sistemas diferentes de trading en oro. Usted puede elegir la opción por defecto (XAU Risky) o tener su propia preferencia.

Pares de divisas soportados: XAUUSD (también conocido como ORO)

Marco de tiempo: M1

Características:

  • Permite reentrenar la Red Neuronal en los datos de su broker
  • Filtro avanzado de noticias y caídas bursátiles
  • Personalización flexible con muchos filtros y opciones
  • Sólido backtest y rendimiento en vivo
  • Panel estadístico con sistema de autodiagnóstico e indicador de previsión de red neuronal
  • Mucho más barato que las alternativas de alta calidad disponibles
  • Muy fácil de usar: basta con leer 2 líneas de instrucciones a continuación
Las pruebas retrospectivas deben realizarse con Tick Data Suite GMT+2 con horario de verano estadounidense. Este desfase GMT es utilizado por la mayoría de los brokers

    Cómo instalar

    Requisitos

    • El EA no es sensible a la propagación y el deslizamiento. Pero aconsejo usar un buen broker ECN
    • El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua
    • Con un apalancamiento de sólo 1:30, aconsejo no utilizar configuraciones de riesgo más alto que bajo en una cuenta de menos de $6000, de lo contrario podría tener problemas con el margen libre. Con un apalancamiento de 1:100 debería estar bien con una configuración de riesgo significativa en una cuenta de $1000.

    Ajustes de MM y Riesgo

    • Allow Opening a new Grid - activa/desactiva la apertura de nuevas grillas. No afecta a las rejillas ya abiertas
    • Método de tamaño de lote - seleccione el método de tamaño de lote según el riesgo que desee asumir: Lotes Fijos utilizará el tamaño de lote fijo del parámetro "Lote Fijo", Lotes Din ámicos utilizará el parámetro 'Lote Dinámico', Carga de Depósito calculará los lotes basándose en el % de carga de depósito, y 4 preajustes predefinidos calcularán el riesgo automáticamente por usted.
    • Lote fijo - lote de negociación fijo para la operación inicial.
    • Lote dinámico (basado en saldo/patrimonio neto) - saldo/patrimonio neto a utilizar por lote de 0,01.
    • Deposit Load % - % del depósito que se utilizará totalmente para abrir la operación inicial.

    Estrategia

    • Percentage Pips Mode - activar/desactivar el modo de porcentaje de pips. 1 por. pip = 0.0001 * Curr. Price
    • Período del Canal de Precios - período de los canales de Donchian utilizados para calcular los niveles superiores/inferiores.
    • Price Channel Time Frame - TF de trabajo para los canales Donchian
    • Periodo de la EMA diaria - periodo de la EMA diaria para calcular la tendencia a medio plazo
    • Filtro de volatilidad: le permite evitar operaciones arriesgadas durante periodos de alta volatilidad.

    Aprendizaje automático

    • Activar Filtro de Red Neuronal - filtrado on/off de operaciones utilizando tecnología ML
    • Use Built-in Perceptron Configuration - si es true, el EA utilizará la configuración Perceptron incorporada. Si es falso, el EA cargará el archivo de configuración personalizado Perceptron_Config.txt ubicado en el directorio común para todos los terminales MT4/5.
    • Probabilidad Mínima de Ganancia % - probabilidad mínima predicha de que una operación resulte en ganancia.

    Entrenamiento Perceptron

    • Modo de Entrenamiento Perceptrón - si es verdadero, el EA intentará entrenar el Perceptrón y guardar los resultados en el archivo de configuración externo Perceptron_Config.txt
    • Tamaño máximo del conjunto de datos: tamaño máximo del conjunto de datos sin procesar.
    • Neurona en capa oculta - número de neuronas en la capa oculta. Si es cero, no se utilizará ninguna capa oculta.
    • Training Algo - algoritmo de entrenamiento: Levenberg-Marquardt o L-BFGS
    • Número de reinicios - número máximo de reinicios para encontrar el óptimo global

    Ajustes de rejilla

    • Distancia entre operaciones - paso mínimo en pips entre las operaciones de la cuadrícula (promedio)
    • 2nd Trade Multiplier - multiplicador para la 2ª operación
    • 3rd-5th Trade Multiplier - multiplicador para las operaciones 3rd-5th
    • Multiplicador para la 6ª operación - multiplicador para la 6ª operación ....
    • Número máximo de operaciones - número máximo de operaciones de la parrilla (promediando)

    Otros

    • Comentario de la operación - comentario para las órdenes
    • UID (0...9) - número único de instancia del EA. Normalmente no es necesario cambiarlo


    Comentarios 8
    Steffen Schmidt
    872
    Steffen Schmidt 2024.01.19 13:33 
     

    Thank you Valeria Mischenko, Golden Pickaxe ⛏️ actually achieves high quality trades, excellent with automated adjustments of tp and sl as the market moves in either direction, it keeps your money safe with relative zero risk to your funds, so again excellent EA/ trading Robot 🤖

    Sathit Sukhirun
    2774
    Sathit Sukhirun 2023.03.02 16:17 
     

    perfect Ea

    julioneves63
    512
    julioneves63 2023.02.27 14:12 
     

    I have been running Golden PickAxe for almost 2 months now and Im running average risk with 2 different sets. Results are not sky high, but has been very stable and profit is good. Has an incredible active group in telegram with great people to learn from. I have a lot of experience with Valeria EAs that are without doubt closest to the best we can find. Its not a making money machine but great for a portfolio of EAs. Recommend it and need to give 5 stars since it is very well designed and tested.

    Update: running more then 4 months and very happy with it. Just dont forget of risk/money managment

    Global EA DJ
    Global Scale Europe Consulting, S.L.
    Asesores Expertos
    Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
    Stp
    Vladislav Filippov
    Asesores Expertos
    Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP es un asesor de comercio automatizado basado en neurotecnología, que trabaja en un marco de tiempo horario. El Asesor Experto está configurado para operar de acuerdo con la estrategia de negociación segura a partir de niveles, que implica la apertura de operaciones a corto plazo y su cierre cuando se alcanza una dinámica de rent
    Shadow Bot
    Will Ng
    Asesores Expertos
    Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
    NeuroIntelligence
    Vitaliy Kashcheev
    2 (1)
    Asesores Expertos
    Le presentamos NeuroIntelligence Advisor . Advisor se recomienda utilizar en TimeFrames (M1) y con Spread inferior a 13 pips. Pares recomendados para operar EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Opciones Riesgo- Este parámetro significa - qué riesgo estará involucrado en la transacción ( Bajo Riesgo - 3% / Mediam Riesgo - 10% / Depósito Overclocking - 15% ). Orders Magic Number- Este parámetro significa cuál será el Número Mágico de órdenes abiertas. FullRisk - Este parámetro aumenta StopLoss
    RocketRise
    Qiuqing Zeng
    3 (2)
    Asesores Expertos
    RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
    Beach Trip EA
    Rikky Patia
    Asesores Expertos
    EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
