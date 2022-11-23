Golden Pickaxe
EA dispone de registros de seguimiento en directo de alto rendimiento de diferentes archivos de conjuntos:
XAURiskyVol
XAUBalanced Vol
XAUBalanced
Golden Pickaxe es un sistema de trading de cuadrícula de reversión media que utiliza la tecnología de aprendizaje automático para colocar operaciones potenciales de alta rentabilidad en el mercado del oro. Utiliza las ineficiencias reales del mercado a su favor para tener una ventaja sobre el mercado. El EA tiene 5 archivos predefinidos, que son esencialmente 5 sistemas diferentes de trading en oro. Usted puede elegir la opción por defecto (XAU Risky) o tener su propia preferencia.
Pares de divisas soportados: XAUUSD (también conocido como ORO)
Marco de tiempo: M1
Características:
- Permite reentrenar la Red Neuronal en los datos de su broker
- Filtro avanzado de noticias y caídas bursátiles
- Personalización flexible con muchos filtros y opciones
- Sólido backtest y rendimiento en vivo
- Panel estadístico con sistema de autodiagnóstico e indicador de previsión de red neuronal
- Mucho más barato que las alternativas de alta calidad disponibles
- Muy fácil de usar: basta con leer 2 líneas de instrucciones a continuación
Cómo instalar
- El EA debe adjuntarse SOLO a un gráfico XAUUSD M1
- Para que el filtro de noticias y la función de detección de tiempo funcionen correctamente, debe dar acceso al EA al sitio web de la lista de noticias y al servidor de tiempo. Aquí está el enlace para la guía sobre cómo hacerlo (de 1:00 a 2:05)
Requisitos
- El EA no es sensible a la propagación y el deslizamiento. Pero aconsejo usar un buen broker ECN
- El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua
- Con un apalancamiento de sólo 1:30, aconsejo no utilizar configuraciones de riesgo más alto que bajo en una cuenta de menos de $6000, de lo contrario podría tener problemas con el margen libre. Con un apalancamiento de 1:100 debería estar bien con una configuración de riesgo significativa en una cuenta de $1000.
Ajustes de MM y Riesgo
- Allow Opening a new Grid - activa/desactiva la apertura de nuevas grillas. No afecta a las rejillas ya abiertas
- Método de tamaño de lote - seleccione el método de tamaño de lote según el riesgo que desee asumir: Lotes Fijos utilizará el tamaño de lote fijo del parámetro "Lote Fijo", Lotes Din ámicos utilizará el parámetro 'Lote Dinámico', Carga de Depósito calculará los lotes basándose en el % de carga de depósito, y 4 preajustes predefinidos calcularán el riesgo automáticamente por usted.
- Lote fijo - lote de negociación fijo para la operación inicial.
- Lote dinámico (basado en saldo/patrimonio neto) - saldo/patrimonio neto a utilizar por lote de 0,01.
- Deposit Load % - % del depósito que se utilizará totalmente para abrir la operación inicial.
Estrategia
- Percentage Pips Mode - activar/desactivar el modo de porcentaje de pips. 1 por. pip = 0.0001 * Curr. Price
- Período del Canal de Precios - período de los canales de Donchian utilizados para calcular los niveles superiores/inferiores.
- Price Channel Time Frame - TF de trabajo para los canales Donchian
- Periodo de la EMA diaria - periodo de la EMA diaria para calcular la tendencia a medio plazo
- Filtro de volatilidad: le permite evitar operaciones arriesgadas durante periodos de alta volatilidad.
Aprendizaje automático
- Activar Filtro de Red Neuronal - filtrado on/off de operaciones utilizando tecnología ML
- Use Built-in Perceptron Configuration - si es true, el EA utilizará la configuración Perceptron incorporada. Si es falso, el EA cargará el archivo de configuración personalizado Perceptron_Config.txt ubicado en el directorio común para todos los terminales MT4/5.
- Probabilidad Mínima de Ganancia % - probabilidad mínima predicha de que una operación resulte en ganancia.
Entrenamiento Perceptron
- Modo de Entrenamiento Perceptrón - si es verdadero, el EA intentará entrenar el Perceptrón y guardar los resultados en el archivo de configuración externo Perceptron_Config.txt
- Tamaño máximo del conjunto de datos: tamaño máximo del conjunto de datos sin procesar.
- Neurona en capa oculta - número de neuronas en la capa oculta. Si es cero, no se utilizará ninguna capa oculta.
- Training Algo - algoritmo de entrenamiento: Levenberg-Marquardt o L-BFGS
- Número de reinicios - número máximo de reinicios para encontrar el óptimo global
Ajustes de rejilla
- Distancia entre operaciones - paso mínimo en pips entre las operaciones de la cuadrícula (promedio)
- 2nd Trade Multiplier - multiplicador para la 2ª operación
- 3rd-5th Trade Multiplier - multiplicador para las operaciones 3rd-5th
- Multiplicador para la 6ª operación - multiplicador para la 6ª operación ....
- Número máximo de operaciones - número máximo de operaciones de la parrilla (promediando)
Otros
- Comentario de la operación - comentario para las órdenes
- UID (0...9) - número único de instancia del EA. Normalmente no es necesario cambiarlo
