EA dispone de registros de seguimiento en directo de alto rendimiento de diferentes archivos de conjuntos:

XAURiskyVol

XAUBalanced Vol

XAUBalanced



La versión MT5 se puede encontrar aquí

Golden Pickaxe es un sistema de trading de cuadrícula de reversión media que utiliza la tecnología de aprendizaje automático para colocar operaciones potenciales de alta rentabilidad en el mercado del oro. Utiliza las ineficiencias reales del mercado a su favor para tener una ventaja sobre el mercado. El EA tiene 5 archivos predefinidos, que son esencialmente 5 sistemas diferentes de trading en oro. Usted puede elegir la opción por defecto (XAU Risky) o tener su propia preferencia.

Pares de divisas soportados: XAUUSD (también conocido como ORO)



Marco de tiempo: M1

Características:

Permite reentrenar la Red Neuronal en los datos de su broker

en los datos de su broker Filtro avanzado de noticias y caídas bursátiles



avanzado y Personalización flexible con muchos filtros y opciones



Sólido backtest y rendimiento en vivo



y Panel estadístico con sistema de autodiagnóstico e indicador de previsión de red neuronal



de red neuronal Mucho más barato que las alternativas de alta calidad disponibles



que las alternativas de alta calidad disponibles Muy fácil de usar: basta con leer 2 líneas de instrucciones a continuación

Las pruebas retrospectivas deben realizarse con Tick Data Suite GMT+2 con horario de verano estadounidense. Este desfase GMT es utilizado por la mayoría de los brokers

Cómo instalar

El EA debe adjuntarse SOLO a un gráfico XAUUSD M1



a un gráfico Para que el filtro de noticias y la función de detección de tiempo funcionen correctamente, debe dar acceso al EA al sitio web de la lista de noticias y al servidor de tiempo . Aquí está el enlace para la guía sobre cómo hacerlo (de 1:00 a 2:05)

al EA . Aquí está el enlace para la guía sobre cómo hacerlo (de 1:00 a 2:05) Vídeo sobre la instalación de EA

Archivo con los ficheros de instalación y la guía

Requisitos



El EA no es sensible a la propagación y el deslizamiento. Pero aconsejo usar un buen broker ECN



El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua

Con un apalancamiento de sólo 1:30, aconsejo no utilizar configuraciones de riesgo más alto que bajo en una cuenta de menos de $6000, de lo contrario podría tener problemas con el margen libre. Con un apalancamiento de 1:100 debería estar bien con una configuración de riesgo significativa en una cuenta de $1000.



Ajustes de MM y Riesgo



Allow Opening a new Grid - activa/desactiva la apertura de nuevas grillas. No afecta a las rejillas ya abiertas



grillas. No afecta a las rejillas ya abiertas Método de tamaño de lote - seleccione el método de tamaño de lote según el riesgo que desee asumir: Lotes Fijos utilizará el tamaño de lote fijo del parámetro "Lote Fijo", Lotes Din ámicos utilizará el parámetro 'Lote Dinámico', Carga de Depósito calculará los lotes basándose en el % de carga de depósito, y 4 preajustes predefinidos calcularán el riesgo automáticamente por usted.



- seleccione el método de tamaño de lote según el riesgo que desee asumir: Fijos utilizará el tamaño de lote fijo del parámetro "Lote Fijo", ámicos utilizará el parámetro 'Lote Dinámico', de Depósito calculará los lotes basándose en el % de carga de depósito, y 4 preajustes predefinidos calcularán el riesgo automáticamente por usted. Lote fijo - lote de negociación fijo para la operación inicial.



- lote de negociación fijo para la operación inicial. Lote dinámico (basado en saldo/patrimonio neto) - saldo/patrimonio neto a utilizar por lote de 0,01.



- saldo/patrimonio neto a utilizar por lote de 0,01. Deposit Load % - % del depósito que se utilizará totalmente para abrir la operación inicial.

Estrategia

Percentage Pips Mode - activar/desactivar el modo de porcentaje de pips. 1 por. pip = 0.0001 * Curr. Price

Período del Canal de Precios - período de los canales de Donchian utilizados para calcular los niveles superiores/inferiores.

Price Channel Time Frame - TF de trabajo para los canales Donchian

Periodo de la EMA diaria - periodo de la EMA diaria para calcular la tendencia a medio plazo

Filtro de volatilidad: le permite evitar operaciones arriesgadas durante periodos de alta volatilidad.

Aprendizaje automático

Activar Filtro de Red Neuronal - filtrado on/off de operaciones utilizando tecnología ML

Use Built-in Perceptron Configuration - si es true, el EA utilizará la configuración Perceptron incorporada. Si es falso, el EA cargará el archivo de configuración personalizado Perceptron_Config.txt ubicado en el directorio común para todos los terminales MT4/5.



Probabilidad Mínima de Ganancia % - probabilidad mínima predicha de que una operación resulte en ganancia.

Entrenamiento Perceptron

Modo de Entrenamiento Perceptrón - si es verdadero, el EA intentará entrenar el Perceptrón y guardar los resultados en el archivo de configuración externo Perceptron_Config.txt

Tamaño máximo del conjunto de datos: tamaño máximo del conjunto de datos sin procesar.

Neurona en capa oculta - número de neuronas en la capa oculta. Si es cero, no se utilizará ninguna capa oculta.

Training Algo - algoritmo de entrenamiento: Levenberg-Marquardt o L-BFGS

Número de reinicios - número máximo de reinicios para encontrar el óptimo global

Ajustes de rejilla



Distancia entre operaciones - paso mínimo en pips entre las operaciones de la cuadrícula (promedio)

2nd Trade Multiplier - multiplicador para la 2ª operación



- multiplicador para la 2ª operación 3rd-5th Trade Multiplier - multiplicador para las operaciones 3rd-5th



- multiplicador para las operaciones 3rd-5th Multiplicador para la 6ª operación - multiplicador para la 6ª operación ....



- multiplicador para la 6ª operación .... Número máximo de operaciones - número máximo de operaciones de la parrilla (promediando)



Otros



Comentario de la operación - comentario para las órdenes



- comentario para las órdenes UID (0...9) - número único de instancia del EA. Normalmente no es necesario cambiarlo



