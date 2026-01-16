Infinity Gold Code

Expert Advisor Infinity Gold Code es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Combina el análisis del momento con el modelado basado en la volatilidad, junto con una lógica avanzada de scalping y una gestión inteligente de las posiciones, para optimizar el rendimiento al tiempo que se mantiene un disciplinado control del riesgo.

El sistema incorpora un filtro de tendencia de media móvil (MA) opcional, que permite alinear las operaciones con la dirección predominante del mercado y mejorar así la fiabilidad de la señal en condiciones de tendencia.

Señal: https://www.mql5.com/en/signals/2353190

Infinity Gold Code está optimizado para operar principalmente durante las primeras horas de la sesión asiática, aprovechando las características de volatilidad típicamente más estables del oro durante este periodo. Esta forma de operar "a primera hora de la mañana" está diseñada para reducir el ruido del mercado y mejorar la consistencia de la ejecución, haciendo que el EA sea muy adecuado para los operadores que buscan una solución sistemática y controlada para operar con Oro.

EA Infinity Gold presenta una configuración limpia y fácil de usar. Los operadores pueden comenzar con la configuración predeterminada (optimizada para precios de oro de 2 dígitos) y un saldo inicial recomendado de $300, lo que lo hace accesible y al mismo tiempo lo suficientemente robusto para las condiciones reales del mercado.

Ajustes:

Diferencial máximo = 30 a 50 (Debe ser superior al spread medio del par)
Lote Fijo = 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
Lote Automático = 1.0 a 3.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
Take Profit = 500 (puntos)
Máximo Stop Loss = 5000 (puntos)
Trailing = 10 (puntos)
Inicio Trailing = 50 (puntos)
Operaciones máximas = 10
Usar Filtro de Tendencia MA = Verdadero o Falso
Período MA = 13
Método MA = EMA
Periodo MA = M5
Desplazamiento GMT = GMT 2/3 (la mayoría de los brokers, unos pocos brokers usan GMT 0 entonces fijan GMT0)
Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor de Auto Lote.

Recomendado:

Este EA está diseñado específicamente parael Oro (XAUUSD).

Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilice VPS con baja latencia (< 20ms).

Utilice EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo mínimo: $ 300

Nota:

+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2300.123), entonces necesita aumentar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor por defecto = 500). Porque el cálculo del punto es diferente con 2 decimales.

Otros productos de este autor
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (3)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Ichimoku a simple vista tiene un gran atractivo para mí y para la mayoría de los traders. El EA Oro en Ichimoku explota el filtro de tendencia del sistema Ichimoku, combina el recálculo de precios y el cálculo de patrones de señales para crear un sistema de trading automatizado de óptima eficiencia y bajo riesgo. Las operaciones también se ejecutan utilizando el método Scalper para salir rápidamente del mercado. Las operaciones siempre tienen Stop Loss disponible, junto con ajustes de Trailin
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
4.83 (12)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Vertex Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Asesor Experto Vertex Trading es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para operar en los pares Forex y Oro. Desarrollado con una mezcla patentada de algoritmos avanzados, el EA analiza con precisión las condiciones del mercado combinando el análisis de la acción del precio, el reconocimiento de patrones de tick y un algoritmo de seguimiento basado en el tiempo para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. La estrategia de negociación de Vértice empl
Beating Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Beating Gold es un robot de trading automatizado en el mercado del Oro (XAUUSD) con una potente estrategia de trading de scalping. El EA está programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia monitoriza continuamente los movimientos de los precios y los correlaciona con los ciclos de impulso para buscar patrones de señales de alta probabilidad. En el EA se aplica el Trailing para bloquear los beneficios y salir rápidamente del mercado con bajo riesgo, las operaciones también tien
Quantum Gold Supreme
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Quantum Gold Supreme es un robot de trading automatizado programado con algoritmos avanzados y exclusivos para crear estrategias de trading innovadoras y efectivas. EA dedicado al mercado del Oro (XAUUSD) con una estrategia scalper que combina la gestión inteligente de posiciones, junto con un método de entrada único para capturar los movimientos específicos del Oro. Las órdenes de trading tienen parámetros (Max) Stop Loss junto con Trailing para gestionar el riesgo y optimiz
Quantum USDJPY
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Quantum USDJPY es un sistema de trading automatizado desarrollado para el par de divisas USD/JPY. Utiliza una estrategia de scalping, gestionando las posiciones en función de las condiciones específicas del mercado. El sistema analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso para identificar posibles puntos de entrada. El EA coloca simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop. Ejecuta una operación en función del lado que muestre un impulso más fuerte. La gestión de posic
Martingaler Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Martingaler Scalper Expert Advisor es un sistema de trading automatizado de última generación que combina la estrategia Martingale con un enfoque de scalping, optimizado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). El sistema Martingale es inherentemente de alto riesgo, sin embargo, este EA integra un mecanismo de scalping en las primeras operaciones ganadoras para minimizar las posibles rachas perdedoras y la exposición global. Cuenta con ajustes personalizables de Stop Loss y Take Profit
Flasher Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Flasher Scalper es un Asesor Experto de auto-negociación para el mercado Forex. El EA está programado con algoritmos premium y estrategias scalper únicas. El EA monitoriza continuamente el mercado y la correlación de los pares de divisas para comparar y encontrar las mejores oportunidades de trading. La estrategia de negociación de Flasher Scalper tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para gestionar el riesgo y optimizar el rendimiento. EA es adecuado para cuentas con pe
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA All-Seeing Eye es el último robot de trading para el mercado Forex y Oro. Programado con algoritmos avanzados y únicos, la estrategia identifica distintos patrones de volatilidad de entrada y salida para optimizar el rendimiento, controlar el riesgo y aprovechar las tendencias a corto plazo. Combina métodos de scalping y Trailing para capturar rápidamente pequeños beneficios y salir rápidamente del mercado. Los parámetros de Stop Loss y Trailing se pueden personalizar en la configuración. EA
Deep Gold
Nguyen Hang Hai Ha
3.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último sistema de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) - EA Deep Gold - programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia analiza los movimientos de precios y los correlaciona con indicadores para encontrar señales de alta probabilidad y entrar en operaciones. Combinado con el método Trailing para optimizar los beneficios junto con Stop Loss ajustados para controlar los riesgos. Los parámetros de Stop Loss, Trailing... están disponibles para que los
Power GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de auto-trading programado específicamente para el par GBPUSD . El EA Power GBPUSD es similar al Power of EURUSD . Sin embargo, este EA aplica la correlación de la línea ichimoku Tenkan junto con 12 pares de divisas y 3 marcos de tiempo para determinar la fuerza de GBP y USD. + La fuerza de GBP se basa en la correlación de 6 pares de divisas con GBP: EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPJPY. + La fuerza del USD se basa en la correlación de 6 pares de divisas con el USD: A
Power EURGBP
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Power EURGBP es un robot de trading automatizado programado específicamente para el par de divisas EURGBP. El EA aplica casi la misma estrategia que los EAs Power of EURUSD y Power GBPUSD. El EA aplica una estrategia de análisis multi-marco de tiempo y multi-MA de múltiples pares de divisas para determinar la fuerza del EUR y la fuerza de la GBP . A partir de ahí, determina la correlación de fuerza y crea señales de trading. + La fuerza del EUR se basa en la correlación de 6 pares de div
Robo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Se trata de la última generación de robots automáticos de trading de Oro programados con algoritmos exclusivos y avanzados. EA Robo Gold es una combinación de estrategias para analizar los movimientos de precios, correlacionar osciladores y modelos de tickspeed y construir señales fiables con alta probabilidad. Los modelos de señales están optimizados para la estrategia Scalper, tomando pequeños beneficios y saliendo del mercado rápidamente para evitar riesgos y proteger la cuenta. El EA tiene S
Neuralink
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
Expert Advisor Neuralink utiliza los algoritmos de trading automatizado más avanzados y exclusivos. Las señales de trading se analizan a partir de movimientos correlacionados de múltiples pares de divisas en múltiples marcos temporales. Combina estrategias scalper y Trailing Stop para cerrar posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. El EA utiliza la estrategia DCA para gestionar posiciones flotantes. El EA ha sido optimizado y es fácil de usar. Si usted no tiene experiencia en e
Da Vinci Code
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Presentamos la última generación de robots de trading automatizados para los mercados Forex y Oro. EA Da Vinci Code está programado con algoritmos avanzados, demostrando estrategias de trading inteligentes para crear operaciones eficientes y consistentes. Las opciones Trailing y Stop Loss ayudan a los usuarios a optimizar el rendimiento, bloquear los beneficios mediante Trailing y controlar los riesgos mediante Stop Loss. Los modelos de señales se determinan según modelos de movimiento de preci
Rocket Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Rocket Trading es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y Oro. EA aplica algoritmos de trading avanzados y exclusivos para crear un sistema de trading único. Las estrategias de EA monitorizan el comportamiento de los precios, analizan patrones de precios y operan con señales de alta probabilidad. También analiza múltiples pares de divisas para buscar correlaciones y seleccionar las mejores señales. Además EA aplica estrategias de salida inteligentes pa
Gold Impulse Trading
Nguyen Hang Hai Ha
3 (1)
Asesores Expertos
Expert Gold Impulse Trading es un robot de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) programado con avanzados algoritmos propios. El EA aplica una estrategia Scalper que combina la gestión de posiciones y la gestión de riesgos para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. La estrategia monitoriza la evolución de la volatilidad para buscar señales de trading de alta probabilidad. Todas las operaciones tienen Stop Loss para proteger la cuenta, junto con Trailing para su optimizac
One Bot Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
EA One Bot Scalper es el último robot de trading automatizado para el mercado Forex y Oro programado con algoritmos avanzados. Este EA es una integración de motores de modelado computacional para encontrar las mejores señales de trading con alta probabilidad de ganar. Combinado con el método scalper para salir rápidamente del mercado con bajo riesgo. Las órdenes siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta y tienen Trailing Stop para optimizar el rendimiento. El EA ha sido optimizado para fa
Singularity Pips
Nguyen Hang Hai Ha
4.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último Robot de trading automatizado para los mercados Forex y Oro con algoritmos avanzados y exclusivos. El Asesor Experto Singularit Pips aplica métodos de scalping basados en Micro Tendencias y Patrones de Tick. EA entra en el mercado con el método de entrada Buy/Sell Stop, buscando oportunidades de trading de calidad con alta probabilidad, luego aplica Trailing para salir rápidamente de la posición. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Go Solo Gold es la última generación de robots dedicados al mercado del Oro (XAUUSD) con mejoras en los algoritmos para optimizar el rendimiento. Los modelos de señales se construyen estrechamente de acuerdo con las fluctuaciones de Tickdata para encontrar oportunidades de alta probabilidad y bajo riesgo. Junto con la estrategia Scalper para seguir las tendencias a corto plazo y salir rápidamente del mercado para preservar los beneficios. EA es adecuado para XAUUSD con fuerte volatilidad
Martings on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Martings en EURUSD es un robot automatizado con una estrategia Martingale incorporada programada específicamente para el par de divisas EURUSD. La estrategia Martingale es arriesgada y puede no ser adecuada para todo el mundo. El EA combina el método scalper con Trailing en rachas ganadoras consecutivas para reducir el riesgo y optimizar el rendimiento y reducir la probabilidad de rachas perdedoras consecutivas. Este Experto diseña señales de trading basadas en la estrecha correlación de múl
Gold on the Go
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Gold on the Go es la última generación de robots de trading automatizados programados específicamente para el Oro (XAUUSD). Los algoritmos de negociación inteligentes analizan los movimientos extremos de los ticks y buscan oportunidades de negociación a corto plazo. Los patrones de señales también se correlacionan con indicadores populares para ayudar a determinar las zonas óptimas de precios para las señales. Junto con los métodos scalper para salidas rápidas del mercado. Las posiciones
Alpha Algo
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Alpha Algo es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y oro. El EA está programado con algoritmos avanzados e inteligentes, con una estrategia de negociación única para controlar los riesgos y optimizar el rendimiento. Las señales se basan en patrones de volatilidad con alta probabilidad de ganar. La estrategia del EA se centra en la gestión de posiciones y la gestión de riesgos con operaciones cerradas durante el día con el parámetro "In Day Trading" como Stop Loss
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Golden Essence
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Golden Essence es un robot de trading automatizado dedicado al mercado del Oro (XAUUSD). Programado con algoritmos avanzados, el EA analiza los patrones de volatilidad en la correlación entre los valores medios de indicadores populares para determinar señales fiables con alta probabilidad. Combina métodos de scalping y trailing para un rendimiento óptimo. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es fácil de instalar y utilizar sin complicados conjuntos
Little Pips on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Little Pips on EURUSD es un robot de trading automatizado programado específicamente para EURUSD con algoritmos avanzados y únicos para ofrecer un rendimiento estable y eficiente. El EA coloca Buy Stop y Sell Stop al mismo tiempo de acuerdo con los patrones de movimiento de precios y ejecuta operaciones de acuerdo con el impulso de cualquier lado que sea más fuerte, junto con Trailing y métodos de gestión de posiciones para formar una estrategia completa y consistente. Las órdenes de trad
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Introducción EA Omega Code es una estrategia central que ha sido destilada a lo largo de muchos años de investigación y optimización para los mercados Forex y Oro. La estrategia combina Scalper y Trailing para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las órdenes de trading tienen Stop Loss, Trailing para su personalización, y proporcionan muchos otros parámetros para optimizar el sistema y adaptarlo al plan de trading de cada usuario. Promoción: con la compra del Código Omega, los usuarios
Infinity Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Este Asesor Experto viene con código fuente, proporcionando a los usuarios la máxima personalización y desarrollo. El EA Infinity Code calcula los movimientos de precios en una escala logarítmica para encontrar señales estables y de calidad. Junto con estrategias únicas de gestión de posiciones y gestión de riesgos para un rendimiento óptimo. El EA es adecuado para los mercados de divisas y oro, pero con el código fuente al comprar este EA, los usuarios pueden seguir desarrollando para muchos me
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario