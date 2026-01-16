Expert Advisor Infinity Gold Code es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Combina el análisis del momento con el modelado basado en la volatilidad, junto con una lógica avanzada de scalping y una gestión inteligente de las posiciones, para optimizar el rendimiento al tiempo que se mantiene un disciplinado control del riesgo.

El sistema incorpora un filtro de tendencia de media móvil (MA) opcional, que permite alinear las operaciones con la dirección predominante del mercado y mejorar así la fiabilidad de la señal en condiciones de tendencia.

Señal: https://www.mql5.com/en/signals/2353190

Infinity Gold Code está optimizado para operar principalmente durante las primeras horas de la sesión asiática, aprovechando las características de volatilidad típicamente más estables del oro durante este periodo. Esta forma de operar "a primera hora de la mañana" está diseñada para reducir el ruido del mercado y mejorar la consistencia de la ejecución, haciendo que el EA sea muy adecuado para los operadores que buscan una solución sistemática y controlada para operar con Oro.

EA Infinity Gold presenta una configuración limpia y fácil de usar. Los operadores pueden comenzar con la configuración predeterminada (optimizada para precios de oro de 2 dígitos) y un saldo inicial recomendado de $300, lo que lo hace accesible y al mismo tiempo lo suficientemente robusto para las condiciones reales del mercado.