Infinity Gold Code
- Asesores Expertos
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Expert Advisor Infinity Gold Code es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Combina el análisis del momento con el modelado basado en la volatilidad, junto con una lógica avanzada de scalping y una gestión inteligente de las posiciones, para optimizar el rendimiento al tiempo que se mantiene un disciplinado control del riesgo.
El sistema incorpora un filtro de tendencia de media móvil (MA) opcional, que permite alinear las operaciones con la dirección predominante del mercado y mejorar así la fiabilidad de la señal en condiciones de tendencia.
Señal: https://www.mql5.com/en/signals/2353190
Infinity Gold Code está optimizado para operar principalmente durante las primeras horas de la sesión asiática, aprovechando las características de volatilidad típicamente más estables del oro durante este periodo. Esta forma de operar "a primera hora de la mañana" está diseñada para reducir el ruido del mercado y mejorar la consistencia de la ejecución, haciendo que el EA sea muy adecuado para los operadores que buscan una solución sistemática y controlada para operar con Oro.
EA Infinity Gold presenta una configuración limpia y fácil de usar. Los operadores pueden comenzar con la configuración predeterminada (optimizada para precios de oro de 2 dígitos) y un saldo inicial recomendado de $300, lo que lo hace accesible y al mismo tiempo lo suficientemente robusto para las condiciones reales del mercado.
Ajustes:
|Diferencial máximo
|= 30 a 50 (Debe ser superior al spread medio del par)
|Lote Fijo
|= 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote Automático
|= 1.0 a 3.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
|Take Profit
|= 500 (puntos)
|Máximo Stop Loss
|= 5000 (puntos)
|Trailing
|= 10 (puntos)
|Inicio Trailing
|= 50 (puntos)
|Operaciones máximas
|= 10
|Usar Filtro de Tendencia MA
|= Verdadero o Falso
|Período MA
|= 13
|Método MA
|= EMA
|Periodo MA
|= M5
|Desplazamiento GMT
|= GMT 2/3 (la mayoría de los brokers, unos pocos brokers usan GMT 0 entonces fijan GMT0)
|Número Mágico
|= su número
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor de Auto Lote.
Recomendado:
Este EA está diseñado específicamente parael Oro (XAUUSD).
Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilice VPS con baja latencia (< 20ms).
Utilice EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo mínimo: $ 300
Nota:
+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2300.123), entonces necesita aumentar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor por defecto = 500). Porque el cálculo del punto es diferente con 2 decimales.