CyberOwl MG

El Asesor Experto CyberOwl MG es un sistema de trading basado en la estrategia de Martingala, diseñado para ofrecer flexibilidad y efectividad en diferentes condiciones de mercado. Con una alta capacidad de personalización, permite a los traders adaptar su enfoque a sus necesidades individuales, ya sea buscando un estilo de trading conservador o más arriesgado.

Este Asesor Experto incluye una amplia gama de parámetros configurables relacionados con la gestión del riesgo, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para traders con diferentes perfiles de riesgo. Entre las opciones destacadas se incluyen:

  • Compras y ventas simultáneas: Configure si el bot puede abrir compras y ventas al mismo tiempo o si debe limitarse a operar en una sola dirección hasta que las operaciones abiertas se cierren.
  • Ganancia de cierre configurable: Elija el nivel de ganancia al que desea cerrar las operaciones.
  • Gestión de pérdidas: Establezca el punto en el que el bot abrirá nuevas operaciones para recuperar pérdidas, según su estrategia.
  • Límites de operaciones simultáneas: Defina el número máximo de operaciones que el bot puede abrir al mismo tiempo.
  • Opción StopOut: Active o desactive esta opción que detiene toda la actividad del bot si se alcanza un límite de pérdidas predefinido.

En las capturas de pantalla adjuntas, podrá ver un track record de tres cuentas distintas que han utilizado este EA durante varios meses, con un rendimiento destacado en diversos activos. Las cuentas varían en tamaño, desde una cuenta con un depósito de 4000 USD hasta una más pequeña de 1000 USD, demostrando la flexibilidad del bot para adaptarse a diferentes niveles de capital.

Disclaimer: Aunque el CyberOwl MG ha mostrado buenos resultados en las cuentas mostradas, es importante destacar que ningún sistema de trading es infalible. Los resultados pasados no garantizan un rendimiento futuro. El éxito del trading depende de múltiples factores, incluidos los conocimientos del trader, las condiciones del mercado y una gestión de riesgos adecuada. Es esencial realizar un estudio y análisis previo antes de operar con cualquier Asesor Experto. El uso de este bot requiere una gestión responsable y un enfoque cauteloso.


