Le CyberOwl MG Expert Advisor est un système de trading basé sur la stratégie de Martingale, conçu pour offrir flexibilité et efficacité dans différentes conditions de marché. Très personnalisable, il permet aux traders d’adapter leur approche en fonction de leurs besoins individuels, que ce soit pour un style de trading plus conservateur ou plus risqué.

Cet Expert Advisor inclut une gamme étendue de paramètres configurables relatifs à la gestion des risques, ce qui en fait un outil puissant pour les traders avec différents profils de risques. Parmi les principales caractéristiques, on trouve :

Option de positions simultanées d'achat et de vente : Configurez si le bot peut ouvrir des positions d'achat et de vente en même temps ou s’il doit se limiter à une seule direction jusqu'à ce que les positions ouvertes soient fermées.

Gain de clôture configurable : Définissez le niveau de gain auquel vous souhaitez clôturer les positions.

Gestion des pertes : Définissez à quel moment le bot ouvrira de nouvelles positions pour récupérer les pertes en fonction de votre stratégie.

Limite des opérations simultanées : Définissez le nombre maximum de positions que le bot peut ouvrir en même temps.

Option StopOut : Activez ou désactivez cette option pour arrêter toute l'activité du bot si un seuil de perte prédéfini est atteint.

Les captures d'écran jointes montrent un track record de trois comptes différents ayant utilisé cet EA pendant plusieurs mois, avec des performances remarquables sur différents actifs. Les comptes varient en taille, allant d'un dépôt de 4 000 USD à un compte plus petit de 1 000 USD, ce qui démontre la flexibilité du bot pour s’adapter à différents niveaux de capital.

Avertissement : Bien que le CyberOwl MG ait montré de bons résultats sur les comptes présentés, il est important de souligner qu'aucun système de trading n'est infaillible. Les performances passées ne garantissent pas des résultats futurs. Le succès du trading dépend de nombreux facteurs, y compris les connaissances du trader, les conditions du marché et une gestion adéquate des risques. Il est essentiel de mener une étude et une analyse approfondies avant d’utiliser tout Expert Advisor. L’utilisation responsable et une approche prudente sont nécessaires.



