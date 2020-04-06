CyberOwl MGエキスパートアドバイザーは、マーチンゲール戦略に基づいたトレーディングシステムで、さまざまな市場条件で柔軟性と効果を提供するように設計されています。高度にカスタマイズ可能で、トレーダーが個々のニーズに応じてアプローチを調整できるため、保守的なトレーディングスタイルまたはより攻撃的なスタイルを選択できます。

このエキスパートアドバイザーには、リスク管理に関連するさまざまな設定可能なパラメータが含まれており、異なるリスクプロフィールを持つトレーダーにとって強力なツールとなります。主な機能は以下の通りです：

同時売買オプション ：ボットが同時に買いと売りのポジションを開くことができるか、または開いているポジションが閉じるまで一方向でのみ取引を行うように制限することができます。

：ボットが同時に買いと売りのポジションを開くことができるか、または開いているポジションが閉じるまで一方向でのみ取引を行うように制限することができます。 利益の設定可能なクローズ ：取引をクローズする利益レベルを設定できます。

：取引をクローズする利益レベルを設定できます。 損失管理 ：ボットが新しいポジションを開くタイミングを定義し、損失を回復します。

：ボットが新しいポジションを開くタイミングを定義し、損失を回復します。 同時取引制限 ：ボットが同時に開ける最大の取引数を設定します。

：ボットが同時に開ける最大の取引数を設定します。 StopOutオプション：設定された損失限度に達した場合に、すべてのボットの活動を停止するオプションを有効または無効にします。

添付されたスクリーンショットでは、3つの異なるアカウントのトラックレコードが表示されており、数ヶ月にわたってさまざまな資産で優れたパフォーマンスを示しています。アカウントは4,000 USDの預金から1,000 USDの小さなアカウントまであり、異なる資本レベルに適応するボットの柔軟性を示しています。

免責事項: CyberOwl MGが表示されたアカウントで良好な結果を示している一方で、どの取引システムも完璧ではないことを強調する必要があります。過去のパフォーマンスは未来の結果を保証するものではありません。取引の成功は、トレーダーの知識、市場条件、適切なリスク管理など、多くの要因に依存します。エキスパートアドバイザーを使用する前に、徹底的な調査と分析が必要です。責任ある使用と慎重なアプローチが必要です。



