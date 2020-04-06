O CyberOwl MG Expert Advisor é um sistema de trading baseado na estratégia de Martingale, projetado para oferecer flexibilidade e eficácia em diferentes condições de mercado. Com uma alta capacidade de personalização, permite aos traders adaptar sua abordagem de acordo com suas necessidades individuais, seja buscando um estilo de trading conservador ou mais agressivo.

Este Expert Advisor inclui uma ampla gama de parâmetros configuráveis relacionados à gestão de risco, tornando-o uma ferramenta poderosa para traders com diferentes perfis de risco. Entre as principais características, destacam-se:

Opção de compras e vendas simultâneas : Configure se o bot pode abrir compras e vendas ao mesmo tempo ou se deve se restringir a operar em uma única direção até que as operações abertas sejam fechadas.

Ganhos de fechamento configuráveis : Defina o nível de lucro no qual deseja que as operações sejam fechadas.

Gestão de perdas : Estabeleça o ponto em que o bot abrirá novas operações para recuperar perdas, conforme sua estratégia.

Limite de operações simultâneas : Defina o número máximo de operações que o bot pode abrir ao mesmo tempo.

Opção StopOut: Ative ou desative esta opção para interromper toda a atividade do bot se um limite de perdas pré-definido for atingido.

Nas capturas de tela anexadas, você verá um track record de três contas diferentes que utilizaram este EA durante vários meses, com um desempenho destacado em vários ativos. As contas variam em tamanho, desde uma conta com 4.000 USD até uma mais modesta de 1.000 USD, mostrando a flexibilidade do bot para se adaptar a diferentes níveis de capital.

Aviso Legal: Embora o CyberOwl MG tenha mostrado bons resultados nas contas apresentadas, é importante destacar que nenhum sistema de trading é infalível. Desempenhos passados não garantem resultados futuros. O sucesso no trading depende de múltiplos fatores, incluindo o conhecimento do trader, as condições do mercado e uma gestão de risco adequada. É essencial realizar um estudo e análise completos antes de utilizar qualquer Expert Advisor. O uso responsável e uma abordagem cautelosa são necessários.



