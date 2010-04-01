Il CyberOwl MG Expert Advisor è un sistema di trading basato sulla strategia Martingale, progettato per offrire flessibilità ed efficacia in diverse condizioni di mercato. Con un alto livello di personalizzazione, consente ai trader di adattare il proprio approccio in base alle proprie esigenze individuali, sia che si tratti di uno stile di trading conservativo o più rischioso.

Questo Expert Advisor include una vasta gamma di parametri configurabili relativi alla gestione del rischio, che lo rendono uno strumento potente per i trader con profili di rischio diversi. Tra le principali caratteristiche troviamo:

Opzione acquisti e vendite simultanee : Configura se il bot può aprire posizioni long e short contemporaneamente o se deve limitarsi a operare solo in una direzione fino a quando le posizioni aperte non vengono chiuse.

: Configura se il bot può aprire posizioni long e short contemporaneamente o se deve limitarsi a operare solo in una direzione fino a quando le posizioni aperte non vengono chiuse. Chiusura con guadagno configurabile : Imposta il livello di guadagno al quale desideri chiudere le operazioni.

: Imposta il livello di guadagno al quale desideri chiudere le operazioni. Gestione delle perdite : Definisci quando il bot aprirà nuove posizioni per recuperare le perdite, in base alla tua strategia.

: Definisci quando il bot aprirà nuove posizioni per recuperare le perdite, in base alla tua strategia. Limite di operazioni simultanee : Imposta il numero massimo di operazioni che il bot può aprire contemporaneamente.

: Imposta il numero massimo di operazioni che il bot può aprire contemporaneamente. Opzione StopOut: Abilita o disabilita questa opzione per fermare l’attività del bot se viene raggiunto un limite di perdite predefinito.

Nelle schermate allegate, potrai vedere un track record di tre conti diversi che hanno utilizzato questo EA per diversi mesi, con performance di rilievo su vari asset. I conti variano in dimensioni, da un deposito di 4.000 USD fino a un conto più piccolo di 1.000 USD, dimostrando la flessibilità del bot nell'adattarsi a diversi livelli di capitale.

Disclaimer: Sebbene il CyberOwl MG abbia mostrato buoni risultati sui conti presentati, è importante sottolineare che nessun sistema di trading è infallibile. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Il successo nel trading dipende da molteplici fattori, tra cui le conoscenze del trader, le condizioni di mercato e una corretta gestione del rischio. È essenziale effettuare uno studio e un’analisi approfondita prima di utilizzare qualsiasi Expert Advisor. È necessaria una gestione responsabile e un approccio prudente.



