Der CyberOwl MG Expert Advisor ist ein Handelssystem, das auf der Martingale-Strategie basiert und entwickelt wurde, um Flexibilität und Effektivität unter verschiedenen Marktbedingungen zu bieten. Mit einer hohen Anpassungsfähigkeit ermöglicht er es den Händlern, ihren Ansatz an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, sei es für einen konservativen oder aggressiveren Handelsstil.

Dieser Expert Advisor umfasst eine Reihe von konfigurierbaren Risikomanagement-Parametern, die ihn zu einem leistungsstarken Tool für Händler mit unterschiedlichen Risikoprofilen machen. Zu den Hauptfunktionen gehören:

Simultane Kauf- und Verkaufsoption : Konfigurieren Sie, ob der Bot gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen öffnen kann oder ob er sich auf nur eine Richtung beschränken soll, bis die offenen Positionen geschlossen werden.

: Konfigurieren Sie, ob der Bot gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen öffnen kann oder ob er sich auf nur eine Richtung beschränken soll, bis die offenen Positionen geschlossen werden. Konfigurierbarer Gewinnschluss : Stellen Sie das Gewinnniveau ein, bei dem Sie die Trades schließen möchten.

: Stellen Sie das Gewinnniveau ein, bei dem Sie die Trades schließen möchten. Verlustmanagement : Definieren Sie den Punkt, an dem der Bot neue Positionen eröffnet, um Verluste basierend auf Ihrer Strategie auszugleichen.

: Definieren Sie den Punkt, an dem der Bot neue Positionen eröffnet, um Verluste basierend auf Ihrer Strategie auszugleichen. Limit für gleichzeitige Trades : Legen Sie die maximale Anzahl an Trades fest, die der Bot gleichzeitig öffnen kann.

: Legen Sie die maximale Anzahl an Trades fest, die der Bot gleichzeitig öffnen kann. StopOut-Option: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, um die gesamte Aktivität des Bots zu stoppen, wenn ein vordefiniertes Verlustlimit erreicht wird.

Die beigefügten Screenshots zeigen eine Track Record von drei verschiedenen Konten, die diesen EA über mehrere Monate hinweg genutzt haben, mit herausragender Leistung in verschiedenen Vermögenswerten. Die Konten variieren in der Größe, von einem Konto mit einer Einzahlung von 4.000 USD bis zu einem kleineren Konto mit 1.000 USD, was die Flexibilität des Bots zeigt, sich an verschiedene Kapitalniveaus anzupassen.

Haftungsausschluss: Obwohl der CyberOwl MG auf den gezeigten Konten gute Ergebnisse erzielt hat, ist es wichtig zu betonen, dass kein Handelssystem narrensicher ist. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Der Erfolg im Handel hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Wissens des Händlers, der Marktbedingungen und des richtigen Risikomanagements. Eine gründliche Untersuchung und Analyse ist vor der Verwendung eines Expert Advisors unerlässlich. Verantwortungsbewusster Einsatz und ein vorsichtiger Ansatz sind erforderlich.



