CyberOwl MG

CyberOwl MG Expert Advisor, Martingale stratejisine dayalı bir ticaret sistemidir ve farklı piyasa koşullarında esneklik ve etkinlik sunmak için tasarlanmıştır. Yüksek özelleştirme kapasitesi ile, yatırımcıların yaklaşımını bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlar, ister daha konservatif bir ticaret tarzı ister daha riskli bir yaklaşım seçsinler.

Bu Expert Advisor, risk yönetimi ile ilgili birçok ayarlanabilir parametre içerir, bu da onu farklı risk profillerine sahip yatırımcılar için güçlü bir araç haline getirir. Öne çıkan özellikler arasında şunlar yer alır:

  • Eşzamanlı alım ve satım seçeneği: Botun alım ve satım pozisyonlarını aynı anda açıp açamayacağını, yoksa açtığı pozisyonlar kapanana kadar sadece bir yönde işlem yapmasını belirleyebilirsiniz.
  • Kapanışta kar seviyesi ayarlanabilir: İşlemi kapatmak için istediğiniz kar seviyesini belirleyebilirsiniz.
  • Zarar yönetimi: Botun, zararları telafi etmek için yeni işlemleri ne zaman açacağını, stratejinize göre belirleyebilirsiniz.
  • Eşzamanlı işlem sınırı: Botun aynı anda açabileceği maksimum işlem sayısını belirleyebilirsiniz.
  • StopOut seçeneği: Belirlediğiniz zarar limitine ulaşıldığında botun tüm faaliyetlerini durdurmak için bu seçeneği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ekli ekran görüntülerinde, bu EA'yı birkaç ay boyunca farklı hesaplarda kullanmış üç farklı hesabın geçmiş performans kaydını görebilirsiniz. Hesaplar, 4.000 USD'lik bir bakiye ile 1.000 USD'lik daha küçük bir hesaba kadar değişiklik göstermektedir, bu da botun farklı sermaye seviyelerine uyum sağlama esnekliğini göstermektedir.

Feragatname: CyberOwl MG, gösterilen hesaplarda iyi sonuçlar sergilemiş olsa da, hiçbir ticaret sisteminin kusursuz olmadığını vurgulamak önemlidir. Geçmiş performanslar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Ticarette başarı, yatırımcının bilgisi, piyasa koşulları ve uygun risk yönetimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Herhangi bir Expert Advisor kullanmadan önce ayrıntılı bir araştırma ve analiz yapılması gerekmektedir. Sorumlu kullanım ve dikkatli bir yaklaşım gereklidir.


