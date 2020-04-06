CyberOwl MG

CyberOwl MG专家顾问是一个基于马丁格尔策略的交易系统，旨在在不同的市场条件下提供灵活性和有效性。高度可定制，它允许交易者根据个人需求调整他们的交易方式，无论是寻求保守的交易风格还是更具攻击性的风格。

该专家顾问包括一系列可配置的风险管理参数，使其成为适用于不同风险概况的交易者的强大工具。主要特点包括：

同时买卖选项 ：配置是否允许机器人同时开设买入和卖出仓位，或限制机器人仅在一个方向上操作，直到现有仓位关闭。

：配置是否允许机器人同时开设买入和卖出仓位，或限制机器人仅在一个方向上操作，直到现有仓位关闭。 可配置的利润关闭 ：设置在何种盈利水平时关闭交易。

：设置在何种盈利水平时关闭交易。 损失管理 ：定义机器人在何时根据您的策略开设新仓位来恢复损失。

：定义机器人在何时根据您的策略开设新仓位来恢复损失。 同时交易限制 ：设置机器人可以同时打开的最大交易数量。

：设置机器人可以同时打开的最大交易数量。 止损选项：启用或禁用此功能，如果达到预设的损失限制，则停止所有机器人的活动。

附加的截图展示了三个不同账户的交易记录，这些账户在数月内使用了该专家顾问，并在不同资产上展示了出色的表现。这些账户的存款从4000美元到1000美元不等，展示了该机器人能够适应不同资本水平的灵活性。

免责声明：虽然CyberOwl MG在展示的账户上展示了良好的表现，但需要强调的是，没有任何交易系统是万无一失的。过去的表现并不能保证未来的结果。交易成功取决于多个因素，包括交易者的知识、市场条件以及适当的风险管理。使用任何专家顾问之前，必须进行彻底的研究和分析。需要负责任的使用和谨慎的方式。



