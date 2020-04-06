EaMaster

eaMaster (Asesor Experto) Introducción

1. Visión General

Este EA es un sistema automatizado de operaciones basado en el análisis técnico, diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones automatizadas en el mercado. Sigue el indicador de Bandas de Bollinger combinado con patrones de velas, ejecutando operaciones precisas en marcos de tiempo específicos. El EA es aplicable a múltiples instrumentos financieros y soporta estrategias de negociación tanto a corto como a largo plazo, atendiendo a diferentes preferencias de riesgo y enfoques de negociación.

2. Características principales

1. Indicador de Bandas de Bollinger

El indicador de Bandas de Bollinger es una herramienta de volatilidad basada en una media móvil y una desviación estándar, que refleja eficazmente el rango de fluctuaciones de los precios del mercado. El EA utiliza la banda media de las Bandas de Bollinger para determinar las tendencias del mercado y confirma las oportunidades comerciales mediante la integración de señales de patrones de velas. El rango de volatilidad proporcionado por las Bandas de Bollinger ayuda al EA a comprender mejor la amplitud de fluctuación del mercado, lo que permite ajustar las estrategias de negociación y la gestión del riesgo.

2. Reconocimiento de patrones de velas

El EA incorpora el reconocimiento clásico de patrones de velas, tales como Engulfing Patterns, Morning Star, Shooting Star, y más. Estos patrones de velas, combinados con las Bandas de Bollinger, validan aún más las oportunidades de trading, mejorando la precisión de las señales de trading. La presencia de patrones de velas específicos ayuda a identificar posibles retrocesos o continuaciones del mercado.

3. Plazos

Plazos de negociación a corto plazo
- 1 Hora (H1): Diseñado para operaciones intradía a corto plazo. El sistema capta las tendencias dentro de las fluctuaciones horarias, adecuado para estrategias de entrada y salida rápidas y de alta frecuencia.
- 4-Horas (H4): Orientado al trading a corto plazo o swing. El sistema identifica oportunidades en movimientos de mercado relativamente grandes, adecuados para operaciones intradía o nocturnas.
- Diario (D1): Utilizado para el posicionamiento a medio plazo. El sistema confirma tendencias más amplias en el gráfico diario, adecuado para mantener posiciones de varios días a varias semanas.

Plazos de negociación a largo plazo
- Largo plazo de 4 horas (Largo plazo H4): Combina señales a más corto plazo con tendencias a más largo plazo, adecuado para posiciones oscilantes con periodos de mantenimiento de varios días a una semana.
- Largo Plazo Diario (Largo Plazo D1): Centrado en estructuras de tendencia diarias, ideal para operaciones a medio y largo plazo, con periodos de mantenimiento típicos de varias semanas.
- Semanal (W1): Concentrado en las principales tendencias semanales, adecuado para inversores a largo plazo, con periodos de tenencia que van de varias semanas a meses.

4. Separación entre operaciones a corto y largo plazo

El EA distingue entre estrategias a corto plazo y a largo plazo en función de los diferentes plazos y enfoques de negociación. La estrategia a corto plazo se centra en capturar los movimientos rápidos del mercado, mientras que la estrategia a largo plazo se centra en cambios de tendencia más amplios. Al separar estas estrategias, el EA garantiza la flexibilidad en las operaciones, satisfaciendo las necesidades de los distintos operadores.

3. Instrumentos aplicables

Este EA permite operar en una gran variedad de mercados financieros, cubriendo las siguientes clases principales de activos:
- Metales preciosos: Incluidos el oro (XAU/USD) y la plata (XAG/USD).
- Materias primas energéticas: Como el Petróleo Crudo (WTI y Brent).
- Mercado de divisas:
- Principales pares de divisas: Por ejemplo, EUR/USD, GBP/USD y otros pares de divisas principales.
- Pares de divisas cruzados: Por ejemplo EUR/JPY, GBP/JPY, y otros pares cruzados.
- Futuros sobre índices bursátiles: Aplicables a los principales índices como el S&P 500, el índice Dow Jones, etc.

Cada instrumento financiero tiene características de volatilidad y horarios de negociación diferentes. El EA se adapta de forma inteligente a estas características, garantizando un rendimiento óptimo en los diferentes mercados.

4. Ventajas estratégicas
1. Ejecución automatizada: El EA ejecuta las operaciones automáticamente, reduciendo la influencia emocional y asegurando una adherencia consistente a las estrategias y disciplina de trading.
2. Gestión del riesgo: Mediante la combinación de múltiples análisis técnicos, el EA identifica los riesgos potenciales del mercado y ajusta las estrategias de negociación en función de la volatilidad de las Bandas de Bollinger, optimizando los puntos de entrada y salida.
3. Soporte Multimercado: Soporta la negociación en varias clases de activos, incluyendo oro, divisas, petróleo y más, proporcionando más oportunidades de mercado.
4. Combinación de estrategias a corto y largo plazo: Adecuado para diferentes tipos de traders, tanto si se centran en oscilaciones a corto plazo como si son inversores a largo plazo. El EA se puede personalizar ajustando los parámetros para adaptarse a las preferencias individuales.

5. Conclusión

Este EA es una herramienta de trading automatizada potente y versátil diseñada para ayudar a los traders a ejecutar estrategias de trading eficientes en múltiples mercados financieros. Combinando el indicador de Bandas de Bollinger con patrones de velas y separando estrategias a corto y largo plazo basadas en diferentes marcos temporales, el EA captura tanto las fluctuaciones del mercado a corto plazo como las tendencias a largo plazo, proporcionando señales de trading más precisas. Tanto para operadores profesionales como para inversores ocasionales, este EA permite tomar decisiones de trading más inteligentes.



Descripciones de parámetros externos:

- orderVolume: Número de lotes para órdenes a corto plazo
- orderVolumeLongTerm: Número de lotes para órdenes a largo plazo

- shortTermSwitchHour1: Cambio para órdenes a corto plazo en el marco temporal de 1 hora

- shortTermSwitchHour4: Cambio para órdenes a corto plazo en el marco temporal de 4 horas

- shortTermSwitchDay: Conmutación para órdenes a corto plazo en el marco temporal diario
- longTermSwitchHour4: Para órdenes a largo plazo en el marco temporal de 4 horas.
- longTermSwitchDay: Conmutación para órdenes a largo plazo en el marco temporal diario

- longTermSwitchWeek: Conmutación para órdenes a largo plazo en el marco temporal semanal
- averagePercentDay: Porcentaje de volatilidad media diaria
- orderStoplossPercentHour4: Porcentaje de stop loss para órdenes en el marco temporal de 4 horas.
- orderTakeProfitPercentHour4: Porcentaje de toma de beneficios para órdenes en el marco temporal de 4 horas.
- orderStoplossPercentDay: Porcentaje de stop loss para órdenes en el marco temporal diario
- orderTakeProfitPercentDay: Porcentaje de toma de beneficios para órdenes en el marco temporal diario
- percentageMode: Modo de calcular dinámicamente el número de lotes en función del saldo
- balancePercent: La proporción del saldo total arriesgado por orden


