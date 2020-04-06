Lovec MT4

¡Hola!

Lovec MT4 robot.

Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico semanal D1.

Traigo a su atención un Asesor de mi propio diseño. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Así como futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da un rendimiento ideal al igual que en el probador y sin deslizamiento. Salida de la operación por una combinación de condiciones. Al ASESOR le gustan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes. Sólo una transacción a la vez. Es posible instalar Magic Number, y realizar operaciones paralelas en varios pares.

Robot Lovec MT4.

Diseñado exclusivamente para trabajar sobre la tendencia en el gráfico semanal D1.

Cuando aparecen 1-2 puntos de SAR Parabólico, el robot activa la posición.

La mantiene durante unos 10 días.

Automáticamente apaga la posición. Cuando se forma un franktal inverso.

Al activar el robot, también es necesario comprobar la presencia de una tendencia en el SAR Parabólico en el gráfico semanal W1

del instrumento de negociación.


Otros productos de este autor
Parabolic Sar Franctal MT4
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
¡Hola! Robot Lovec Trend MT4. Diseñado exclusivamente para trabajar con la tendencia en el gráfico semanal W1. Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Y también futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal como en el probador y sin deslizamiento. S
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec MT5. Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1. Adecuado para los índices, futuros, materias primas y bonos. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal Salida de la transacción por una combinación de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec Trend MT5. Diseñado exclusivamente para el trabajo de tendencia en el gráfico horario H1. Traigo a su atención un asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. Adecuado para la mayoría de los instrumentos, especialmente los pares de divisas de tendencia con JPY, CHF, GBP. Y también los futuros y los índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, que da el mismo rendimiento ideal como en el probador, y
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Indicadores
Un indicador para una mejor percepción y reconocimiento de la dirección de la tendencia actual, el comienzo y el final de las correcciones. Se recomienda para la negociación manual, pero es posible integrarlo en un Asesor Experto para la negociación automatizada. Los puntos alrededor del precio indican la dirección de la tendencia actual, el color de las propias velas indica la presencia o ausencia de una corrección. Se recomienda entrar en una posición en la dirección de la tendencia actual des
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Indicadores
Panel de SAR Parabólico multi-marco de tiempo para una mejor percepción visual de la situación del mercado y la evaluación de la tendencia, los cambios de tendencia. Se utiliza exclusivamente en el marco temporal diario. El panel indica la dirección del movimiento del SAR en los marcos temporales actual (diario), semanal (medio plazo) y mensual (largo plazo). Es posible personalizar los colores de visualización para cada marco temporal individual. Ajustes generales de Paso y Máximo para todo el
