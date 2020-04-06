Lovec MT4 robot.

Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico semanal D1.

Traigo a su atención un Asesor de mi propio diseño. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Así como futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da un rendimiento ideal al igual que en el probador y sin deslizamiento. Salida de la operación por una combinación de condiciones. Al ASESOR le gustan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes. Sólo una transacción a la vez. Es posible instalar Magic Number, y realizar operaciones paralelas en varios pares.