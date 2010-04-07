Lovec Color Direction MT5
- Indicadores
- Vladimir Lovec
- Versión: 1.4
- Activaciones: 5
Un indicador para una mejor percepción y reconocimiento de la dirección de la tendencia actual, el comienzo y el final de las correcciones. Se recomienda para la negociación manual, pero es posible integrarlo en un Asesor Experto para la negociación automatizada. Los puntos alrededor del precio indican la dirección de la tendencia actual, el color de las propias velas indica la presencia o ausencia de una corrección. Se recomienda entrar en una posición en la dirección de la tendencia actual después del final de las correcciones.