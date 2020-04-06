Parabolic Sar Franctal MT4

¡Hola!

Robot Lovec Trend MT4.

Diseñado exclusivamente para trabajar con la tendencia en el gráfico semanal W1.


Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Y también futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal como en el probador y sin deslizamiento. Salida de la operación en función de una serie de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes. Sólo una transacción, a la vez. Es posible instalarMagicNumber, y realizar operaciones paralelas en varios pares.

Robot Lovec Trend MT4.

Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico semanal W1.

Cuando aparecen 1-2 puntos del SAR Parabólico, el robot activa la posición.

La mantiene durante unas 10 semanas.

Automáticamente apaga la posición. Cuando se forma un franktal inverso.

Al activar el robot, también es necesario comprobar la

presencia de una tendencia en el SAR Parabólico en el gráfico mensual M1

del instrumento negociado.

Productos recomendados
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona ¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias? Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado. MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y eje
Fx4lights
Vladimir Deryagin
Asesores Expertos
El Asesor Experto consta de cuatro indicadores populares: Media móvil Estocástico MACD ZigZag Es posible utilizar los cuatro indicadores tanto juntos, como individualmente, seleccionando la combinación necesaria. Ajustes básicos del Asesor Experto Magic - número mágico de la orden Volumen - volumen de las operaciones abiertas Slippage - deslizamiento del precio al abrir órdenes. StopLoss - cerrar órdenes después de alcanzar una cierta pérdida en puntos, TakeProfit - ganancia deseada en puntos.
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Abuza 4
Andrej Nikitin
Asesores Expertos
Descripción Abuza 4 es un sistema de negociación intradía que obtiene beneficios durante el retroceso de los precios. El Asesor Experto ha sido optimizado para trabajar en EURUSD. Sin embargo, puede trabajar con éxito con otros pares de divisas también. Martingale puede ser activado, pero usted debe ser extremadamente cuidadoso (tomar ganancias a menudo y en el momento adecuado). Puede examinar las estadísticas de trading del Asesor Experto para diferentes brokers y símbolos en las secciones de
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza tres Medias Móviles para encontrar la dirección de la tendencia. Hay tres diferentes medias móviles que tiene que estar en el orden correcto y la EA está buscando esto en diferentes marcos de tiempo para asegurarse de que está en el orden de comercio. Luego el EA buscará tanto el Estocástico como el RSI en diferentes marcos de tiempo antes de que todo se vea bien. Ahora tomará una operación de COMPRA o VENTA, dependiendo de los indicadores. Establecerá el Stop Loss y
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Pinok
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Pinok es un asesor experto para EURGBP (M30), basado en la ruptura de los extremos de la barra anterior y filtrado por el oscilador ATR MA. Opera dentro de un intervalo de tiempo de trading establecido con stop-loss y take-profit fijos. Lógica Entrada en compra: si el precio de apertura es inferior al mínimo de la barra anterior y el ATR MA Oscillator está por debajo de cero. Entrada en venta: si el precio de apertura es superior al máximo de la barra anterior y el ATR MA Oscillator está por deb
EA One Hit One Kill
Tran Quang Trung
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 30$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
The Last Fractals MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Last Fra ctals, es un sistema de trading que utiliza fractales para determinar las correcciones del mercado. The Last Fractals es un sistema que detecta un punto de entrada e inicia un algoritmo operativo. Este algoritmo es diferente si la entrada es correcta o incorrecta. Desde las entradas puedes controlar el lotage inicial del algoritmo, si la operación va en tu contra el lotage se mantiene, pero si va a tu favor el lotage se incrementa para mejorar tu beneficio. Puede descargar la de
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto negocia las señales de una red neuronal artificial. Red con una capa oculta. La presencia de una señal se comprueba al cierre del período especificado, lo que aumenta significativamente la velocidad de optimización y comprobación. Se diferencia de la versión anterior por una serie de características adicionales: trabaja con órdenes pendientes; las operaciones posteriores se abren con un lote incrementado en el paso especificado; mueve la operación al punto de equilibrio un tiem
Survive
Fabrizio Pierantoni
Asesores Expertos
Asesor experto Survive. Algoritmo de negociación desarrollado en base a la combinación de los indicadores MACD y RSI. Sólo se ejecuta una orden de compra/venta. Sin martingalas ni otras técnicas de recuperación. En caso de pérdida, el sistema cierra automáticamente la orden si no se establece un stop loss en función de los parámetros introducidos. El sistema es adecuado para todas las divisas. ajustes basicos para divisas usd/jpy H1 Timeframe. //------------------------declaración de variable
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
Abrupt400
Andrej Nikitin
Asesores Expertos
Abrupt400 es un sistema de trading intradía que utiliza movimientos de precios de retroceso a corto plazo. El Asesor Experto puede funcionar con diferentes pares de divisas. Incluye una opción de martingala que, sin embargo, debe utilizarse con cuidado . Para ver las estadísticas del EA con diferentes brokers en diferentes símbolos, por favor visite la sección Señales de Trading para MetaTrader 4 . Parámetros Gestión del riesgo: volumen de entrada - un volumen para la entrada Si el valor es mayo
Boxmaster RSIx2 MT4
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula, trabajando en todos los símbolos; un buen algoritmo racional; Trabajo de dos indicadores: RSI (de marco de tiempo mayor - funciona como un filtro de señal) y RSI (de marco de tiempo menor - funciona como una señal) ; Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); EA puede trabajar en velas cerradas, y en las velas actuales; Rápidamente optimizado (el trabajo se acelera al máximo). Los juegos actuales después de la o
EA Secret Average Trade MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Secret Average Trade : este es un sistema revolucionario diferente a cualquier otro, la estrategia utiliza algoritmos como rejillas, promediado, cobertura y parcialmente utiliza algoritmos de martingala. El comercio se lleva a cabo en 17 pares de divisas simultáneamente y utiliza marcos de tiempo: 9. Trading totalmente automático con el cálculo de entradas basado en un sistema de varias Tendencias y también soporta el trading inverso. Ventajas Cierre parcial para reducir la carga del depósito.
Long or Short MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor experto de grid sin utilizar indicadores. Cuando se instala en un gráfico, el EA comienza inmediatamente su trabajo, dependiendo de la configuración, solo puede funcionar COMPRAR, VENDER o COMPRAR y VENDER al mismo tiempo. El asesor tiene un nuevo parámetro de ciclo, si desea completar el intercambio, establezca el parámetro NEW_CYCLE = false y el asesor no abrirá una nueva serie de órdenes. cada operación puede tener un stop loss, take profit y trailing stop. Tiene filtros para sprea
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al Ángel de Oro EA que es un EA altamente estable que genera beneficios. Es muy recomendable. La lógica detrás de la EA es simple. Utiliza el indicador BAND, que activa una bandera cuando el precio se desvía de la banda. Sin embargo, no entra en una operación en ese momento. En su lugar, supervisa cuidadosamente el movimiento del precio. Cuando el precio vuelve a la banda y toca la línea central, realiza una operación en la dirección de la tendencia. Esta estrategia es sencilla, pero
FREE
EA NoName
Tran Quang Trung
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Marco de tiempo es M15 Saldo mínimo de la cuenta: 500$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Ba
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Asesores Expertos
¡Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex. Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. ¡Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго В
QGrid
Sergey Shigorin
Asesores Expertos
QGrid es un robot comercial para el par de divisas EURUSD y el marco temporal M1. Estrategia comercial La primera orden se abre en dos indicadores de media móvil. Si el pedido se incluye en el beneficio, se cierra y todo comienza de nuevo. Si la orden está perdida, gradualmente se abre la grilla de órdenes. Cuando la red entra en ganancias, se cierra y todo comienza de nuevo. Parámetros qauto = true: establece los parámetros automáticamente. Para la optimización, establezca en falso. qperiod1
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es una estrategia de negociación dirigida al EURUSD en un gráfico de 1 hora. Este asesor experto utiliza indicadores y realiza operaciones de seguimiento de tendencias. No quiero depender de un solo EA; quiero construir una cartera y diversificar mis riesgos..." Si eso suena como usted, este EA es perfecto para sus necesidades. Este EA está diseñado pensando en la gestión de carteras, lo que lo convierte en un excelente complemento de otros EAs para conseguir un rendimiento e
Underground
Dmitry Shutov
Asesores Expertos
Fondo El Experto aplica el principio de martingala. La tarea principal era reducir el drawdown y obtener un gráfico equilibrado operando en 4-6 gráficos simultáneamente. Seguimiento de mis cuentas: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Recomendaciones El EA se recomienda para su uso en 4-6 pares de divisas. Se recomienda operar pares con 4 o 5 decimales. No se recomienda utilizar pares que contengan la divisa JPY. El parámetro Paso se determina experimentalmente. En general, cuando se
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
El Asesor Experto coloca órdenes pendientes en los puntos del indicador Parabolic Sar. Después de la instalación, mueve la orden después del indicador. Puede configurar para abrir órdenes sólo BuyStop o sólo SellStop, si es necesario. Por defecto, las órdenes pendientes se colocan tanto para compra como para venta. Además del indicador Parapolic Sar, este Asesor Experto utiliza otros indicadores para una solución más correcta para la apertura de una posición. Por ejemplo, identifica divergencias
Delta On gitFlex
Mohammad Reza Rezaei
Asesores Expertos
El EA Delta es uno de los Asesores Expertos MT4 más fiables, diseñado sin emplear estrategias arriesgadas como Martingala, grid trading, u otros métodos peligrosos de gestión del dinero. Puntos clave: Trading Multi-Pair: Compatible con CADCHF, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, AUDCHF Configuración sencilla: Sólo se requiere una configuración gráfica para gestionar todos los pares listados simultáneamente, simplificando el proceso. Fiabilidad probada: Probado extensivamente
Simply System Trend Line
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Personalmente me encantan los robots de trading, pero hay muchas situaciones en las que el trading semiautomático es superior a la automatización. El sistema es muy sencillo y eficaz. Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  ¿Qué es la línea de tendencia? La línea de tendencia es una línea que delimita el movimiento de los precios. Se forma cuando se puede trazar una línea diagonal entre un
EA Ultra Speed MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Estrategia de negociación: Scalping. El Asesor Experto "EA Ultra Speed" se basa en el trabajo sin indicadores estrictamente de acuerdo con las reglas especificadas para la apertura y cierre de operaciones. El EA fue creado y probado en los principales pares, pero esto no significa que no pueda probarlo en otros pares de divisas. La idea es que las órdenes pendientes al alza o a la baja se colocan a una distancia determinada del precio actual. Digamos que el precio subió 10 puntos en una hora y a
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
Lovec MT4
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
¡Hola! Lovec MT4 robot. Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico semanal D1. Traigo a su atención un Asesor de mi propio diseño. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Así como futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da un rendimiento ideal al igual que en el probador y sin deslizamien
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec MT5. Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1. Adecuado para los índices, futuros, materias primas y bonos. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal Salida de la transacción por una combinación de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec Trend MT5. Diseñado exclusivamente para el trabajo de tendencia en el gráfico horario H1. Traigo a su atención un asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. Adecuado para la mayoría de los instrumentos, especialmente los pares de divisas de tendencia con JPY, CHF, GBP. Y también los futuros y los índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, que da el mismo rendimiento ideal como en el probador, y
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Indicadores
Un indicador para una mejor percepción y reconocimiento de la dirección de la tendencia actual, el comienzo y el final de las correcciones. Se recomienda para la negociación manual, pero es posible integrarlo en un Asesor Experto para la negociación automatizada. Los puntos alrededor del precio indican la dirección de la tendencia actual, el color de las propias velas indica la presencia o ausencia de una corrección. Se recomienda entrar en una posición en la dirección de la tendencia actual des
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Indicadores
Panel de SAR Parabólico multi-marco de tiempo para una mejor percepción visual de la situación del mercado y la evaluación de la tendencia, los cambios de tendencia. Se utiliza exclusivamente en el marco temporal diario. El panel indica la dirección del movimiento del SAR en los marcos temporales actual (diario), semanal (medio plazo) y mensual (largo plazo). Es posible personalizar los colores de visualización para cada marco temporal individual. Ajustes generales de Paso y Máximo para todo el
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario