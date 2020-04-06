Parabolic Sar Franctal MT4

¡Hola!

Robot Lovec Trend MT4.

Diseñado exclusivamente para trabajar con la tendencia en el gráfico semanal W1.





Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. La mayoría de los instrumentos son adecuados, especialmente los pares de divisas con tendencia JPY, CHF, GBP. Y también futuros e índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal como en el probador y sin deslizamiento. Salida de la operación en función de una serie de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes. Sólo una transacción, a la vez. Es posible instalarMagicNumber, y realizar operaciones paralelas en varios pares.

Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico semanal W1.

Cuando aparecen 1-2 puntos del SAR Parabólico, el robot activa la posición.

La mantiene durante unas 10 semanas.

Automáticamente apaga la posición. Cuando se forma un franktal inverso.

Al activar el robot, también es necesario comprobar la

presencia de una tendencia en el SAR Parabólico en el gráfico mensual M1

del instrumento negociado.