Lovec Panel SAR Direction MT5
- Indicadores
- Vladimir Lovec
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Panel de SAR Parabólico multi-marco de tiempo para una mejor percepción visual de la situación del mercado y la evaluación de la tendencia, los cambios de tendencia. Se utiliza exclusivamente en el marco temporal diario. El panel indica la dirección del movimiento del SAR en los marcos temporales actual (diario), semanal (medio plazo) y mensual (largo plazo). Es posible personalizar los colores de visualización para cada marco temporal individual. Ajustes generales de Paso y Máximo para todo el panel.