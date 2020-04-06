Robot Lovec MT5.



Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo.

Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1.



Adecuado para los índices, futuros, materias primas y bonos.



Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal Salida de la transacción por una combinación de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes. Sólo una transacción, a la vez. Es posible establecer el Número Mágico, y realizar operaciones paralelas en varios instrumentos.



Robot Lovec MT5.



Diseñado exc

Cuando aparecen 1-2 puntos SAR Parabólicos, el robot activa la posición.



La mantiene folusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1.

r unos 10 días.



Desactiva automáticamente la posición. Cuando se forma un fractal inverso.



Al activar el robot, también es necesario comprobar la



presencia de una tendencia para el SAR Parabólico en el gráfico semanal W1