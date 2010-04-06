Stable Investment EA2

•NUESTRO EA ES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, REALIZANDO OPERACIONES EN NIVELES DE SOPORTE Y RESISTENCIA, DONDE SE ENCUENTRAN LOS GRANDES JUGADORES.

•UTILIZAMOS COMO FILTROS INDICADORES COMO: BANDAS DE BOLLINGER, RSI, ATR, OFERTA Y DEMANDA, ENTRE OTROS.

•ES UN EA ENFOCADO EN INGRESOS ESTABLES, SIN PASAR POR DEMASIADO RIESGO.

RECOMENDACIONES:

•PAR: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD

•MARCO TEMPORAL DEL GRÁFICO: M15

•DEPÓSITO RECOMENDADO: 1000 USD

•APALANCAMIENTO: 1:200 O MÁS

•EL RENDIMIENTO PASADO NO ES UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA, APRENDA A ADMINISTRAR EL RIESGO CORRECTAMENTE, COMENZANDO CON UN RIESGO BAJO PARA APRENDER CÓMO FUNCIONA EL EA.

•EL EA YA ESTÁ CONFIGURADO, SOLO SELECCIONE EL RIESGO DESEADO Y ESTÁ LISTO.
Productos recomendados
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Asesores Expertos
Presentamos el EA Vision fx, un sofisticado robot de trading diseñado para capitalizar la interacción dinámica de los patrones de inversión a corto y largo plazo dentro del mercado Forex. A diferencia de otros robots, este EA evita la cuadrícula o las estrategias de arbitraje, garantizando una experiencia de trading segura y calculada. Perfecto para los comerciantes de todos los orígenes, ya sea experimentado o principiantes, la visión fx EA se adapta a todos los niveles de habilidad. Este ver
GU Spot
Wartono
Asesores Expertos
GU Spot es un EA One Shot One Kill. Un EA de Scalping para GBPUSD . Sin Martingala, Sin Averaging, Sin Grid u otras estrategias de alto riesgo. Trabajando con hasta el mejor algoritmo de 100 señales de trading de varios Sistemas de Trading. La combinación de Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback / Retracement y Reversal. Esto es totalmente automático robot de comercio . Señales de entrada de alta precisión y protegido por una gestión adecuada del dinero. Un Stop Loss ajustado con
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Asesores Expertos
EuroNest Egg EA es un sistema de comercio totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de EURUSD en el mercado de divisas. Varios patrones de trading han sido integrados en EuroNest Egg EA para analizar la tendencia del mercado y encontrar el punto de entrada. También está integrado con filtros de mercado especialmente diseñados para proteger el capital. Precio: $220 Señales EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requisitos Saldo mínimo $2000 Apalancamiento r
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
Asesores Expertos
introducción: Hola, Os presento la versión avanzada y final del Asesor Experto "Binary Hedger FV". No voy a entrar en detalles extensos sobre el concepto del EA, ya que he cubierto toda la información en la versión inicial o lo que se puede denominar la versión de prueba del EA, accesible a través del siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site+Market+My+Products+Page En esta versión presentada, usted dispone de una versión amplia y completa que incorpora todos los
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Asesores Expertos
Alphabet AI es un asesor que utiliza la estrategia de reversión a la media, lo que significa que aprovecha la propiedad natural de los mercados de volver a sus valores promedio tras fuertes desviaciones. El algoritmo analiza constantemente el precio actual del activo, comparándolo con los niveles promedio calculados. Cuando el precio se desvía significativamente de su valor promedio, el asesor lo interpreta como una señal para actuar: si se supera el límite superior, abre posiciones cortas, esp
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Asesores Expertos
El Smart Prospector E.A. es una suave combinación del ampliamente conocido "Indicador de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)" y el nuevo "Indicador Fibo Reversals_TEMA", lo que lo convierte en el Asesor Experto Multi-Estrategia más realista que jamás haya encontrado. Suficientemente probado en el par de divisas GbpUsd con más de 25 años de datos históricos, este E.A es seguro que le dará su propia cuota de victorias en los mercados de divisas. Para un mejor rendimiento, establezca: 'Max_Or
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Asesores Expertos
King David Scalper - Domine los mercados con precisión real Convoque el poder de mando del "Rey David Scalper", un arma de negociación finamente afinada forjada para reinar supremo en el reino de alta velocidad de scalping. Inspirándose en la astucia y precisión del Rey David, este experto asesor ataca con precisión letal, capturando fugaces oportunidades de mercado con una delicadeza inigualable. Diseñado para operadores ávidos de ganancias rápidas, King David Scalper sobresale en aguas turbu
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Asesores Expertos
Trend Rider AI es el nombre de mi EA. Opera basado en tendencias, entrando en operaciones de acuerdo a un rango de precios preestablecido hasta que se alcanza un beneficio establecido, momento en el que cierra todas las posiciones. Señal en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/2179495 Recomendado : Depósito Inicial: 2000$. Moneda: USDCHF,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDCHF,.... Parámetros clave para la configuración: ・StepPrice = 10; La distancia entre dos órdenes es de 10 pips. ・ProfitThreshold
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! EA tiene un historial en vivo con 3,5 años de comercio estable con baja reducción: Actuación en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Les presento la estrategia "Cleopatra EA", Cleopatra un diseño bello e inteligente, con una forma de recuperación que se va adaptando constantemente donde su poder es la versatilidad Su principal estrategia es leer el mercado en su elasticidad, podremos analizar el rango de entrada de diferentes maneras. Esto puede ser muy dinámico c
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Introducción Con más de 18 años de experiencia en el comercio, puedo decir que la simple compra de una "caja negra" EA y esperando hacerse rico sin ningún conocimiento fundamental es un enfoque ingenuo. El verdadero éxito viene de entender el mercado. Este EA está diseñado para inversores serios que quieren operar como profesionales. Sirve como una poderosa herramienta híbrida: permite una intervención mínima pero eficaz, tendiendo un puente entre la intuición manual y la precisión automatizada
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Asesores Expertos
Todos los usuarios necesitan tener una configuración única. Póngase en contacto con nosotros después de la compra. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Presentamos la Estrategia USDJPY - un sistema de trading revolucionario que combina indicadores avanzados y técnicas sofisticadas para una experiencia de trading completa y de alto rendimiento. No hay Martingala añadida - ¡sólo scalp de forma controlada! Gestión del riesgo Entendemos que la gestión del riesg
EA Sky7 Golden
Maulana Bin Ibrahim
Asesores Expertos
Sólo para oro por parejas Tipo Martingle o Entrada Simple. Ajuste : Estilo Entrada Capa : 1. Pip Step Entry (Recomendado para tipo Martingle) = 250 puntos recomendados 2. Entrada Instantánea (Recomendada para el tipo de Entrada Simple pero sin SL) Opción Take Profit : 1. 1. Por Razón Dorada de Fibonacci 2. Por Smart Averanging PIPS Estilo de Tamaño de Lote : 1. Tamaño de Lote Auto 2. Tamaño de lote Manual (Recomendado) 3. Porcentaje de tamaño de lote (aún se está trabajando en ello) Interruptor
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Asesores Expertos
Evoque Global - Cobertura automatizada fiable El precio seguirá aumentando en 100 $ con cada compra, así que no se retrase. Evoque Global ofrece una solución de negociación adaptable y manos libres diseñada para proporcionar beneficios constantes con un riesgo controlado. Utilizando un enfoque de cobertura inteligente, equilibra las operaciones para reducir las caídas y maximizar el crecimiento suave de la equidad. Este asesor experto funciona a la perfección en todas las condiciones del mercad
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Asesores Expertos
El mercado FOREX es la vida misma. No existe una vida estable. Lo mismo se aplica al FOREX. Siempre se trata de mantenerse dentro de un cierto rango de precios, pero de vez en cuando, hay desviaciones significativas de ese rango. La vida no es diferente. Durante esos momentos, es importante esperar pacientemente. Con el tiempo, las cosas volverán a un rango estable. Cuando se produce una desviación importante del rango, es una oportunidad. Usted no debe perder esta oportunidad. Este robot util
FREE
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Asesores Expertos
Gilded Egg EA es un sistema de trading totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el trading con XAUUSD en el mercado Forex. Varios patrones de trading han sido integrados en Gilded Egg EA para analizar la tendencia del mercado y encontrar el punto de entrada. También está integrado con filtros de mercado especialmente diseñados para proteger el capital. Precio: $220 Señales EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requisitos Saldo mínimo $2000 Apalancamiento recomendado
Padthai Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Padthai Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO), cualquier par de divisas y cualquier broker. ¡Pruébelo ahora! El Robot Ai está diseñado para operar en el par XAUUSD (GOLD) y en cualquier mercado de divisas, entrando sólo cuando existen altas probabilidades de éxito y ciertas condiciones únicas. El Robot Ai se basa en una estrategia robusta, rentable y utilizando el pa
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. La versión Lite está limitada a un lote mínimo por par y no tiene multiplicador de lotes ni función dinámica. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid diferentes Señales de Entrada diferentes Estrategias de Salida incluidas (MA Cut / Cambio de Señal / Trailing TP) Gestión inteligente de Riesgo y Dinero - Basado en Balance - Seguimiento de operaciones
FREE
Undefeated Triangle MT4
Nauris Zukas
4.6 (10)
Asesores Expertos
Descripción. Este producto fue creado como parte de un proyecto " PULSE_OF_MARKET ". EA "Undefeated Triangle" es un sistema avanzado que aprovecha la fluctuación única entre las monedas AUD, CAD y NZD. Históricamente, los resultados muestran que estos pares utilizados en la composición siempre regresan al primer par movido después de un movimiento rápido en una dirección. Esta observación puede permitir incluir un sistema grid-martingala que puede obtener el máximo de puntos de estas situacione
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Asesores Expertos
Phoenix Alpha Pro EA se basa en la acción del precio combinado con alguna estrategia de gran alcance y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Phoenix Alpha Pro EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, la acción del precio, y el algoritmo de negociación secreto más importante mencionado anteriormente. Phoenix Alpha Pro EA puede operar con cualquier tamaño de cuenta que no utiliza ninguna estrategia de riesgo como martingala o cuadrícula. Utiliza un
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Su clave para superar los retos de las empresas de financiación de alta frecuencia ¿Está listo para entrar en el mundo de la negociación de alta frecuencia (HFT ) y enfrentarse a los retos que plantean las empresas de negociación por cuenta propia? No busque más allá de PropFirmFastPass , el último Asesor Experto (EA) diseñado para ayudarle a pasar los desafíos ilimitados HFT prop firm sin esfuerzo . Desafíos Ilimitados, Cuota Única Conquiste las evaluaciones de más de 13 firmas de props sop
MyNight Scalper
Chung Yee Leung
Asesores Expertos
MyNight Scalper es un Asesor Experto de scalping automatizado que realiza scalping nocturno, aprovechando las consolidaciones de precios durante la calma del mercado. Se compone de ocho estrategias que se basan en la predicción de la acción del precio, la determinación de los niveles de sobrecompra/sobreventa, el impulso y la divergencia. El EA implementa algoritmos avanzados para verificar las señales y encontrar puntos de entrada/salida. Puede trabajar en múltiples pares de divisas simultáneam
The Nomad Trader EA
Botond Ratonyi
Asesores Expertos
Este EA no utiliza martingala, promedio, rejilla, o cualquier estrategia peligrosa. Este EA siempre utiliza stop loss y take profit duros. Utilice siempre los archivos que he publicado en la sección de comentarios. Más conjuntos vendrá para el trigo, la gasolina, y otros productos básicos) (Todos los pares fueron probados durante 10 años con el 99,9% de cada garrapata de datos, más vienen pronto para los pares de menor importancia y exóticos) El paquete contiene : --Full EA con todos los ajust
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
ATeam Sonic Hope
Hoang Ngoc Thach
Asesores Expertos
Equipo Sonic Hope ATeam Sonic Hope es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala, en algún momento EA abre más operaciones con nueva señal y sale de todas las operaciones con beneficio global. Algunos indicadores ocillators se utilizaron para generar la señal y el uso superior Timeframe como maintrend a la entrada. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/rockyhoangdn/seller Recomendaciones Gener
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
Asesores Expertos
El Stable Profit Bot es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 4. Negocia señales de cambio de velas (cambios de tendencia entre velas alcistas y bajistas) y las combina con una gestión dinámica del dinero . El bot está diseñado para los operadores que buscan una estrategia estable y de riesgo optimizado sin tener que sentarse delante de la pantalla todo el tiempo. Gracias al trailing stop , la protección del punto de equilibrio y el control de pérdidas , el EA funciona d
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
Asesores Expertos
Winfinity Robot es un Asesor Experto totalmente automático . Está diseñado para EURUSD en H1 Timeframe y utiliza diferentes estrategias para minimizar el drawdown . Utiliza un algoritmo de gran volatilidad con el fin de evitar el comercio durante la alta volatilidad . Usando este algoritmo, el asesor experto es capaz de obtener una alta tasa de operaciones ganadoras. ¡¡¡!!! El robot tiene un algoritmo inteligente para abrir y cerrar las órdenes, nuestra recomendación es no intervenir con otros
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Atrapa tendencias, no ruido. Un robot profesional de cuadrícula sobre tendencia que asigna la volatilidad al marco temporal y mantiene el riesgo bajo control con una protección diaria de pérdidas y ganancias incorporada. Cuando la pendiente cambia, cancela las pendientes del lado equivocado, preserva las posiciones vivas (opcional, si D1 se alinea), y siembra sólo los niveles que faltan - sin exceso de desorden, sin cuadrículas fuera de control. Por qué elegirl
Herodot Assistant
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Análisis Experto del Mercado Forex Utilizando la Teoría de las Ondas de Elliott Introducción El análisis del mercado de divisas utilizando la Teoría de las Ondas de Elliott ofrece nuevas oportunidades para predecir con precisión los movimientos de los pares de divisas. Herodoto, experto en análisis técnico, aplica este método para estudiar la dinámica de los principales pares de divisas: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD USD/CAD EUR/CHF AUD/JPY CAD/JPY Teoría de las
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí Este EA se ofrece a un precio inicial de lanzamiento. El precio aumentará gradualmente con cada cierto número de ventas y nunca será reducido. Los compradores tempranos obtienen el mejor precio disponible. ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Drift EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a c
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante eventos económicos
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
GoldZ AI - Asesor Experto Avanzado de Oro para XAUUSD GoldZ AI es un Asesor Experto de trading sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), utilizando análisis de acción de precios, detección de tendencias y lógica de trading basada en sesiones. Enfoque de negociación GoldZ AI se centra en las sesiones clave (cierre de Asia, apertura de Londres, apertura de Nueva York) e identifica las oportunidades potenciales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia. El EA normalmente ejec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario