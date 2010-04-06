Stable Investment EA2
- Asesores Expertos
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Versión: 3.0
- Actualizado: 21 septiembre 2024
- Activaciones: 20
•NUESTRO EA ES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, REALIZANDO OPERACIONES EN NIVELES DE SOPORTE Y RESISTENCIA, DONDE SE ENCUENTRAN LOS GRANDES JUGADORES.
•UTILIZAMOS COMO FILTROS INDICADORES COMO: BANDAS DE BOLLINGER, RSI, ATR, OFERTA Y DEMANDA, ENTRE OTROS.
•ES UN EA ENFOCADO EN INGRESOS ESTABLES, SIN PASAR POR DEMASIADO RIESGO.
RECOMENDACIONES:
•PAR: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD
•MARCO TEMPORAL DEL GRÁFICO: M15
•DEPÓSITO RECOMENDADO: 1000 USD
•APALANCAMIENTO: 1:200 O MÁS
•EL RENDIMIENTO PASADO NO ES UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA, APRENDA A ADMINISTRAR EL RIESGO CORRECTAMENTE, COMENZANDO CON UN RIESGO BAJO PARA APRENDER CÓMO FUNCIONA EL EA.
•EL EA YA ESTÁ CONFIGURADO, SOLO SELECCIONE EL RIESGO DESEADO Y ESTÁ LISTO.