Stable Investment EA2
- Experts
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 21 settembre 2024
- Attivazioni: 20
•IL NOSTRO EA È ALL'AVANGUARDIA, ESEGUENDO OPERAZIONI A LIVELLI DI SUPPORTO E RESISTENZA, DOVE SI TROVANO I GRANDI ATTORI.
•UTILIZZIAMO INDICATORI COME: BOLLINGER BANDS, RSI, ATR, DOMANDA E OFFERTA, TRA GLI ALTRI, COME FILTRI.
•È UN EA INCENTRATO SUL REDDITO STABILE, SENZA PASSARE ATTRAVERSO TROPPI RISCHI.
RACCOMANDAZIONI:
•COPPIA: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
•TEMPO DI GRAFICO: M15
•DEPOSITO CONSIGLIATO: 1000USD
•LEVA FINANZIARIA: 1:200 O SUPERIORE
•LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UNA GARANZIA DI REDDITIVITÀ FUTURA, IMPARA A GESTIRE CORRETTAMENTE IL RISCHIO, INIZIANDO CON UN RISCHIO BASSO PER IMPARARE COME FUNZIONA L'EA.
•L'EA È GIÀ CONFIGURATO, SELEZIONARE SOLO IL RISCHIO DESIDERATO E SEI PRONTO.