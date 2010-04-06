Stable Investment EA2
• НАШ СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ОПЕРАЦИИ НА УРОВНЯХ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ КРУПНЫЕ ИГРОКИ.
• МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТАКИЕ ИНДИКАТОРЫ, КАК: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, RSI, ATR, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ, В КАЧЕСТВЕ ФИЛЬТРОВ.
• ЭТО СОВЕТНИК, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД БЕЗ СЛИШКОМ БОЛЬШОГО РИСКА.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
•ПАРА: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD
•ТАЙМ-ФРЕЙМ ГРАФИКА: M15
•РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЕПОЗИТ: 1000USD
•КРЕДИТНОЕ ...