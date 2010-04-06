Stable Investment EA2

• НАШ СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ОПЕРАЦИИ НА УРОВНЯХ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ КРУПНЫЕ ИГРОКИ.

• МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТАКИЕ ИНДИКАТОРЫ, КАК: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, RSI, ATR, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ, В КАЧЕСТВЕ ФИЛЬТРОВ.

• ЭТО СОВЕТНИК, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД БЕЗ СЛИШКОМ БОЛЬШОГО РИСКА.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

•ПАРА: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD

•ТАЙМ-ФРЕЙМ ГРАФИКА: M15

•РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЕПОЗИТ: 1000USD

•КРЕДИТНОЕ ...
Рекомендуем также
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Эксперты
Reversal Overlap Bot - полностью автоматическая торговая стратегия. В работе совсем не используются технические индикаторы. В начале торговли выставляется первый ордер в определенном направлении (на Ваше усмотрение). При открытии нового бара, этот ордер закрывается, если он находится в профите. В противном случае, открывается следующий, в противоположном направлении. Закрытие ордеров происходит по достижении профита. Если на графике остаются убыточные ордера, то робот закроет один из них. При за
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Эксперты
Представляем советник Vision fx, сложный торговый робот, созданный для извлечения выгоды из динамического взаимодействия краткосрочных и долгосрочных моделей разворота на рынке Форекс. В отличие от других роботов, этот советник избегает сеточных или арбитражных стратегий, обеспечивая безопасный и расчетный торговый опыт. Советник Vision fx идеально подходит для трейдеров любого уровня подготовки, как опытных, так и начинающих. Эта универсальная торговая система оснащена множеством функций, вкл
GU Spot
Wartono
Эксперты
GU Spot is a One Shot One Kill EA. A  Scalping EA   for GBPUSD .   No Martingale, No Averaging, No Grid or other high-risk strategies.  Working with up to the best 100 trading signals algorithm from various Trading Systems. The combination of Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback /  Retracement and Reversal. This is Fully Automatic Trading Robot . High Accuracy Entry Signals and protected by a proper Money Management. A tight Stop Loss with SL:TP ratio 1:3 by default, Trailing an
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Эксперты
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
Эксперты
introduction: Hello, I present to you the advanced and final version of the "Binary Hedger FV" Expert Advisor. I won't delve into extensive details about the EA's concept, as I've covered all the information in the initial version or what can be referred to as the EA's trial version, accessible through the following link: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site +Market+My+Products+Page In this presented version, you have a comprehensive and complete release that incorporates all
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Эксперты
Alphabet AI — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а при
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Эксперты
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Эксперты
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Эксперты
Trend Rider AI - это название моего советника (EA). Он работает на основе тенденций рынка, входя в сделки в соответствии с заранее установленным диапазоном цен до достижения установленной прибыли, после чего закрывает все позиции. Реальные сигналы: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Рекомендуется: ・Начальный депозит: 2000$ ・Валюта: USDCHF, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDCHF, ... Ключевые параметры для настройки: ・StepPrice = 10; Расстояние между двумя ордерами составляет 10 пипсов. ・ProfitT
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! EA имеет реальный послужной список с 3,5 годами стабильной торговли с низкой просадкой: Живое выступление Версию MT4 можно найти здесь Я представляю стратегию «Клеопатра EA», Клеопатра - красивый и умный дизайн, с формой восстановления, которая постоянно адаптируется, где ее сила - универсальность. Его основная стратегия заключается в том, чтобы читать рынок по его эластичности, мы сможем по-разному анализировать диапазон входа. Это может быть очень динамично, как в разных
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Эксперты
Introduction With over 18 years of trading experience, I can tell you that simply buying a "black box" EA and expecting to get rich without any fundamental knowledge is a naive approach. True success comes from understanding the market. This EA is designed for serious investors who want to trade like professionals. It serves as a powerful hybrid tool: it allows for minimal but effective intervention, bridging the gap between manual intuition and automated precision. Key Features: User-Friendly
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Эксперты
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
EA Sky7 Golden
Maulana Bin Ibrahim
Эксперты
For Pair Gold Only Martingle or Single Entry Type. Setting : Layer Entry Style : 1. Pip Step Entry (Recommended for Martingle type) =  Recommended  250 points 2. Instant Entry (Recommended for Single Entry type but no SL) Take Profit option : 1. By Golden Ratio Fibonacci Retracement 2. By Smart Averanging PIPS Lot Size Style : 1. Lot Size Auto 2. Lot Size Manual (Recommended) 3. Lot Size Percentage (Still Working on it) TimeFrame Signal Switch (Auto Scanning) : 1. M5 2. M15 3. M30 4. H1 I'm usi
CSM System
Michal Milko
Эксперты
Система CSM System в настоящее время полностью автоматизирована, обладает всеми специальными особенностями и функциями и регулярно контролируется. Ее эволюция, параметры и индивидуальные алгоритмы оцениваются профессионалами и оптимизируются группой опытных программистов, которые разрабатывают новые обновленные версии системы. В отличие от других систем, мы сосредоточили свое внимание на создании системы, в которой успешные результаты тестирования соответствуют реальной торговле. Основная идея
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Эксперты
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Эксперты
FOREX market is life itself. There is no such thing as a stable life. The same applies to FOREX. It's always about staying within a certain price range, but occasionally, there are significant deviations from that range. Life is no different. During those times, it's important to wait patiently. Eventually, things will return to a stable range. When there is a major deviation from the range, it's an opportunity. You shouldn't miss out on this chance. This robot uses the Envelope indicator to e
FREE
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Эксперты
Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
Padthai Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Padthai Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and using percent level step of 1st lot size for MARTINGA
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Эксперты
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Undefeated Triangle MT4
Nauris Zukas
4.6 (10)
Эксперты
Описание. Этот товар создан в рамках проекта " PULSE_OF_MARKET ". Советник Undefeated Triangle — это продвинутая система, которая использует уникальное колебание между валютами AUD, CAD и NZD. Исторически результаты показывают, что эти пары, используемые в композиции, всегда возвращаются назад первой передвинутой парой после быстрого движения в одном направлении. Это наблюдение может позволить включить сетку-мартингейл, которая может получить максимальное количество очков в этих уникальных ситу
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Эксперты
Phoenix Alpha Pro EA is based on Price Action combined with some powerful strategy and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Phoenix Alpha Pro EA is a combination of a secretive custom indicator, price action, and most important secretive trading algorithm mentioned previously. Phoenix Alpha Pro EA can trade any account size it does not use any risky strategy like martingale or grid. It uses a fix stop loss for every trade. However, an ECN BROKER with Low spread Is highly
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Эксперты
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
MyNight Scalper
Chung Yee Leung
Эксперты
MyNight Scalper — автоматический скальперский советник, работающий по ночам и использующий консолидации цен на спокойном рынке. Он состоит из восьми стратегий, основанных на прогнозировании ценовых действий, определении уровней перекупленности/перепроданности, импульсе и дивергенциях. Советник применяет передовые алгоритмы для проверки сигналов и поиска точек входа/выхода. Работает одновременно на нескольких валютных парах и всегда использует стоп-лосс для защиты вашего счета. Не мартингейл, не
The Nomad Trader EA
Botond Ratonyi
Эксперты
This EA does not use martingale, averaging, grid, or any dangerous strategies. This EA is always using hard stop loss and take profit. Always use the set files I published in the comment section! More sets will come for wheat, gasoline, and other commodities) (All pairs were tested for 10 years with 99.9% every tick data, More come soon for minor and exotic pairs) Package Contains: --Full EA with all adjustable settings and parameters to tweak or optimize. --It uses the NomadTrader Money Mana
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Predictor – это высокочастотный эксперт с умеренным уровнем риска. Его скальпинг-алгоритм разработан для поиска точек входа и выхода с высокой вероятностью успеха, обеспечивая максимальную эффективность каждой сделки. Валютной парой, наиболее подходящей для работы с этим роботом, является XAUUSD (золото к доллару США). Он идеально подходит для трейдеров, предпочитающих динамичную торговую среду. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller    
ATeam Sonic Hope
Hoang Ngoc Thach
Эксперты
ATeam Sonic Hope ATeam Sonic Hope is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale, sometime EA open more trade with new signal and exit all trade with overall profit. Some ocillators indicator were used to generate signal and use Higher Timeframe as maintrend to entry. Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/rockyhoangdn/seller General Recommendations The minimum deposit is 100 USD,  Recomend low spread pair like : EU
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
Эксперты
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management . Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Dank Trailing Stop , Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen. Keine ko
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
Эксперты
Winfinity Robot is a fully automatic Expert Advisor.  It is designed for EURUSD on H1 Timeframe and it uses different strategies to minimize the drawdown.  It uses a great volatility algorithm in order to avoid to trade during high volatility.  Using this algorithm, the expert advisor is able to get a high-rate of winning trades. !!! The robot has a smart algorithm to open and close the orders, our recommendation is to not intervene with other scripts or manual over the orders. The Expert was
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Herodot Assistant
Nadiya Mirosh
Эксперты
Экспертный анализ рынка Форекс с применением волновой теории Эллиота Введение Анализ рынка Форекс с использованием волновой теории Эллиота открывает новые возможности для точного прогнозирования движений валютных пар. Herodotus, эксперт в области технического анализа, применяет этот метод для исследования динамики ключевых валютных пар: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD USD/CAD EUR/CHF AUD/JPY CAD/JPY Волновая теория Эллиота Этот метод технического анализа описывает
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Советник предлагается по стартовой цене на раннем этапе. Цена будет увеличиваться после каждых нескольких продаж и никогда не будет снижаться. Ранние покупатели получают наилучшую доступную цену. Что необходимо для успешной работы с KT Gold Drift EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках пр
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Эксперты
"BlackCat Grid" — автоматизированный торговый советник (эксперт-советник), разработанный для платформы MetaTrader 4, специализирующийся на использовании стратегии сетки ордеров (Grid Trading). Он предназначен для автоматической торговли на валютном рынке Forex, минимизируя необходимость постоянного ручного вмешательства трейдера. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Принцип работы Советник открывает серию ордеров в соответствии с заданным шаг
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует   нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв