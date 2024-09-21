Stable Investment EA2

TaolishenEA Wanchao Kuang Uzman Danışmanlar

Taolishen Trend 使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细 https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA