Stable Investment EA2
- Uzman Danışmanlar
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 21 Eylül 2024
- Etkinleştirmeler: 20
•EA'MIZ, BÜYÜK OYUNCULARIN OLDUĞU DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİNDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİREN SON TEKNOLOJİDİR.
•BOLLINGER BANDLARI, RSI, ATR, ARZ VE TALEP GİBİ GÖSTERGELERİ FİLTRE OLARAK KULLANIYORUZ.
•ÇOK FAZLA RİSK ALMADAN, İSTİKRARLI GELİR ODAKLI BİR EA'DIR.
ÖNERİLER:
•ÇİFT: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD
•GRAFİK ZAMAN ARALIĞI: M15
•ÖNERİLEN YATIRIM: 1000USD
•KALDIRAÇ: 1:200 VEYA DAHA YÜKSEK
•GEÇMİŞ PERFORMANS, GELECEKTEKİ KÂRLILIĞIN GARANTİSİ DEĞİLDİR, EA'NIN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN DÜŞÜK RİSKLE BAŞLAYARAK RİSKİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETMEYİ ÖĞRENİN.
•EA ZATEN YAPILANDIRILMIŞTIR, SADECE İSTENEN RİSKİ SEÇİN VE HAZIRSINIZ.