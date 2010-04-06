Stable Investment EA2
- Experts
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Versão: 3.0
- Atualizado: 21 setembro 2024
- Ativações: 20
•NOSSO EA É DE ÚLTIMA GERAÇÃO, REALIZANDO OPERAÇÕES EM NÍVEIS DE SUPORTE E RESISTÊNCIA, ONDE ESTÃO OS GRANDES PLAYERS.
•USAMOS INDICADORES COMO: BANDAS DE BOLLINGER, RSI, ATR, OFERTA E DEMANDA, ENTRE OUTROS, COMO FILTROS.
•É UM EA FOCADO EM RENDA ESTÁVEL, SEM PASSAR POR MUITO RISCO.
RECOMENDAÇÕES:
•PAR: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD
•PRAZO DO GRÁFICO: M15
•DEPÓSITO RECOMENDADO: 1000USD
•ALAVANCA: 1:200 OU MAIOR
•DESEMPENHO PASSADO NÃO É GARANTIA DE LUCRATIVIDADE FUTURA, APRENDA A GERENCIAR RISCOS CORRETAMENTE, COMEÇANDO COM BAIXO RISCO PARA APRENDER COMO O EA FUNCIONA.
•O EA JÁ ESTÁ CONFIGURADO, BASTA SELECIONAR O RISCO DESEJADO E VOCÊ ESTÁ PRONTO.