Stable Investment EA2

•NOSSO EA É DE ÚLTIMA GERAÇÃO, REALIZANDO OPERAÇÕES EM NÍVEIS DE SUPORTE E RESISTÊNCIA, ONDE ESTÃO OS GRANDES PLAYERS.

•USAMOS INDICADORES COMO: BANDAS DE BOLLINGER, RSI, ATR, OFERTA E DEMANDA, ENTRE OUTROS, COMO FILTROS.

•É UM EA FOCADO EM RENDA ESTÁVEL, SEM PASSAR POR MUITO RISCO.

RECOMENDAÇÕES:

•PAR: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD

•PRAZO DO GRÁFICO: M15

•DEPÓSITO RECOMENDADO: 1000USD

•ALAVANCA: 1:200 OU MAIOR

•DESEMPENHO PASSADO NÃO É GARANTIA DE LUCRATIVIDADE FUTURA, APRENDA A GERENCIAR RISCOS CORRETAMENTE, COMEÇANDO COM BAIXO RISCO PARA APRENDER COMO O EA FUNCIONA.

•O EA JÁ ESTÁ CONFIGURADO, BASTA SELECIONAR O RISCO DESEJADO E VOCÊ ESTÁ PRONTO.
