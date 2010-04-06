Stable Investment EA2

Cleopatra EA Nestor Alejandro Chiariello 5 (1) 专家

交易员您好！ EA 拥有 3.5 年低回撤的稳定交易记录： 现场表演 可以在这里找到 MT4 版本 我介绍“Cleopatra EA”策略，Cleopatra 是一个美丽而智能的设计，具有不断适应的恢复形式，其强大之处在于多功能性 它的主要策略是阅读市场的弹性，我们将能够以不同的方式分析进入范围。 这可以是非常动态的，因为在不同的 tf 和不同的范围内，处理对市场新闻的查询。 Cleopatra 有很强的适应市场复苏的能力，她的模式不是固定的，我们也有不同类型的保护，无论是百分比还是浮动，能够在任何 propfirm account 或 mff 等规则下工作。 它针对 EURUSD 进行了优化，但它可以处理整个市场，关键是要使其适应您需要的市场。 支持的货币对：EURUSD，可选所有市场 推荐时间范围：M15 特征： 一张图表设置：您只需要一张图表即可进行交易 多种货币对支持 可靠的回测和现场表现 无需调整 GMT 非常易于使用：只需阅读下面的 3 行说明 比可用的高质量替代品便宜得多 如何安装 EA 必须附加到任何 TF 但 M15 图表，推荐 EURUSD 如果您的