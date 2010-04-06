Stable Investment EA2

•OUR EA IS STATE-OF-THE-ART, PERFORMING OPERATIONS AT SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS, WHERE THE BIG PLAYERS ARE.

•WE USE INDICATORS SUCH AS: BOLLINGER BANDS, RSI, ATR, SUPPLY AND DEMAND, AMONG OTHERS, AS FILTERS.

•IT IS AN EA FOCUSED ON STABLE INCOME, WITHOUT GOING THROUGH TOO MUCH RISK.

RECOMMENDATIONS:

•PAIR: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD

•GRAPH TIMEFRAME: M15

•RECOMMENDED DEPOSIT: 1000USD 

•LEVERAGE: 1:200 OR HIGHER 

•PAST PERFORMANCE IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY, LEARN HOW TO MANAGE RISK CORRECTLY, STARTING WITH LOW RISK TO LEARN HOW THE EA WORKS.

•THE EA IS ALREADY CONFIGURED, JUST SELECT THE DESIRED RISK AND YOU'RE READY.
