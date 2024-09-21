Stable Investment EA2
- Experts
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Version: 3.0
- Mise à jour: 21 septembre 2024
- Activations: 20
•NOTRE EA EST À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE, EFFECTUANT DES OPÉRATIONS AUX NIVEAUX DE SUPPORT ET DE RÉSISTANCE, OÙ SE TROUVENT LES GRANDS ACTEURS.
•NOUS UTILISONS DES INDICATEURS TELS QUE : LES BANDES DE BOLLINGER, LE RSI, L'ATR, L'OFFRE ET LA DEMANDE, ENTRE AUTRES, COMME FILTRES.
•IL S'AGIT D'UN EA AXÉ SUR UN REVENU STABLE, SANS PASSER PAR TROP DE RISQUE.
RECOMMANDATIONS :
• PAIRE : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
• DURÉE DU GRAPHIQUE : M15
• DÉPÔT RECOMMANDÉ : 1 000 USD
• EFFET DE LEVIER : 1 : 200 OU PLUS
• LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS UNE GARANTIE DE RENTABILITÉ FUTURE. APPRENEZ À GÉRER CORRECTEMENT LES RISQUES, EN COMMENÇANT PAR UN FAIBLE RISQUE POUR APPRENDRE COMMENT FONCTIONNE L'EA.
• L'EA EST DÉJÀ CONFIGURÉ, SÉLECTIONNEZ JUSTE LE RISQUE SOUHAITÉ ET VOUS ÊTES PRÊT.