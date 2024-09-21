Stable Investment EA2
- Experten
- Denis Messias Rodrigues Dos Santos
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 21 September 2024
- Aktivierungen: 20
•UNSER EA IST AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK UND FÜHRT OPERATIONEN AUF UNTERSTÜTZUNGS- UND WIDERSTANDSSTUFEN DURCH, WO SICH DIE GROSSEN SPIELER BEFINDEN.
•WIR VERWENDEN INDIKATOREN WIE: BOLLINGER-BÄNDER, RSI, ATR, ANGEBOT UND NACHFRAGE UNTER ANDEREM ALS FILTER.
•ES IST EIN EA, DER AUF STABILES EINKOMMEN KONZENTRIERT IST, OHNE ZU VIEL RISIKO EINZUGEHEN.
EMPFEHLUNGEN:
•PAAR: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
•ZEITRAHMEN DES DIAGRAMMS: M15
•EMPFOHLENE EINZAHLUNG: 1000 USD
•HEBELWIRKUNG: 1:200 ODER HÖHER
•VERGANGENE LEISTUNGEN SIND KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE RENTABILITÄT. LERNEN SIE, WIE SIE RISIKEN RICHTIG MANAGEN, UND BEGINNEN SIE MIT NIEDRIGEM RISIKO, UM ZU LERNEN, WIE DER EA FUNKTIONIERT.
•DER EA IST BEREITS KONFIGURIERT. WÄHLEN SIE EINFACH DAS GEWÜNSCHTE RISIKO AUS, UND SIE SIND BEREIT.