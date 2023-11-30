WH Fair Value Gap MT4

4.36

Experimente el trading como nunca antes con nuestro incomparable indicador Fair Value Gap MT4 (FVG)
Aclamado como el mejor de su clase. Este indicador de mercado MQL5 va más allá de lo común.
Proporcionando a los comerciantes un nivel incomparable de precisión y conocimiento de la dinámica del mercado.

Versión EA: WH Fair Value Gap EA MT4
Indicador basado en SMC: WH SMC Indicator MT4

Características:

  1. Análisis de brecha de valor razonable de mejor calidad.

  2. Soporte para múltiples marcos de tiempo.

  3. Personalización.

  4. Alertas en tiempo real.

  5. Perfección fácil de usar

  6. Compatibilidad perfecta

Beneficios:

  • Precisión inigualable:   Tome decisiones con confianza, sabiendo que tiene el mejor indicador de brecha de valor justo a su alcance.

  • Gestión de riesgos optimizada:   Identifique correcciones del mercado y gestione el riesgo con una precisión incomparable, aprovechando el verdadero valor justo de los activos.

  • Versatilidad en su máxima expresión:   Adapte el indicador a su estilo de trading preferido, ya sea day trading, swing trading o inversión a largo plazo. Adáptese a diferentes marcos temporales e instrumentos sin problemas.

  • Excelencia comprobada:   Respaldado por pruebas rigurosas y un historial de comentarios positivos de los usuarios, nuestro Indicador de brecha de valor justo ha superado constantemente a los competidores en diversas condiciones de mercado.


Mejore su experiencia de trading con el Indicador Definitivo de Brecha de Valor Justo. ¡Tome la decisión inteligente para alcanzar el éxito hoy mismo!

**Contáctame si tienes alguna pregunta**


Comentarios 29
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Productos recomendados
Smarter Trend Channel
Moegamat Luqmaan Titus
Indicadores
Indicador Canal de Tendencia Inteligente Descripción: El Indicador Canal de Tendencia Inteligente es una herramienta poderosa y adaptable diseñada para ayudar a los traders a identificar visualmente las principales tendencias del mercado mediante la trazado dinámico de canales de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Utiliza cálculos fractales avanzados para dibujar líneas de tendencia que se ajustan según las condiciones del mercado, ayudando a los traders a detectar zonas de ruptura
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Easy Pips Maker
Andrei Gerasimenko
4 (4)
Indicadores
El marco temporal recomendado es H1. El indicador tiene dos tipos de señal. Se trata de una señal para abrir una posición a partir de la aparición de una flecha. El precio sale del canal En el primer caso, el indicador construye flechas basadas en el canal construido y las Bandas de Bollinger años. En otro caso, el operador puede operar si el precio acaba de ir más allá del canal. Si el precio es superior al canal - vendemos. Si el precio es inferior al canal, entonces usted puede buscar un l
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ . Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días. Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York. Guía Idea de estrategia de entrada: Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York) Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading) Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimi
FREE
Currency Index Project GBP
Simone Guidarini
1 (1)
Indicadores
ÍNDICE GBP El Proyecto Índice de Divisas es UNA parte de un estudio exhaustivo de Forex. Mucha gente desconoce la base teórica que impulsa a los tipos de cambio a moverse en el mercado. Con este conjunto de herramientas podrá tener una visión más completa de todo el mercado analizando no sólo la única divisa de un intercambio, ¡sino todos los tipos de cambio que componen esa divisa mirando una única ventana! El indicador representa fielmente el índice real de una única divisa presente en un ti
FREE
ZhiBiQuShi MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Esta herramienta ZhiBiQuShi es adecuada para todas las variedades y es adecuada para más de 5 minutos. ¡Es una buena herramienta para juzgar tendencias! El precio es una tendencia a la baja por debajo de las dos líneas, y el precio es una tendencia al alza por encima de las dos líneas. DESCRIPCION DE LOS AJUSTES till_breakeven_rate: determina qué tan cerca seguirá el canal el precio hasta que se rompa el comercio. RECOMIENDA 1 espacio1: determina el ancho del canal desde el inicio de una
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicadores
Este indicador es muy útil para los operadores diarios o de corto plazo. No hay necesidad de calcular el número de pips manualmente, basta con mirar el gráfico y verá el Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss línea objetivo y evaluar si el punto de entrada es factible para alcanzar el objetivo previsto o no. Introduzca los pips de Take Profit / Stop Loss previstos para su operación. El indicador mostrará las líneas virtuales Take Profit / Stop Loss para que pueda ver fácilmente si el objetivo
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indicadores
El indicador StrikePin es una herramienta técnica y analítica diseñada para identificar cambios de tendencia y encontrar entradas óptimas en el mercado. El indicador StrikePin se basa en el patrón de la barra pin, que es el patrón de inversión de la acción del precio. Una señal de entrada, en un mercado en tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Tenga cuidado: el indicador es repintado ya que busca los máximos más altos y los mín
FREE
Retracement MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador de retroceso muestra los valores máximos, mínimos y medios actuales e históricos. Opcionalmente, también puede mostrar los principales niveles de retroceso. Todos estos niveles juntos forman los niveles significativos de soporte y resistencia. Por lo tanto, es esencial conocerlos para todo tipo de operador. Niveles Alto Bajo Punto medio 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Características principales El indicador muestra los niveles actuales de Máximo, Mínimo, Medio y los retrocesos selecc
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia Toby >> La vela madre que es más grande en rango que las seis velas anteriores. Una línea vertical muestra la última vela Toby con los objetivos mostrados arriba y abajo. La estrategia se basa en el precio de cierre fuera del rango de la vela Toby para alcanzar los 3 objetivos. El más probable de ser alcanzado es el objetivo 1, así que asegúrese de reservar sus ganancias y la gestión de su parada de perder.
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indicadores
¡Conquiste los mercados con la señal de triple amenaza ! ¿Cansado de señales que le dejan adivinando? Presentamos la Señal de Triple Amenaza , el indicador inteligente que atraviesa el ruido del mercado para ofrecer configuraciones comerciales de alta probabilidad. No se trata de un indicador más, sino de un sistema completo de varios niveles diseñado para operadores que exigen precisión, confirmación y confianza . Por qué necesita la señal de triple amenaza El mercado se mueve rápido. Necesita
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indicadores
MIRA LA SIGUIENTE ESTRATEGIA CON ESTE INDICADOR. Triple RSI es una herramienta que utiliza el clásico RSI, pero en varios períodos de tiempo para encontrar reversiones del mercado.    1.  ️ Idea detrás del indicador y su estrategia: En el trading, ya sea Forex o cualquier otro activo, lo ideal es mantenerlo simple, cuanto más simple, mejor . La estrategia triple RSI es una de las estrategias simples que buscan retornos de mercado. En nuestra experiencia, donde siempre hay más dinero p
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Indicadores
ÍNDICE EUR El proyecto del índice de divisas es UNA parte de un estudio exhaustivo de Forex. Mucha gente desconoce la base teórica que impulsa a los tipos de cambio a moverse en el mercado. Con este conjunto de herramientas podrá tener una visión más completa de todo el mercado analizando no sólo la única divisa de un intercambio, ¡sino todos los tipos de cambio que componen esa divisa mirando una única ventana! El indicador representa fielmente el índice real de una única divisa presente en u
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
FREE
GS spread
Aleksander Gladkov
Indicadores
El indicador calcula el spread actual para cada tick utilizando la fórmula Spread=(ASK-BID)/Punto. Calendario de los cambios en los límites del spread a lo largo del marco temporal mostrado en una ventana separada desde la fecha de adhesión del indicador. Se muestran dos líneas correspondientes a los valores mínimo y máximo del spread. La ventana del indicador se autoajusta en función de los valores mínimo y máximo desde el momento de su lanzamiento. Los valores mínimo y máximo para todo el peri
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 80 DÓLARES POCAS COPIAS A ESTE PRECIO Del 5 de enero al 10 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de conjunto
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.45 (11)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos patrones armónicos disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente / versión MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol: aparecerán los símbolos seleccionados Trend : alcista o bajista Pattern : tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry : precio de entrada SL: precio de stop loss TP1: 1er precio de toma de beneficios TP2: 2º precio de r
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Desgloses de niveles de precios, estadísticas avanzadas, cálculo de TakeProfit y 3 tipos de notificaciones. Beneficios: No vuelvas a dibujar tus resultados Señal estrictamente al cierre de la vela. Algoritmo de filtrado de desglose falso Va bien con cualquier estrategia de tendencias. Funciona en todas las herramientas y series temporales. Manual e instrucciones ->   AQUÍ   / Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ Cómo operar con el indicador Operar con AW Breakout Catcher
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Indicadores
Experimente el trading como nunca antes con nuestro incomparable indicador Fair Value Gap MT5 (FVG) Aclamado como el mejor de su clase. Este indicador de mercado MQL5 va más allá de lo común. Proporcionando a los comerciantes un nivel incomparable de precisión y conocimiento de la dinámica del mercado. Versión EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicador basado en SMC:   WH SMC Indicator MT5 Características: Análisis de brecha de valor razonable de mejor calidad. Soporte para múltiples marcos de
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo. Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado, asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial. CONTÁCTEME   después de la compra para obtener la guía manual (.pdf) Versión MT4:   WH Fair Value Gap EA MT4 Características principales: Comercio   automat
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Bienvenido a Twin Peak Indicator MT5 --(Doble parte superior/inferior)-- El indicador Double Top and Bottom es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles patrones de reversión en el mercado. Identifica áreas donde el precio ha alcanzado dos picos o valles consecutivos de casi la misma altura, seguidos de un movimiento de precios en la dirección opuesta. Este patrón indica que el mercado está perdiendo impulso y puede estar listo para un cambio de tendencia. *Contác
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicadores
¿Estás cansado de dibujar manualmente los niveles de Fibonacci en tus gráficos? ¿Está buscando una forma conveniente y eficiente de identificar los niveles clave de soporte y resistencia en sus operaciones? ¡No busque más!   Presentamos DrawFib Pro, el último indicador de MetaTrader 5 que realiza   niveles   automáticos de F ibonacci       basándose en sus gráficos y proporciona alertas oportunas cuando se superan estos niveles. Con DrawFib Pro, puede mejorar sus estrategias comerciales, ahorrar
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración según   los resultados de la prueba. ¿Tienes preguntas? No dudes en   preguntar. Características principales: Trading automatizado:   abra órdenes
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento de patrones avanzado de Gartley Este indicador detecta el patrón Gartley basado en HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Versión MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Este indicador es parte del   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , que incluye todo el reconocimiento de patrones.** Características : Algoritmo avanzado para det
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a la última Smart Money Conceptos indicador ,, este indicador es todo-en-un paquete de lo único que necesita para potenciar todos los Conceptos de Smart Money en un solo lugar con el panel gui avanzada interactiva con todas las características y la personalización que usted necesita. Versión MT4 : WH SMC Indicador MT4 * Este precio es para un número limitado de copias . Características: Sección Principal: Panel fácil de usar (GUI): Diseñado para operadores de todos los niveles de ex
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Utilidades
Desbloquee el poder del análisis sincronizado de gráficos con Chart Sync, su solución definitiva para armonizar objetos técnicos en varios gráficos del mismo símbolo de negociación, ChartsSync Pro MT5 es una innovadora utilidad de MetaTrader 5 diseñada para agilizar su flujo de trabajo de negociación, mejorar la precisión del análisis y amplificar sus decisiones de negociación. Funciones: Sincronización de objetos sin esfuerzo. Armonía multi-gráfica. Interfaz fácil de usar. Actualizaciones en
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicadores
¿Estás cansado de dibujar manualmente los niveles de Fibonacci en tus gráficos? ¿Está buscando una forma conveniente y eficiente de identificar los niveles clave de soporte y resistencia en sus operaciones? ¡No busque más!   Presentamos DrawFib Pro, el último indicador de MetaTrader 4 que realiza   niveles   automáticos de F ibonacci       basándose en sus gráficos y proporciona alertas oportunas cuando se superan estos niveles. Con DrawFib Pro, puede mejorar sus estrategias comerciales, ahorrar
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Mejore la precisión de sus operaciones con el indicador   WH   Trading Sessions MT5   para MetaTrader 5. Esta potente herramienta le ayuda a visualizar y gestionar fácilmente las sesiones clave del mercado. Basado   en:   Indicador WH SMC MT5 Versión MT4:   Sesiones de trading WH MT4 Características principales: Panel GUI interactivo   : seleccione y alterne fácilmente entre las sesiones comerciales de   Asia, Londres y Nueva York   . Alertas y configuraciones personalizables   : adapte el i
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de ondas de precios   MT4 --(Patrón ABCD)--     El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:  
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración en función de sus pruebas.       resultados. ¿Tienes preguntas? No dudes en contactarnos.       preguntar. Características principales: Comercio
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicadores
Este indicador está basado en el famoso indicador fractal pero con mucha personalización   y flexibilidad. Esta es una herramienta poderosa para identificar cambios de tendencias y maximizar su potencial de ganancias. Con sus funciones avanzadas y su interfaz fácil de usar, es la mejor opción para operadores de todos los niveles. Versión MT5:   Ultimate Fractals MT5 Características : Recuento de velas fractales personalizable. Líneas de inversión. Configuraciones personalizables. Interfaz amig
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Este indicador está basado en el famoso indicador fractal pero con mucha personalización   y flexibilidad. Esta es una herramienta poderosa para identificar cambios de tendencias y maximizar su potencial de ganancias. Con sus funciones avanzadas y su interfaz fácil de usar, es la mejor opción para operadores de todos los niveles. Versión MT4:   Ultimate Fractals MT4 Características : Recuento de velas fractales personalizable. Líneas de inversión. Configuraciones personalizables. Interfaz amig
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo. Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado, asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial. CONTÁCTEME   después de la compra para obtener la guía manual (.pdf) Versión MT5:   WH Fair Value Gap EA MT5 Características principales: Comercio   automati
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Descubra una nueva dimensión del trading con nuestro innovador indicador MQL5, Range BreakOut MT5 Esta poderosa herramienta está diseñada para identificar y capitalizar los movimientos de precios a medida que se salen de los rangos establecidos, brindándole la precisión y confianza necesarias para prosperar en el dinámico mundo de los mercados financieros. Versión MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Características: Detección de rango preciso. Símbolos múltiples y marcos de tiempo múltiples (escá
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Indicador de huelga de tres líneas       Para MetaTrader 4 (MT4). Esta herramienta avanzada está diseñada para ayudarle a identificar posibles reversiones en el mercado con precisión y facilidad. Ya sea que sea un principiante o un trader experimentado, este indicador puede mejorar sus decisiones comerciales y maximizar sus ganancias. Contact me after purchase for guidance  Características principales: Señales de reversión precisas   : detecte posibles reversiones de tendencia basándose en el pa
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento de patrones Gartley avanzado Este indicador detecta el patrón gartley basado en HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Versión MT5:   Patrón Gartley avanzado WH MT5 **Este indicador es parte del   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , que incluye todo el reconocimiento de patrones.** Características : Algoritmo avanzado para detect
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Mejore la precisión de sus operaciones con el       Sesiones de trading de   WH   MT4       Indicador para MetaTrader 4. Esta potente herramienta te ayuda a visualizar y gestionar sesiones clave del mercado sin esfuerzo. Basado en:   Indicador WH SMC MT4 Versión MT5:   WH Trading Sessions MT5 Características principales: Panel GUI interactivo       – Seleccione y alterne fácilmente entre       Asia, Londres y Nueva York       sesiones de negociación. Alertas y configuraciones personalizables
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Indicadores
¿Está cansado de perderse las tendencias rentables del mercado? ¿Le gustaría tener una herramienta confiable que pudiera identificar las continuaciones de tendencias con precisión y exactitud? ¡No busque más! Nuestro indicador de continuación de tendencia está aquí para potenciar su estrategia comercial y ayudarlo a mantenerse a la vanguardia del juego. El indicador de continuación de tendencia es una herramienta poderosa, creada específicamente para ayudar a los operadores a identificar y co
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Descubra una nueva dimensión del trading con nuestro innovador indicador MQL4, Range BreakOut MT4 Esta poderosa herramienta está diseñada para identificar y capitalizar los movimientos de precios a medida que se salen de los rangos establecidos, brindándole la precisión y confianza necesarias para prosperar en el dinámico mundo de los mercados financieros. Versión MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Características: Detección de rango preciso. Símbolos múltiples y marcos de tiempo múltiples (
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT5 que automatiza el proceso de dibujar líneas de tendencia en sus gráficos. ¡Despídase de la tediosa y lenta tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted! *Contáctame después de la compra para enviarte    instrucciones y guía paso a paso. Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simplement
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Asesores Expertos
Aproveche el potencial del trading de ruptura con   Range Breakout EA,   un asesor experto diseñado meticulosamente para identificar y operar en rangos de mercado con precisión y confianza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entradas predeterminadas para       EURUSD - H1   . Características principales: Detección de rango dinámico:   identifica automáticamente los rangos de mercado en función de sus marcos de tiempo preferidos y niveles clave. Lógi
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido al indicador de bloques de órdenes : su solución completa para identificar zonas de alta probabilidad mediante bloques de órdenes , BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter) . Diseñado para la precisión y la velocidad, esta herramienta le da la ventaja en la detección de reversión potencial y zonas de continuación al igual que los profesionales. Características : Detección automática de bloques de órdenes: Identifica sin esfuerzo bloques de órdenes alcistas y bajistas
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns El patrón Gartley, el patrón Bat y el patrón Cypher son herramientas populares de análisis técnico utilizadas por los comerciantes para identificar posibles puntos de reversión en el mercado. Nuestro último indicador de reconocimiento de patrones armónicos es una poderosa herramienta que utiliza algoritmos avanzados para escanear los mercados e identificar estos patrones en tiempo real. Con nuestro indicador de reconocimiento
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a Twin Peak Indicator MT4 --(Doble parte superior/inferior)-- El indicador Double Top and Bottom es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles patrones de reversión en el mercado. Identifica áreas donde el precio ha alcanzado dos picos o valles consecutivos de casi la misma altura, seguidos de un movimiento de precios en la dirección opuesta. Este patrón indica que el mercado está perdiendo impulso y puede estar listo para un cambio de tendencia. Carac
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT4 que automatiza el proceso de dibujar líneas de tendencia en sus gráficos. ¡Despídase de la tediosa y lenta tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted! *Contáctame después de la compra para enviarte    instrucciones y guía paso a paso. Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simpleme
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicadores
¿Está cansado de perderse las tendencias rentables del mercado? ¿Le gustaría tener una herramienta confiable que pudiera identificar las continuaciones de tendencias con precisión y exactitud? ¡No busque más! Nuestro indicador de continuación de tendencia está aquí para potenciar su estrategia comercial y ayudarlo a mantenerse a la vanguardia del juego. El indicador de continuación de tendencia es una herramienta poderosa, creada específicamente para ayudar a los operadores a identificar y co
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Candles Fusion es un potente indicador de MT4 que mejora el análisis de sus operaciones mostrando velas de marcos temporales superiores en el marco temporal actual. Esta característica única proporciona a los operadores una visión completa de la acción del precio en diferentes marcos temporales, lo que les permite tomar decisiones de trading más informadas. Características: Superposición Multi-Tiempo. Selección de Timeframe personalizable. Visualización clara y selección de velas de color . Act
Filtro:
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
98898
Respuesta del desarrollador Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7550
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

[Eliminado] 2024.11.11 17:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 17:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 17:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:53 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 15:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 15:38 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.04 08:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

12
Respuesta al comentario