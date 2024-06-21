DTM Hypertrend

5
DESPUÉS DE LA COMPRA ¡DEJE UN MENSAJE O COMENTARIO Y LE ENVIARÉ EL ASISTENTE COMERCIAL BONIFICADO DE EA! Hypertrend es un indicador visual muy poderoso que coloreará las velas según la fuerza de la tendencia. ¡NO REPINTAR!

¡Funciona en todos los pares y plazos! ¡Mira las capturas de pantalla (GIF)!

Utiliza filtros y osciladores especiales para encontrar la tendencia por usted, por lo que no tiene que hacer nada más que mirar el gráfico.

Ajustes:

Simplemente cambie los colores según sus preferencias y elija las alertas. Configure sus preferencias en el panel EA del asistente comercial (¿Arreglar lote o riesgo de saldo? ¡Establezca la cantidad y la relación riesgo-recompensa!

Estrategia :
Utilice el indicador para confirmar sus entradas!
Compre entrada si la vela cambia a un color alcista / coloque su stoploss un poco por debajo de la sección neutral anterior / salga de la operación en tp o si la vela vuelve a un color neutral u opuesto.
Venda la entrada si la vela cambia a un color bajista / coloque su stoploss un poco por encima de la sección neutral anterior / salga de la operación en tp o si la vela vuelve a un color neutral u opuesto.
CONFIGURACIÓN DEL ASESOR EXPERTO: https://www.mql5.com/es/blogs/post/756792
MANUAL DE USUARIO PARA EL ASESOR EXPERTO: https://www.mql5.com/es/blogs/post/756806
El indicador es parte del sistema comercial DTM y es mejor usarlo junto con el indicador de demanda Easytrade y Supply.


DayTradeMonkey, ¡el comercio es más fácil!
Comentarios 1
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Productos recomendados
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilidades
Market Monitor - Tablero de Rendimiento de Activos Inteligentes para MT4 ¡Convierte tu MetaTrader 4 en un centro de inteligencia de trading profesional! Market Monitor es una potente herramienta de monitorización que muestra, en tiempo real, las métricas de rendimiento más relevantes de cada símbolo que se está negociando - ayudándole a tomar decisiones más rápidas, inteligentes y estratégicas. ¿Qué hace este indicador? Market Monitor escanea todas las órdenes abiertas e históricas,
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indicadores
El indicador Gann Box es una herramienta poderosa y versátil diseñada para ayudar a los traders a identificar y aprovechar los niveles clave del mercado. Este indicador permite dibujar un rectángulo en el gráfico, que se divide automáticamente en varias zonas con niveles estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Cuando el precio toca uno de estos niveles, se activan alertas, lo que ofrece una valiosa ayuda para las decisiones de trading. Sabe instantáneamente cómo evoluciona el mercado en relación c
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilidades
Tome el control de su rutina comercial sin esfuerzo con el revolucionario Trades Time Manager. Esta potente herramienta automatiza la ejecución de órdenes en momentos designados, transformando su enfoque comercial. Elabore listas de tareas personalizadas para diversas acciones comerciales, desde comprar hasta establecer órdenes, todo sin intervención manual. Guía de entradas e instalación de Trades Time Manager Si desea recibir notificaciones sobre el EA, agregue nuestra URL al terminal MT4/MT5
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Indicador de tendencia calculado , se puede utilizar con una relación óptima entre riesgo y beneficio, muestra señales exitosas. Utiliza dos opciones de configuración. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas. ¡La probabilidad de una tendencia exitosa no es muy mala! El indicador se puede utilizar tanto para pipsing en períodos pequeños, y para el comercio a largo plazo. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Funciona en todos los pares de divisas y en todos los pl
Mr Pip Scalping Indicator
Puiu Alex
Indicadores
Mr Pip Indicador de Scalping es un indicador de momentum que mide la magnitud de los cambios recientes en el precio para evaluar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo con pocos ajustes importantes. Esto NO es RSI. Características V2: Añadido Filtro Oferta/Demanda Puede seleccionar la zona que desea ver en el gráfico ( Resistencia/Soporte Importante; Resistencia/Soporte Verificado; etc ). Recibirá alertas cuando los precios entren en una zona específic
Market View MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
Definición : Market View es un tablero de instrumentos (escáner) para ver los gráficos de precios de todos los símbolos y todos los plazos de un vistazo. La utilidad está diseñada fácil de usar y añade una amplia gama de opciones de personalización. Principales características de Market View : Ventana de ajustes visuales en el gráfico Lista personalizable de símbolos y plazos Diferentes formas : Velas reales, velas esquemáticas, flechas Número de velas personalizable Tamaño modificable del tabl
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicadores
Es una variación de la media de HH y LL, ya que compara el más alto de HH o LL contra un período y dos veces el número de barras hacia atrás para evitar whipsaws . Yo solía mostrar esto en contra de las líneas en un gráfico, pero hizo un histograma fuera de él y se ve interesante. Se ve bien para medir la fuerza de la tendencia y los giros generales (ver imagen abajo). El nombre del indicador es BAM, que es un acrónimo de "Below and Above Mid". Formas de usarlo: 1. Para ver la tendencia
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indicadores
"Adaptive Trend Line" no es una media móvil ordinaria. Es una línea de tendencia inteligente que cambia de color según la fuerza interna del mercado, medida por el RSI. ¿Cómo funciona? Combina la suavidad de una Media Móvil Exponencial (EMA) con la sensibilidad del RSI. - Línea Verde: El RSI está por encima de 55, indicando que los compradores tienen el control. - Línea Roja: El RSI está por debajo de 45, indicando que los vendedores tienen el control. - Línea Gris: El RSI está en zona neutral
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Indicadores
El indicador de Dial para Forex y opciones Binarias se basa en volúmenes de ticks. A diferencia de muchos indicadores de volumen, el indicador "Super volumes" calcula volúmenes alcistas y bajistas y emite señales sobre el predominio de cualquiera de ellos. Si decimos que en este momento en este rango hubo una ventaja de volúmenes alcistas, entonces la señal estará en Buy. O si el predominio fue de volúmenes bajistas, entonces, en consecuencia, la señal estará en Sell. En la configuración del i
EA Smart News Trade MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El precio inicial es de 92,25 USD, el precio futuro es de 250 USD Asesor universal con el uso de noticias económicas y fundamentales "Smart News Trade ". Las tácticas de negociación se basan en el seguimiento de la dinámica del mercado y la aceleración del movimiento de los precios. No adivinar, no pronosticar, sólo cálculos con directrices claras para la dirección de las posiciones. El trabajo se realiza con órdenes pendientes, se utiliza un stop loss para proteger los fondos. Se requiere un
Full Forex Market View Dashboard
Opengates Success International
5 (2)
Indicadores
VISTA COMPLETA DEL MERCADO FOREX Indicador del tablero Este es un indicador personalizado creado para brindar a los comerciantes una visión completa de lo que está sucediendo en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para acceder al mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar transacciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a su gráfico de ventana, vaya al panel Market Watch de su MT4 y OCULTE todos los pares de divisas que no necesita ni opere y deje
TDI Signal
Devy Tanusukma
4.5 (2)
Indicadores
Índice Dinámico de Traders (TDI) Señal Parámetros de entrada: modo de señal: ajústelo a true si desea conectarlo a STAT (Signal Tester y Trader) desplazamiento de flecha: distancia entre la línea de EMA rápida y la flecha del gráfico filtro de banda media filtro de línea de precio periodo RSI método de precio RSI Periodo de volatilidad Periodo MA 1 Periodo MA 2 Método de promediación Usted puede encontrar la mejor configuración para 4 horas EURUSD en este video
FREE
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Rectangle Trading Custom es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para los operadores basados en la acción del precio y el rango. Permite a los usuarios definir zonas de consolidación y recibir alertas cuando el precio rompe estas zonas o se acerca a las líneas de tendencia dibujadas en el gráfico. Los rectángulos y las líneas de tendencia se extenderán hacia el futuro con un solo clic. El tamaño del punto del rectángulo, el nombre y los precios se mostrarán alrededor del rectángu
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicadores
El indicador MT4 "DayLevelsSignalPro " . Indicador de señales - genera las señales de compra/venta más precisas . Indicador de filtrado de ruido - reduce las señales fals as . Información de señales con una visión clara , comprensible y visualmente cómoda . Interfaz gráfica fácil de usar (colores , sonido notificaciones , opciones de personalización ) . - Generación de una señal de desglose para picos significativos del día actual . - Generación de una señal para el desglose del nivel del día an
BBMA Telegram Informer
Dmitrii Leshchev
Utilidades
El Asesor Experto es un sistema de trading multifuncional BBMA Oma Ally con integración de Telegram para gestión remota y notificaciones. Su principal especialización es el análisis de patrones de acción de precios y la notificación automática de oportunidades de trading. Principales funciones 1. Sistema de notificación a través de Telegram 2. Gestión de órdenes: Seguimiento y ejecución de órdenes desde Telegram Notificaciones: Alertas instantáneas sobre señales de trading. Gestión remota: Po
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Configuración y guía: Descargue la versión MT5 aquí. Para aprender a usar el Indicador: Manua
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Indicadores
Implementación de la indicación del movimiento de tendencia con momentos para posibles paradas en el indicador Cloud Power . La transición a la sombra advierte de un posible retroceso. La entrada del precio dentro de la sombra habla de un movimiento plano. El indicador sigue la tendencia del mercado con una fiabilidad inigualable, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido en torno al precio medio. Uso sencillo, visual y eficaz. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Puede
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilidades
Heaven Assistant: Simplifique su gestión de MT4 Simplifique la gestión de la plataforma MetaTrader 4 (MT4) con el Asistente Heaven . Este Asesor Experto (EA) es una herramienta robusta que le permite controlar y personalizar su entorno de negociación de una manera eficiente y fácil de usar. Características principales: Apertura de Múltiples Pares : Acceso rápido a la mayoría de los pares de divisas, tanto mayores como menores, además de pares exóticos. Posibilidad de abrir índices, metales y cri
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilidades
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: // www.mql5.com/en/market/product/58082 PRIMERAS 10 COPIAS A 30 USD, EL SIGUIENTE PRECIO SERÍA 50 USD GESTOR DE RIESGOS Y OPERACIONES RISK AND TRADE MANAGER es un avanzado panel de operaciones diseñado para el trading manual. La utilidad ayuda a gestionar las operaciones de forma eficaz y eficiente con un solo clic. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Convierte y muestra Stop Loss (SL ) Pips en % y cantidad para ver la ima
Market Profile Real Time
Sergey Zuev
Indicadores
Indicador técnico que muestra información sobre el volumen de negociación en forma de histograma de distribución por niveles de precios. Se utiliza como indicador independiente que ayuda a evaluar la situación objetiva actual del instrumento, así como en formato de integración con otros métodos de análisis, para confirmar o filtrar a la hora de tomar decisiones de negociación. Características principales: Actualización interactiva del perfil, trabajo en tiempo real Cinco modos de cálculo del his
Indicator Notify
Kritchavatchara Datchkanakorn
Utilidades
Con este Asesor Experto nunca te perderás un evento del indicador, recibirás notificaciones en tu móvil cuando el gráfico coincida con las condiciones que hayas establecido. Indicadores en el Asesor Experto Media Móvil(MA) Bandas de Bollinger Oscilador Estocástico(Stochastic ) MAC D Índice de fuerza relativa(RSI) Antes de utilizar el Asesor Experto Instale "MetaTrader 4" en su teléfono móvil. Habilite las notificaciones Push en "MetaTrader 4" en su PC, vaya a la barra de menú Herramientas
Make Use
Maryna Shulzhenko
Indicadores
El indicador de tendencia Make Use se ocupa de la principal tarea del trading: encontrar un punto de entrada al mercado en el momento del inicio de la tendencia y un punto de salida en el momento de su finalización. Un movimiento estable de las cotizaciones en una dirección determinada se denomina tendencia en el trading. En este caso, el movimiento en sí puede ser descendente, ascendente o lateral, cuando el movimiento del mercado no tiene una dirección pronunciada. El indicador de tendencia M
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
El indicador Last 50 Pips está diseñado para ayudar a identificar rápidamente oportunidades de compra y venta basadas en el comportamiento reciente de los precios. Mide el cambio de precio en las últimas velas para destacar en color amarillo los momentos en que el precio puede estar cambiando de dirección. Señal de compra: Deberá abrir una operación de COMPRA cuando el indicador cambia de ROJO a AMARILLO , lo que sugiere un cambio de una tendencia bajista a una alcista. Por favor vea las imágen
Market Reality
Soghra Dejampisheh
Indicadores
Hola, Como usted sabe más del 90% de las personas en los mercados financieros son perdedores, la razón más importante es la falta de un sistema fijo adecuado y la gestión de riesgos. Quiero presentarles un indicador que es el resultado de mis 8 años de experiencia, que muestra la realidad del mercado. Mi dignidad humana no me permite garantizar el futuro, pero la siguiente tabla muestra las estadísticas pasadas de este indicador y su rendimiento que realmente el pasado del mercado es la única ma
Donchian Scanner Signals Indicator
Raul Canessa Castameda
Indicadores
El indicador Donchian Scanner Signals con es una potente herramienta diseñada para los operadores que operan en el mercado financiero utilizando la plataforma Metatrader 4. Este indicador combina la popular estrategia Donchian Channels con funciones avanzadas de señalización y alertas en tiempo real, proporcionando una visión clara de los posibles puntos de entrada y salida en un activo financiero. Características principales: Visualización de Canales Donchian: El indicador muestra gráficamente
Beat the market
Levi Kevin Midiwo
Indicadores
¿Quiere batir al mercado? Este indicador utiliza fórmulas matemáticas avanzadas que incluyen análisis de regresión para predecir las tendencias del mercado. Así que lo que sucede es Que cuando el precio está por encima de la línea del indicador como se muestra en la captura de pantalla La tendencia es alcista y cuando el precio está por debajo de la línea del indicador la tendencia es bajista. Estas oportunidades aparecen varias veces cada día permitiendo Usted a beneficiarse. Este indicador hac
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
Utilidades
Fibo Color Levels es una herramienta increíble para los amantes de Fibonacci. Usted puede personalizar sus valores preferidos, estilos y formatos de cada nivel y establecer los niveles de color de acuerdo a su importancia. Fibo Color Levels No añadir objeto retroceso de Fibonacci de forma automática . El propósito de este indicador no lo es. Así que hay que añadir manualmente el retroceso de Fibonacci en su gráfico, como por lo general ya lo hacen. Utilice la herramienta estándar de Fibonacci Re
Telegram Ultimate Manager MT4
Harry Gunadi Permana
Utilidades
Telegrama Ultimate Manager MT4 Casos de Uso: Orden de Gestor (abrir, cerrar, modificar orden) Publicar orden de apertura y cierre en el canal de Telegram Abrir una operación basada en las noticias de Forex Factory Requisito: ID del chat de Telegram Token API del Bot de Telegram ID del Canal de Telegram Por favor, lea la guía Esta herramienta no puede ser backtested Plantilla de flujo de trabajo n8n gratuita para : 1. Importar noticias de Forex Factory a Google Calendar 2. Enviar chat al bot de
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 80 DÓLARES POCAS COPIAS A ESTE PRECIO Del 5 de enero al 10 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de conjunto
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos patrones armónicos disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente / versión MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol: aparecerán los símbolos seleccionados Trend : alcista o bajista Pattern : tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry : precio de entrada SL: precio de stop loss TP1: 1er precio de toma de beneficios TP2: 2º precio de r
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicadores
DETECTOR DE CHOQUES DE LIQUIDEZ (EDICIÓN XAUUSD de 1 minuto) ==================================================== BREVE DESCRIPCIÓN: ----------------------------------- Detecta zonas de liquidez institucional creadas por movimientos repentinos de precios y proporciona análisis de tendencias en múltiples marcos temporales. DESCRIPCIÓN COMPLETA: ----------------- El Detector de Choques de Liquidez identifica movimientos significativos de precios que suelen indicar actividad institucional. Cuan
DTM Fair Value Gap Alerts
Gabor Bocsak
Indicadores
Seguir la tendencia es un indicador visual que colorea las velas según el algoritmo RSI y te ofrece puntos de entrada recomendados de FVG y stop loss recomendados. ¡SIN REPINTADO! Aparecerá una flecha de confirmación en la primera brecha de valor razonable que se forme. Mejor uso: Marco temporal de 5 minutos o superior. Panel de tendencia: FVG: Última brecha de valor razonable. Intervalo: por encima, por debajo o dentro de la nube Ichimoku. RSI: Sección del algoritmo RSI. ¡Puedes mover el
Filtro:
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Gabor Bocsak
3257
Respuesta del desarrollador Gabor Bocsak 2024.06.24 10:20
Thanks for the review ! I know u use my indicators , great to here that you like them! Keep your head down and do what we talked , you will be profitable!
Respuesta al comentario