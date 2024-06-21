DTM Hypertrend

APÓS A COMPRA DEIXE UMA MENSAGEM OU AVALIAÇÃO E ENVIAREI O BÔNUS EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend é um indicador visual muito poderoso que irá colorir as velas de acordo com a força da tendência. NÃO REPINTAR!





Funciona em todos os pares e prazos! Confira as capturas de tela (GIF)!





Ele usa filtros e osciladores especiais para encontrar a tendência para você, então você não precisa fazer nada além de olhar o gráfico!





Configurações:





Basta alterar as cores de acordo com sua preferência e escolher os alertas. Configure suas preferências no painel EA do assistente comercial (Lote fixo ou Risco de saldo? defina o valor e a relação Risco Recompensa!





Estratégia :

Use o indicador para confirmar suas entradas!

Compre a entrada se a vela mudar para a cor de alta / coloque seu stoploss um pouco abaixo da seção neutra anterior / saia da negociação em tp ou se a vela voltar para a cor neutra ou oposta!

Venda a entrada se a vela mudar para uma cor de baixa / coloque seu stoploss um pouco acima da seção neutra anterior / saia da negociação em tp ou se a vela voltar para a cor neutra ou oposta!

MANUAL DO USUÁRIO PARA O CONSULTOR ESPECIALISTA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806

O indicador faz parte do sistema de negociação DTM e é melhor usá-lo em conjunto com o indicador Easytrade e Supply Demand.









