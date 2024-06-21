DTM Hypertrend

APÓS A COMPRA DEIXE UMA MENSAGEM OU AVALIAÇÃO E ENVIAREI O BÔNUS EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend é um indicador visual muito poderoso que irá colorir as velas de acordo com a força da tendência. NÃO REPINTAR!

Funciona em todos os pares e prazos! Confira as capturas de tela (GIF)!

Ele usa filtros e osciladores especiais para encontrar a tendência para você, então você não precisa fazer nada além de olhar o gráfico!

Configurações:

Basta alterar as cores de acordo com sua preferência e escolher os alertas. Configure suas preferências no painel EA do assistente comercial (Lote fixo ou Risco de saldo? defina o valor e a relação Risco Recompensa!

Estratégia :
Use o indicador para confirmar suas entradas!
Compre a entrada se a vela mudar para a cor de alta / coloque seu stoploss um pouco abaixo da seção neutra anterior / saia da negociação em tp ou se a vela voltar para a cor neutra ou oposta!
Venda a entrada se a vela mudar para uma cor de baixa / coloque seu stoploss um pouco acima da seção neutra anterior / saia da negociação em tp ou se a vela voltar para a cor neutra ou oposta!
CONFIGURAÇÃO DO CONSULTOR ESPECIALISTA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
MANUAL DO USUÁRIO PARA O CONSULTOR ESPECIALISTA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
O indicador faz parte do sistema de negociação DTM e é melhor usá-lo em conjunto com o indicador Easytrade e Supply Demand.


DayTradeMonkey, negociação ficou mais fácil!
Comentários 1
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Mais do autor
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicadores
LIQUIDITY SHOCK DETECTOR ( XAUUSD 1 minute EDITION) =================================================== BRIEF DESCRIPTION : ----------------------------------- Detects institutional liquidity zones created by sudden price movements and provides multi-timeframe trend analysis. DESCRIÇÃO COMPLETA: ----------------- Liquidity Shock Detector identifica movimentos de preços significativos que muitas vezes indicam atividade institucional. When large market participants enter or exit positions, th
DTM Fair Value Gap Alerts
Gabor Bocsak
Indicadores
Seguir a tendência é um indicador visual que colorirá as velas de acordo com o algoritmo RSI e fornecerá pontos de entrada de FVG recomendados e stoploss recomendados. NÃO REPINTAR! Uma seta de confirmação aparecerá na primeira nova Lacuna de Valor Justo formada! Melhor utilização:  Período de 5 minutos ou mais!  Painel de tendências: FVG: Última lacuna de justo valor. Extensão: acima, abaixo ou dentro da nuvem Ichimoku. Rsi: Secção do algoritmo RSI Pode facilmente pegar e mover o painel n
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Gabor Bocsak
3152
Resposta do desenvolvedor Gabor Bocsak 2024.06.24 10:20
Thanks for the review ! I know u use my indicators , great to here that you like them! Keep your head down and do what we talked , you will be profitable!
