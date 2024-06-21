DTM Hypertrend

HINTERLASSEN SIE NACH DEM KAUF EINE NACHRICHT ODER BEWERTUNG, UND ICH SENDE IHNEN DEN BONUS-EA-HANDELSASSISTENT! Hypertrend ist ein sehr leistungsstarker visueller Indikator, der die Kerzen je nach Stärke des Trends einfärbt. KEINE NEUFARBE!

Funktioniert mit allen Paaren und Zeitrahmen! Sehen Sie sich die Screenshots (GIF) an!

Es werden spezielle Filter und Oszillatoren verwendet, um den Trend für Sie zu finden, sodass Sie nichts weiter tun müssen, als sich das Diagramm anzusehen!

Einstellungen:

Ändern Sie einfach die Farben nach Ihren Wünschen und wählen Sie die Alarme aus. Richten Sie Ihre Einstellungen im EA-Bedienfeld des Handelsassistenten ein (Fix Lot oder Risiko des Gleichgewichts? Legen Sie den Betrag und das Risiko-Ertrags-Verhältnis fest!

Strategie:
Verwenden Sie den Indikator, um Ihre Einträge zu bestätigen!
Kaufen Sie den Eintrag, wenn die Kerze eine bullische Farbe annimmt / platzieren Sie Ihren Stoploss etwas unter dem vorherigen neutralen Abschnitt / beenden Sie den Handel bei TP oder wenn die Kerze wieder eine neutrale oder entgegengesetzte Farbe annimmt!
Verkaufen Sie den Eintrag, wenn die Kerze eine bärische Farbe annimmt / platzieren Sie Ihren Stoploss etwas über dem vorherigen neutralen Abschnitt / beenden Sie den Handel bei TP oder wenn die Kerze wieder eine neutrale oder entgegengesetzte Farbe annimmt!
SETUP DES EXPERT ADVISOR: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN EXPERT ADVISOR: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
Der Indikator ist Teil des DTM-Handelssystems und sollte am besten zusammen verwendet werden mit dem Easytrade- und Angebots- und Nachfrageindikator.


DayTradeMonkey, einfacher handeln!
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

