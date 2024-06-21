DTM Hypertrend
- Göstergeler
- Gabor Bocsak
- Sürüm: 1.21
- Güncellendi: 20 Eylül 2024
- Etkinleştirmeler: 20
SATIN ALDIKTAN SONRA BİR MESAJ VEYA YORUM BIRAKIN VE BONUS EA TİCARET ASİSTANINI GÖNDERECEĞİM! Hypertrend, mumları trendin gücüne göre renklendirecek çok güçlü bir görsel göstergedir. YENİDEN BOYAMA YAPILMAZ!
Tüm çiftlerde ve zaman dilimlerinde çalışır! Ekran görüntülerini (GIF) kontrol edin!
Sizin için trendi bulmak için özel filtreler ve osilatörler kullanıyor, bu nedenle grafiğe bakmaktan başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok!
Ayarlar:
Sadece renkleri tercihinize göre değiştirin ve uyarıları seçin. Ticaret asistanı EA panelinde tercihlerinizi ayarlayın ( Lotu düzelt veya Bakiye riski? tutarı ve Risk Ödül oranını ayarlayın!
Strateji:
Girişlerinizi onaylamak için göstergeyi kullanın!
Mum yükseliş rengine dönerse girişi satın alın / stoploss'unuzu önceki nötr bölümün biraz altına yerleştirin / tp'de işlemden çıkın veya mum nötr veya ters renge dönerse!
Mum düşüş rengine dönerse girişi satın / stoploss'unuzu önceki nötr bölümün biraz üstüne koyun / tp'de işlemden çıkın veya mum nötr veya ters renge dönerse!
UZMAN DANIŞMANIN KURULUMU : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
UZMAN DANIŞMAN KULLANIM KILAVUZU : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
Gösterge, Easytrade ve Supply talep göstergesiyle birlikte kullanmak için DTM ticaret sisteminin bir parçasıdır.
DayTradeMonkey, ticaret artık daha kolay!
Good seller, nice products, products that work. Thank you