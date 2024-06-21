DTM Hypertrend

APRÈS L'ACHAT, LAISSEZ UN MESSAGE OU UN AVIS ET J'ENVERRAI LE BONUS EA COMMERCE ASSISTANT ! L'Hypertrend est un indicateur visuel très puissant qui va colorer les bougies en fonction de la force de la tendance. NON REPEINTURE!





Fonctionne sur toutes les paires et tous les délais ! Vérifiez les captures d'écran (GIF) !





Il utilise des filtres et des oscillateurs spéciaux pour trouver la tendance pour vous, vous n'avez donc rien d'autre à faire que de regarder le graphique !





Paramètres:





Changez simplement les couleurs selon vos préférences et choisissez les alertes. Configurez vos préférences dans le panneau EA de l'assistant commercial (Lot fixe ou Risque d'équilibre ? Définissez le montant et le ratio risque-récompense !





Stratégie :

Utilisez l'indicateur pour confirmer vos saisies !

Achetez l'entrée si la bougie prend une couleur haussière / placez votre stoploss un peu en dessous de la section neutre précédente / quittez le trade sur tp ou si la bougie revient à une couleur neutre ou opposée !

Vendez l'entrée si la bougie prend une couleur baissière / placez votre stoploss un peu au-dessus de la section neutre précédente / quittez le trade en tp ou si la bougie revient à une couleur neutre ou opposée !

MISE EN PLACE DU CONSEILLER EXPERT : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792

MANUEL D'UTILISATION POUR LE CONSEILLER EXPERT : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806

L'indicateur fait partie du système commercial DTM et il est préférable de l'utiliser avec l'indicateur de demande Easytrade et Supply.









DayTradeMonkey, le trading simplifié !