DTM Hypertrend

APRÈS L'ACHAT, LAISSEZ UN MESSAGE OU UN AVIS ET J'ENVERRAI LE BONUS EA COMMERCE ASSISTANT ! L'Hypertrend est un indicateur visuel très puissant qui va colorer les bougies en fonction de la force de la tendance. NON REPEINTURE!

Fonctionne sur toutes les paires et tous les délais ! Vérifiez les captures d'écran (GIF) !

Il utilise des filtres et des oscillateurs spéciaux pour trouver la tendance pour vous, vous n'avez donc rien d'autre à faire que de regarder le graphique !

Paramètres:

Changez simplement les couleurs selon vos préférences et choisissez les alertes. Configurez vos préférences dans le panneau EA de l'assistant commercial (Lot fixe ou Risque d'équilibre ? Définissez le montant et le ratio risque-récompense !

Stratégie :
Utilisez l'indicateur pour confirmer vos saisies !
Achetez l'entrée si la bougie prend une couleur haussière / placez votre stoploss un peu en dessous de la section neutre précédente / quittez le trade sur tp ou si la bougie revient à une couleur neutre ou opposée !
Vendez l'entrée si la bougie prend une couleur baissière / placez votre stoploss un peu au-dessus de la section neutre précédente / quittez le trade en tp ou si la bougie revient à une couleur neutre ou opposée !
MISE EN PLACE DU CONSEILLER EXPERT : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
MANUEL D'UTILISATION POUR LE CONSEILLER EXPERT : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
L'indicateur fait partie du système commercial DTM et il est préférable de l'utiliser avec l'indicateur de demande Easytrade et Supply.


DayTradeMonkey, le trading simplifié !
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicateurs
DÉTECTEUR DE CHOCS DE LIQUIDITÉ (XAUUSD, ÉDITION 1 MINUTE) ==================================================== DESCRIPTION SOMMAIRE : ----------------------------------- Détecte les zones de liquidité institutionnelle créées par des mouvements de prix soudains et fournit une analyse de tendance multi-échelle. DESCRIPTION COMPLÈTE : ----------------- Le Détecteur de Chocs de Liquidité identifie les mouvements de prix significatifs qui indiquent souvent une activité institutionnelle. Lorsqu
DTM Fair Value Gap Alerts
Gabor Bocsak
Indicateurs
Suivre la tendance est un indicateur visuel qui colore les bougies selon l'algorithme RSI et vous indique les points d'entrée et les stop-loss recommandés pour la FVG. SANS REPEINDRE ! Une flèche de confirmation apparaîtra au premier gap de juste valeur formé ! Utilisation conseillée : Période de 5 minutes ou plus ! Panneau de tendance : FVG : Dernier gap de juste valeur. Span : au-dessus, en dessous ou à l'intérieur du nuage Ichimoku. Rsi : Section de l'algorithme RSI Vous pouvez facileme
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

