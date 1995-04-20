DTM Fair Value Gap Alerts
- Indicadores
- Gabor Bocsak
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Seguir la tendencia es un indicador visual que colorea las velas según el algoritmo RSI y te ofrece puntos de entrada recomendados de FVG y stop loss recomendados.
¡SIN REPINTADO!
Aparecerá una flecha de confirmación en la primera brecha de valor razonable que se forme.
Mejor uso:
Marco temporal de 5 minutos o superior.
Panel de tendencia:
FVG: Última brecha de valor razonable.
Intervalo: por encima, por debajo o dentro de la nube Ichimoku.
RSI: Sección del algoritmo RSI.
¡Puedes mover el panel fácilmente en el gráfico! ¡Observándolo, puedes identificar fácilmente la tendencia del par!
Estrategia:
1. Posible operación larga:
Cuando aparezca la nueva flecha verde, coloca tu stop loss por debajo de la brecha de valor razonable.
Cierra la operación en el punto de venta o si se forma una nueva brecha de valor razonable bajista.
2. Posible operación corta:
Cuando aparezca la nueva flecha roja, coloca tu stop loss por encima de la brecha de valor razonable. Cierre la operación en el punto de precio o si se forma una nueva brecha de valor razonable alcista.
Alertas:
Nueva brecha de valor razonable creada
Todas las brechas de valor razonable
Brechas de valor razonable rotas
¡Según sus preferencias!