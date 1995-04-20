DTM Fair Value Gap Alerts

Seguir la tendencia es un indicador visual que colorea las velas según el algoritmo RSI y te ofrece puntos de entrada recomendados de FVG y stop loss recomendados.

¡SIN REPINTADO!





Aparecerá una flecha de confirmación en la primera brecha de valor razonable que se forme.





Mejor uso:





Marco temporal de 5 minutos o superior.





Panel de tendencia:





FVG: Última brecha de valor razonable.

Intervalo: por encima, por debajo o dentro de la nube Ichimoku.

RSI: Sección del algoritmo RSI.

¡Puedes mover el panel fácilmente en el gráfico! ¡Observándolo, puedes identificar fácilmente la tendencia del par!

Estrategia:





1. Posible operación larga:





Cuando aparezca la nueva flecha verde, coloca tu stop loss por debajo de la brecha de valor razonable.





Cierra la operación en el punto de venta o si se forma una nueva brecha de valor razonable bajista.

2. Posible operación corta:





Cuando aparezca la nueva flecha roja, coloca tu stop loss por encima de la brecha de valor razonable. Cierre la operación en el punto de precio o si se forma una nueva brecha de valor razonable alcista.

Alertas:





Nueva brecha de valor razonable creada

Todas las brechas de valor razonable

Brechas de valor razonable rotas

¡Según sus preferencias!




