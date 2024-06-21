DTM Hypertrend

ПОСЛЕ ПОКУПКИ ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ОТЗЫВ И Я ОТПРАВЛЮ БОНУС EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend – очень мощный визуальный индикатор, который окрашивает свечи в зависимости от силы тренда. НЕ ПЕРЕКРАШИВАЕМ!

Работает на всех парах и таймфреймах! Проверьте скриншоты (GIF)!

Он использует специальные фильтры и осцилляторы, чтобы найти тренд, поэтому вам ничего не нужно делать, кроме как смотреть на график!

Настройки:

Просто измените цвета по своему вкусу и выберите оповещения. Настройте свои предпочтения на панели советника торгового помощника (Фиксировать лот или Риск баланса? Установите сумму и соотношение риска и вознаграждения!

Стратегия:
Используйте индикатор для подтверждения ваших записей!
Вход в покупку, если свеча станет бычьего цвета / разместите стоп-лосс немного ниже предыдущей нейтральной секции / выйдите из сделки по tp или если свеча снова станет нейтрального или противоположного цвета!
Вход в продажу, если свеча приобретает медвежий цвет / разместите стоп-лосс немного выше предыдущего нейтрального участка / выйдите из сделки по tp или если свеча снова станет нейтральным или противоположным цветом!
НАСТРОЙКА ЭКСПЕРТА-СОВЕТНИКА: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТА-СОВЕТНИКА: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
Индикатор является частью торговой системы DTM. Лучше всего использовать его вместе с индикаторами спроса Easytrade и Supply.


DayTradeMonkey, торговля стала проще!
Отзывы 1
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

