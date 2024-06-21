DTM Hypertrend

ПОСЛЕ ПОКУПКИ ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ОТЗЫВ И Я ОТПРАВЛЮ БОНУС EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend – очень мощный визуальный индикатор, который окрашивает свечи в зависимости от силы тренда. НЕ ПЕРЕКРАШИВАЕМ!





Работает на всех парах и таймфреймах! Проверьте скриншоты (GIF)!





Он использует специальные фильтры и осцилляторы, чтобы найти тренд, поэтому вам ничего не нужно делать, кроме как смотреть на график!





Настройки:





Просто измените цвета по своему вкусу и выберите оповещения. Настройте свои предпочтения на панели советника торгового помощника (Фиксировать лот или Риск баланса? Установите сумму и соотношение риска и вознаграждения!





Стратегия:

Используйте индикатор для подтверждения ваших записей!

Вход в покупку, если свеча станет бычьего цвета / разместите стоп-лосс немного ниже предыдущей нейтральной секции / выйдите из сделки по tp или если свеча снова станет нейтрального или противоположного цвета!

Вход в продажу, если свеча приобретает медвежий цвет / разместите стоп-лосс немного выше предыдущего нейтрального участка / выйдите из сделки по tp или если свеча снова станет нейтральным или противоположным цветом!

Индикатор является частью торговой системы DTM. Лучше всего использовать его вместе с индикаторами спроса Easytrade и Supply.









DayTradeMonkey, торговля стала проще!