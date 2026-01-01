DETECTOR DE CHOQUES DE LIQUIDEZ ( XAUUSD 1 minuto EDICIÓN)

BREVE DESCRIPCIÓN :

Detecta las zonas de liquidez institucional creadas por movimientos bruscos de los precios y proporciona un análisis de tendencias en múltiples marcos temporales.









DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Liquidity Shock Detector identifica movimientos de precios significativos que suelen indicar actividad institucional. Cuando los grandes participantes del mercado entran o salen de sus posiciones, crean zonas de liquidez que los precios vuelven a visitar con frecuencia. Este indicador detecta automáticamente estas zonas y proporciona análisis de tendencias en tiempo real en múltiples marcos temporales.





Cómo funciona





El indicador controla la velocidad de los precios y el tamaño de las velas para detectar movimientos bruscos. Cuando se produce un movimiento significativo, un periodo de validación confirma si la zona se mantiene. Las zonas validadas se muestran en el gráfico con marcadores visuales claros que muestran la fuerza y la dirección de la zona.





Características principales





- Detección automática de zonas de choque de liquidez basada en la velocidad del precio y el ATR

- Umbral de autoaprendizaje que se adapta a las condiciones actuales del mercado

- Detección de cambio de zona: las zonas alcistas cambian a bajistas cuando el precio las atraviesa, y viceversa.

- Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales que muestran la dirección de las velas M15, M30 y H1.

- Comprobación de la alineación de la tendencia HTF mediante el cruce de EMA en el marco temporal superior.

- Detección de sesión destacando las horas de negociación de Londres, Nueva York y solapamiento

- Confirmación de picos de volumen para la validación adicional de la fuerza de la zona

- Señales de compra y venta generadas en rechazos de mecha de zonas activas





Comportamiento de la zona





Cuando se detecta un shock de liquidez, el indicador crea una zona basada en la dirección de la vela. Las zonas alcistas actúan como soporte y generan señales de compra en los rechazos de mecha. Las zonas bajistas actúan como resistencia y generan señales de venta. Si el precio cierra a través de una zona, automáticamente cambia de dirección. Una zona de soporte alcista se convierte en resistencia bajista, y una zona de resistencia bajista se convierte en soporte alcista. Este comportamiento refleja cómo los niveles institucionales a menudo cambian de rol después de ser rotos.





Cuadro de mandos





El indicador incluye un cuadro de mandos completo que muestra

- Sesión actual con código de colores

- Recuento de detecciones y estado de aprendizaje

- Información sobre la zona activa con clasificación de puntos fuertes

- Puntuación del análisis de tendencias a partir de múltiples factores

- Dirección de las velas en múltiples marcos temporales

- Recomendación de operación basada en la confluencia





Puntuación del análisis de tendencias





El indicador calcula una puntuación basada en:

- Alineación de la tendencia HTF con la dirección de la zona

- Calidad de la sesión de negociación

- Confirmación de volumen

- Frescura de la zona

- Proximidad del precio a la zona

- Estructura de la media móvil

- Alineación de velas en múltiples marcos temporales





Las recomendaciones van de Alta Probabilidad a Débil en función de la puntuación total.





Configuración recomendada





El indicador funciona en cualquier marco temporal. La configuración por defecto está optimizada para XAUUSD pero puede ajustarse para otros instrumentos. Se recomienda un periodo de validación de 5-10 barras para filtrar señales falsas.





Parámetros de entrada





Ajustes de detección: Ventana de ticks, puntos de umbral, multiplicador de desviación estándar, periodo de enfriamiento.

Detección de Velas: Periodo ATR, multiplicador de velas para detección de velas grandes

Potenciadores de fuerza: Periodo HTF, multiplicador de volumen, opciones de filtrado de sesión

Validación: Número de barras necesarias para la confirmación de la zona

Visualización de zonas: Colores, ajustes de extensión, opciones de línea media y etiqueta de fuerza

Cuadro de mandos: Posición, colores, opciones de activar/desactivar

Alertas: Sonido, notificación push, alerta en detección/señal/vuelta









