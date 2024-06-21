DTM Hypertrend

구매 후 메시지나 리뷰를 남겨주시면 보너스 EA Trade Assistant를 보내드리겠습니다! Hypertrend는 추세의 강도에 따라 양초에 색상을 지정하는 매우 강력한 시각적 지표입니다. 다시 칠하지 마세요!





모든 쌍과 기간에 작동합니다! 스크린샷(GIF)을 확인해보세요!





특별한 필터와 오실레이터를 사용하여 추세를 찾아주기 때문에 차트를 보는 것 외에는 아무것도 할 필요가 없습니다!





설정:





색상을 원하는 대로 변경하고 알림을 선택하세요. 거래 보조 EA 패널에서 기본 설정을 설정하세요(수정 로트 또는 균형 위험? 금액과 위험 보상 비율을 설정하세요!)





전략 :

표시기를 사용하여 입력 내용을 확인하세요!

양초가 강세 색상으로 변하면 진입 매수 / 이전 중립 구간보다 약간 아래에 손절매 설정 / tp에서 거래를 종료하거나 양초가 다시 중립 또는 반대 색상으로 변하면 진입하세요!

양초가 약세 색상으로 변하면 진입 매도 / 이전 중립 구간보다 약간 높은 곳에 손절매 설정 / tp에서 거래 종료 또는 양초가 다시 중립 또는 반대 색상으로 변하는 경우!

전문 자문가를 위한 사용 설명서: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806

이 지표는 Easytrade 및 공급 수요 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋은 DTM 거래 시스템의 일부입니다.









DayTradeMonkey, 거래가 더 쉬워졌습니다!