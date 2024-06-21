DTM Hypertrend
- 指标
- Gabor Bocsak
- 版本: 1.21
- 更新: 20 九月 2024
- 激活: 20
购买后请留言或评论，我将发送奖励 EA 交易助手！Hypertrend 是一种非常强大的视觉指标，它会根据趋势的强度为蜡烛着色。无需重新绘制！
适用于所有货币对和时间范围！查看屏幕截图（GIF）！
它使用特殊的过滤器和振荡器为您找到趋势，因此您只需查看图表即可！
设置：
只需将颜色更改为您的偏好并选择警报。在交易助手 EA 面板中设置您的偏好（固定手数或平衡风险？设置金额和风险回报率！
策略：
使用指标确认您的条目！
如果蜡烛变成看涨颜色，则买入条目/将您的止损设置在前一个中性部分的下方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！
如果蜡烛变成看跌颜色，则卖出条目/将您的止损设置在前一个中性部分的上方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！
指标是 DTM 交易系统的一部分，最好与它一起使用Easytrade 和供需指标。
DayTradeMonkey，交易变得更容易！
Good seller, nice products, products that work. Thank you