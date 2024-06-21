DTM Hypertrend

购买后请留言或评论，我将发送奖励 EA 交易助手！Hypertrend 是一种非常强大的视觉指标，它会根据趋势的强度为蜡烛着色。无需重新绘制！





适用于所有货币对和时间范围！查看屏幕截图（GIF）！





它使用特殊的过滤器和振荡器为您找到趋势，因此您只需查看图表即可！





设置：





只需将颜色更改为您的偏好并选择警报。在交易助手 EA 面板中设置您的偏好（固定手数或平衡风险？设置金额和风险回报率！





策略：

使用指标确认您的条目！

如果蜡烛变成看涨颜色，则买入条目/将您的止损设置在前一个中性部分的下方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！

如果蜡烛变成看跌颜色，则卖出条目/将您的止损设置在前一个中性部分的上方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！

指标是 DTM 交易系统的一部分，最好与它一起使用Easytrade 和供需指标。









DayTradeMonkey，交易变得更容易！