DTM Hypertrend

5
购买后请留言或评论，我将发送奖励 EA 交易助手！Hypertrend 是一种非常强大的视觉指标，它会根据趋势的强度为蜡烛着色。无需重新绘制！

适用于所有货币对和时间范围！查看屏幕截图（GIF）！

它使用特殊的过滤器和振荡器为您找到趋势，因此您只需查看图表即可！

设置：

只需将颜色更改为您的偏好并选择警报。在交易助手 EA 面板中设置您的偏好（固定手数或平衡风险？设置金额和风险回报率！

策略：
使用指标确认您的条目！
如果蜡烛变成看涨颜色，则买入条目/将您的止损设置在前一个中性部分的下方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！
如果蜡烛变成看跌颜色，则卖出条目/将您的止损设置在前一个中性部分的上方一点/在 tp 时退出交易，或者如果蜡烛变回中性或相反的颜色！
专家顾问的用户手册：https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
指标是 DTM 交易系统的一部分，最好与它一起使用Easytrade 和供需指标。


DayTradeMonkey，交易变得更容易！
评分 1
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

推荐产品
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
实用工具
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT5 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
Trades Time Manager
Omar Alkassar
实用工具
使用革命性的交易时间管理器轻松控制您的交易程序。这个强大的工具可以在指定时间自动执行订单，从而改变您的交易方式。 为不同的交易行为（从购买到设置订单）制定个性化任务列表，所有这些都无需人工干预。 交易时间管理器安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请将我们的 URL 添加到 MT4/MT5 终端（参见屏幕截图）。 MT4版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103715 告别人工监控，拥抱精简效率。直观的界面允许您设置精确的参数，包括交易品种、执行时间、价格、止损 (SL)、止盈 (TP) 点和手数大小。 该工具的灵活性通过与市场行为相匹配的适应性重复选项来凸显。通过视觉主题个性化您的体验，并减少长时间交易期间的眼睛疲劳。 摆脱手动交易程序，拥抱“交易时间管理器”的强大功能。提高交易的准确性、组织性和自由度。简化您的日常工作并重新体验交易。 主要特点： 自动订单执行：按指定时间间隔无缝自动执行订单，从而节省您的
Calculated
Vitalii Zakharuk
指标
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Mr Pip Scalping Indicator
Puiu Alex
指标
Mr Pip Scalping Indicator is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other asset with few major tweaks. This is NOT RSI. Features V2: Added Supply/Demand Filter You can select which zone to see on the chart ( Important Resistance/Support; Verified Resistance/Support; etc ).  You get alerts when prices is entering on a specific supply/demand zone. How to use? When the signal comes, you will
Market View MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
实用工具
Definition : Market View is a dashboard (scanner) to view price graphs of all symbols and all timeframes at a glance. The utility is designed user friendly and added a wide range of customization options. Main features of Market View : Visual settings window on the chart Customizable list of symbols and timeframes Different shapes : Real Candles, Schematic Candles, Arrows Customizable number of candles Changeable size of dashboard (scanner) Highlight timeframes with gaps on candles Open approp
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
指标
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
指标
Adaptive Trend Line is not an ordinary moving average. It is an intelligent trend line that changes color based on the internal strength of the market, as measured by the RSI. How does it work? It combines the smoothness of an Exponential Moving Average (EMA) with the sensitivity of the RSI. - Green Line: The RSI is above 55, indicating that buyers are in control. - Red Line: The RSI is below 45, indicating that sellers are in control. - Gray Line: The RSI is in the neutral zone (45-55), indic
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
指标
外汇和二元期权的箭头指示器是基于蜱数量. 与许多交易量指标不同，"超级交易量"指标计算看涨和看跌交易量，并根据其中任何一个交易量的优势给出信号。 如果，比如说，目前在这个范围内有看涨的优势，那么信号将是买入。 或者，如果占主导地位的是看跌量，那么，相应地，信号将是卖出。 在"成交量"变量的指标设置中，您可以增加或减少信号的频率。 值越高，信号越少。 默认情况下，剩下"2"。 在"HistoryBars"变量中，您可以增加历史记录上的信号数量。 默认情况下留下500。 不建议留下超过这个数字。 因为更大的数字将加载终端。 那么，在设置的最后一部分中，您可以选择更改箭头与蜡烛的距离，箭头的厚度，代码和颜色。 信号和箭头根本不画！!! 即使在改变时间框架之后。 严格建议在固定图表上的箭头后使用指标信号进行交易。 信号蜡烛关闭后,它们被彻底固定.
EA Smart News Trade MT4
Ruslan Pishun
专家
The initial price is 92.25 USD, the future price is 250 USD Universal advisor with the use of economic and fundamental news " Smart News Trade ". Trading tactics are based on tracking the dynamics of the market and accelerating the price movement. Not guessing, not forecasting, only calculations with clear guidelines for the direction of positions. The work is carried out with pending orders, a stop loss is used to protect funds. A VPS server is required for smooth operation. Ease of use: Ther
Full Forex Market View Dashboard
Opengates Success International
5 (2)
指标
完整的外汇市场视图仪表板指示器 这是一个自定义指标，旨在让交易者全面了解市场上正在发生的事情。 它使用实时数据访问市场并显示成功交易所需的每一点信息。 安装： 在将此指标附加到您的窗口图表之前，请转到您的 MT4 的市场观察面板并隐藏所有您不需要或交易的货币对，并将其余货币对留在那里。 原因是 FFMV 仪表板将显示出现在 MT4 市场观察中的所有货币对。 它最多可以显示 30 个或更少的货币对。 如果它超过您 MT4 的市场观察中的那个，它会模糊和毁坏 FFMV 仪表盘上的字体和图像！ 它不会正确显示。 用法：      单人交易      对于篮子交易（见截图如何）      也可用于多单交易      确认从您自己的交易系统等收到的信号的有效性。 成分：      时间范围：从 M1 到 MN1 当前蜡烛状态（买入/卖出      趋势：币种整体走势      影响：货币变动的幅度/波动性，见下文：      建立：货币正在建立      好：货币越来越严重      高：币值值得关注      强：要考虑方向      非常强：这种货币近乎完美      优秀：
TDI Signal
Devy Tanusukma
4.5 (2)
指标
Traders Dynamic Index (TDI) Signal  Input parameters: signal mode: set it to true if you want to plug it into   STAT (Signal Tester and Trader) arrow shift: distance between fast EMA line to arrow on chart middle band filter price line filter RSI period RSI price method Volatility period MA period 1 MA period 2 Averaging method You can find the best setting for 4 hour EURUSD on  this video
FREE
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
指标
Rectangle Trading Custom   is a powerful technical analysis tool designed for price action and range-based traders. It allows users to define consolidation zones and receive alerts when the price breaks out of these zones or approaches trendlines drawn on the chart. Rectangles and Trendlines will be extended into future with one click. Rectangle point size, name and prices will be displayed around rectangle. Key Features: Draw Trading Zones (Rectangle Zones) Users can manually draw rectangles t
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
指标
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
BBMA Telegram Informer
Dmitrii Leshchev
实用工具
Советник  представляет собой многофункциональную торговую систему BBMA Oma Ally с интеграцией Telegram для удаленного управления и получения уведомлений. Основная специализация - анализ паттернов ценового действия и автоматическое оповещение о торговых возможностях. Основные функции 1. Система оповещений через Telegram Управление командами: Отслеживание и выполнение команд из Telegram Уведомления: Мгновенные оповещения о торговых сигналах Удаленное управление: Возможность управления советнико
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT5 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Cloud Power
Andriy Sydoruk
指标
Implementation of indication of trend movement with moments for potential stops in the Cloud Power indicator. The transition to the shadow warns of a possible reversal. The entry of the price inside the shadow speaks of a flat movement. The indicator tracks the market trend with unmatched reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Simple, visual and efficient use. The indicator does not redraw and does not lag. It can be easily used as an independent t
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
实用工具
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
实用工具
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
Market Profile Real Time
Sergey Zuev
指标
A technical indicator that displays information about the trading volume in the form of a histogram of distribution by price levels. It is used as an independent indicator that helps to evaluate the current objective situation of the instrument, as well as in the format of integration with other methods of analysis, to confirm or filter when making trading decisions. Key Features: Interactive profile update, real-time work Five modes of histogram calculation The possibility of separating the vol
Indicator Notify
Kritchavatchara Datchkanakorn
实用工具
With this Expert Advisor you will never miss an indicator event, you will receive notifications on your mobile phone when the chart matches the conditions you have set. Indicators in the Expert Advisor Moving Average(MA) Bollinger Bands(Bands)   Stochastic Oscillator(Stochastic)   MACD   Relative Strength Index(RSI)   Before use the Expert Advisor Install "MetaTrader 4" on your mobile phone. Enable Push Notifications in "MetaTrader 4" on your PC, go to menu bar Tools -> Options -> Notifica
Make Use
Maryna Shulzhenko
指标
The Make Use trend indicator copes with the main task of trading: to find an entry point to the market at the moment of trend initiation and an exit point at the moment of its completion. A stable movement of quotations in a certain direction is called a trend in trading. In this case, the movement itself can be downward, upward or sideways, when the market movement does not have a pronounced direction. The Make Use trend indicator is important for identifying trends in financial markets. Howev
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
指标
Market Reality
Soghra Dejampisheh
指标
Hello,  As you know more than 90% of people in the financial markets are losers, the most important reason is the lack of a proper fixed system and risk management. I want to introduce you to an indicator that is the result of my 8 years of experience, which shows you the reality of the market. My human dignity does not allow me to guarantee the future, but the table below shows the past statistics of this indicator and its performance which really the market past is the only way to find out the
Donchian Scanner Signals Indicator
Raul Canessa Castameda
指标
The Donchian Scanner Signals Indicator with is a powerful tool designed for traders operating in the financial market using the Metatrader 4 platform. This indicator combines the popular Donchian Channels strategy with advanced signalization and real-time alert features, providing a clear view of potential entry and exit points in a financial asset. Key Features: Donchian Channels Visualization: The indicator graphically displays Donchian Channels on the price chart. These channels are formed us
Beat the market
Levi Kevin Midiwo
指标
Do you want to beat the market? This indicator uses advanced mathematical formulae That include regression analysis to predict market trends. So what happens is  That when the price is above the indicator line as depicted in the screenshot The trend is rising and when the price is below the indicator line the Trend is falling. This opportunities appear multiple times each day enabling You to profit. This indicator makes the trend your friend.
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
实用工具
Fibo Color Levels is an amazing tool for Fibonacci lovers. You can customize your preferred values, styles and formats of each level and set the color levels according to their importance. Fibo Color Levels Not add object fibonacci retracement automatically . The purpose of this indicator is not it. So you need to manually add the Fibonacci Retracement in your chart, as usually already do. Use the standard tool Fibonacci Retracement in your MT4, draw the Fibo according to the swing-high and/or s
Telegram Ultimate Manager MT4
Harry Gunadi Permana
实用工具
Telegram Ultimate Manager MT4 Use Cases: Manager Order (open, close, modify order) Publish open and close order to Telegram Channel Open trade based on Forex Factory News Requirement: Telegram Chat ID Telegram Bot API Token Telegram Channel ID Please read the guide This tools can not be backtested Free n8n workflow template to : 1. Import Forex Factory news to Google Calendar 2. Send chat to Telegram bot about news release. Is it good or bad for the currency Inputs: Telegram Bot Token : your T
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
指标
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
指标
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
指标
这是一款 MT4 的趋势指标，可提供准确的入场交易信号，且无重绘或延迟。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 最好的结果出现在 M15+ 的时间帧内。 指标的 MT5 版本 重要！ 购买后请联系我，以便获取详细指南和奖励。 视频 (6:22) - 一个信号赢取的利润等于指标价格的三倍。 视频 (4:44) - 它如何在测试器中工作，我的提示和技巧。 视频 (1:44) - 有关它如何处理加密货币和指数的几句话。 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内就改善了他们的交易结果。 Entry Points Pro 指标的益处 入场信号无重绘或延迟 如果信号出现，并得到确认（如果信号所在烛条已收盘），则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT4 平台上交易任何经纪商提供的加密货币、股票、金属、指数、商品
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
指标
该仪表盘显示所选符号的最新可用谐波形态，因此您可以节省时间并提高效率 /  MT5 版本 。 免费指标:  Basic Harmonic Pattern 指标列 Symbol: 显示所选符号 Trend:   看涨或看跌 Pattern:  形态类型（Gartley、蝴蝶、蝙蝠、螃蟹、鲨鱼、Cypher 或 ABCD） Entry:   入口价格 SL： 止损价 TP1： 第一止盈价 TP2： 第二次获利价格 TP3： 第三次获利价格 Current price:  当前价格 Age (in bars): 最后绘制的模式的年龄 主要输入 Symbols : 从 "28 种主要货币对 "或 "选定符号 "中选择。 Selected Symbols : 希望监控的符号，用逗号分隔（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。如果您的经纪商为货币对设置了后缀或前缀，您必须在以下两个参数中添加（货币对前缀或货币对后缀）。 Max Iteration: 调整模式的最大迭代次数（如果该值越小，则模式越少，性能越快；如果该值越大，则模式越多，性能越慢）。事实上，它的工作原理如下：如果该值
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
指标
MT5 版本下载链接： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram 频道和群组： https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 群组访问： 发送任何付费产品的付款证明到我们的私信 推荐经纪商： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 系统 — MT4 强大的反转和突破检测指标 一款适合新手和专家交易者的全能非重绘系统，用于识别市场反转和突破。 BlueDigitsFx Easy 123 系统通过直观的图形和提醒信号，帮助您轻松识别市场结构变化、突破和趋势反转。 该指标遵循“123”模式： 步骤 1： 在潜在的疲劳点，通过大箭头标示新的高点或低点 步骤 2： 当结构被突破时，发出信号，确认可能的趋势反转 步骤 3： 通过小箭头和支撑/阻力点确认入场时机 注意： 大箭头在当前K线收盘前可能会重绘（因实时监测结构变化）。 小箭头一旦出现，100% 不会重绘。 主要功能 大箭头：识别强烈的结构转变，提示潜在反转 小箭头：10
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
指标
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
作者的更多信息
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
指标
流动性冲击探测器（XAUUSD 1分钟版） ===================================================== 简要说明： ----------------------------------- 检测由价格突然波动形成的机构流动性区域，并提供多时间框架趋势分析。 完整说明： ----------------- 流动性冲击探测器可识别通常表明机构活动的显著价格波动。当大型市场参与者建仓或平仓时，他们会形成价格频繁回溯的流动性区域。该指标可自动检测这些区域，并提供跨多个时间框架的实时趋势分析。 工作原理 该指标监控价格速度和K线大小以检测突然波动。当发生显著波动时，验证期将确认该区域是否有效。验证后的区域会显示在图表上，并带有清晰的视觉标记，显示区域的强度和方向。 主要功能 - 基于价格速度和平均真实波幅 ​​(ATR) 的流动性冲击区域自动检测 - 可根据当前市场状况自动调整的自学习阈值 - 区域翻转检测：价格收盘突破看涨区域时，看涨区域将翻转为看跌区域，反之亦然 - 多时间框架趋势分析，显示 M15、M30 和 H1
DTM Fair Value Gap Alerts
Gabor Bocsak
指标
跟随趋势是一种视觉指标，它将根据 RSI 算法为蜡烛着色，并为您提供推荐的 FVG 切入点和推荐的止损点。 不重绘！ 确认箭头将出现在第一个新形成的公允价值缺口上！ 最佳使用： 5 分钟或更长的时间范围！ 趋势面板： FVG：最后一个公允价值缺口。 跨度：在 Ichimoku 云的上方、下方或内部。 Rsi：RSI 算法部分 您可以轻松抓取和移动图表上的面板！通过查看面板，您可以轻松指出该对的趋势！ 策略： 1. 可能的多头交易： 当出现新的绿色箭头时。将您的止损位置于公允价值缺口下方！ 在 tp 或形成新的看跌公允价值缺口时退出交易。 2. 可能的空头交易： 当出现新的红色箭头时。将您的止损位置于公允价值缺口上方！ 获利回吐或形成新的看涨公允价值缺口时退出交易。 警报： 创建新的公允价值缺口 所有公允价值缺口 打破的公允价值缺口 根据您的偏好！ https://www.mql5.com/en/users/gabedk/seller
筛选:
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

Gabor Bocsak
3152
来自开发人员的回复 Gabor Bocsak 2024.06.24 10:20
Thanks for the review ! I know u use my indicators , great to here that you like them! Keep your head down and do what we talked , you will be profitable!
回复评论