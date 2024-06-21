DTM Hypertrend

DOPO L'ACQUISTO LASCIA UN MESSAGGIO O UNA RECENSIONE E INVIERÒ IL BONUS EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend è un indicatore visivo molto potente che colorerà le candele in base alla forza del trend. NON RIVERNICIARE!

Funziona su tutte le coppie e tutti i tempi! Controlla gli screenshot (GIF)!

Utilizza filtri e oscillatori speciali per trovare la tendenza per te, quindi non devi fare altro che guardare il grafico!

Impostazioni:

Basta cambiare i colori in base alle tue preferenze e scegliere gli avvisi. Imposta le tue preferenze nel pannello EA dell'assistente commerciale (Lotto fisso o Rischio di equilibrio? Imposta l'importo e il rapporto Rischio/Ricompensa!

Strategia:
Utilizza l'indicatore per confermare le tue immissioni!
Acquista l'ingresso se la candela diventa di colore rialzista/posiziona il tuo stoploss un po' al di sotto della precedente sezione neutra/esci dal trade su tp o se la candela torna al colore neutro o opposto!
Vendi l'entrata se la candela diventa di colore ribassista/posiziona il tuo stoploss un po' al di sopra della precedente sezione neutra/esci dal trade su tp o se la candela torna al colore neutro o opposto!
IMPOSTAZIONE DEL CONSULENTE ESPERTO: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
MANUALE UTENTE PER IL CONSULENTE ESPERTO: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
L'indicatore fa parte del sistema di trading DTM ed è meglio utilizzarlo insieme all'indicatore della domanda Easytrade e dell'offerta.


DayTradeMonkey, il trading diventa più semplice!
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

