購入後にメッセージまたはレビューを残していただければ、ボーナス EA トレード アシスタントをお送りします。Hypertrend は非常に強力なビジュアル インジケーターで、トレンドの強さに応じてローソク足の色を変えます。再描画は行われません。





すべてのペアと時間枠で機能します。スクリーンショット (GIF) を確認してください。





特別なフィルターとオシレーターを使用してトレンドを見つけるので、チャートを見るだけで済みます。





設定:





好みに合わせて色を変更し、アラートを選択します。トレードアシスタント EA パネルで設定を行います (固定ロットまたはバランスのリスク? 金額とリスクリワード比率を設定します!)





戦略:

インジケーターを使用してエントリーを確認します!

ローソク足が強気色に変わったら買いエントリー / ストップロスを前のニュートラルセクションより少し下に設定 / TP でトレードを終了するか、ローソク足がニュートラルまたは反対色に戻ったら!

ローソク足が弱気色に変わったら売りエントリー / ストップロスを前のニュートラルセクションより少し上に設定 / TP でトレードを終了するか、ローソク足がニュートラルまたは反対色に戻ったら!

インジケーターは DTM トレーディングシステムの一部であり、最もよく使用されますEasytrade および需給指標と組み合わせて使用​​します。









DayTradeMonkey で取引が簡単になります!