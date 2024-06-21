DTM Hypertrend

5
購入後にメッセージまたはレビューを残していただければ、ボーナス EA トレード アシスタントをお送りします。Hypertrend は非常に強力なビジュアル インジケーターで、トレンドの強さに応じてローソク足の色を変えます。再描画は行われません。

すべてのペアと時間枠で機能します。スクリーンショット (GIF) を確認してください。

特別なフィルターとオシレーターを使用してトレンドを見つけるので、チャートを見るだけで済みます。

設定:

好みに合わせて色を変更し、アラートを選択します。トレードアシスタント EA パネルで設定を行います (固定ロットまたはバランスのリスク? 金額とリスクリワード比率を設定します!)

戦略:
インジケーターを使用してエントリーを確認します!
ローソク足が強気色に変わったら買いエントリー / ストップロスを前のニュートラルセクションより少し下に設定 / TP でトレードを終了するか、ローソク足がニュートラルまたは反対色に戻ったら!
ローソク足が弱気色に変わったら売りエントリー / ストップロスを前のニュートラルセクションより少し上に設定 / TP でトレードを終了するか、ローソク足がニュートラルまたは反対色に戻ったら!
エキスパートアドバイザーの設定: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756792
エキスパートアドバイザーのユーザーマニュアル: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756806
インジケーターは DTM トレーディングシステムの一部であり、最もよく使用されますEasytrade および需給指標と組み合わせて使用​​します。


DayTradeMonkey で取引が簡単になります!
レビュー 1
Trade2222
1262
Trade2222 2024.06.24 10:03 
 

Good seller, nice products, products that work. Thank you

レビューに返信