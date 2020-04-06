Limitless Arbitrage es la versión completa de Latency Arbitrage Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/10282









El "Arbitraje ilimitado" es un asesor experto sofisticado diseñado para el comercio de arbitraje en el mercado de divisas. Este robot comercial de vanguardia es capaz de monitorear múltiples pares de divisas simultáneamente, detectando disparidades de precios entre ellos y ejecutando transacciones rápidas para capitalizar estas oportunidades.





Características clave:





Arbitraje de pares de divisas múltiples: el EA puede manejar hasta seis pares de divisas al mismo tiempo, lo que le permite identificar oportunidades de arbitraje en diferentes instrumentos en tiempo real.





Umbral de arbitraje: los comerciantes pueden establecer un umbral personalizable para activar operaciones de arbitraje. Cuando la diferencia de precio entre cualquiera de los pares monitoreados excede este umbral, el EA inicia el proceso de negociación.





Tamaño de lote fijo: el EA emplea un tamaño de lote fijo para cada operación, lo que permite una gestión de riesgos consistente y facilidad de uso.





Stop Loss y Take Profit: El EA incorpora niveles predefinidos de stop loss y take profit para proteger las posiciones y asegurar las ganancias.





Posiciones máximas: para evitar la sobreexposición, los usuarios pueden especificar el número máximo de posiciones que el EA puede abrir para cada par de divisas.





Gestión robusta de errores: el EA incluye una gestión robusta de errores para garantizar la ejecución fluida de las operaciones y la notificación inmediata de cualquier problema.





Límite de tiempo entre transacciones: Para evitar transacciones excesivas asegurando una frecuencia de negociación controlada y optimizada.





Con su algoritmo inteligente y capacidades comerciales de alta frecuencia, el "arbitraje ilimitado" es adecuado para operadores avanzados que buscan aprovechar las pequeñas discrepancias de precios en el mercado de divisas. Es crucial probar el EA a fondo en un entorno de demostración y optimizar los parámetros antes de considerar su implementación en operaciones reales. Al igual que con cualquier herramienta de negociación automatizada, se recomienda a los usuarios que tengan cuidado y empleen estrategias de gestión de riesgos adecuadas mientras utilizan el EA.