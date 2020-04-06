Limitless Arbitrage

Limitless Arbitrage は、Latency Arbitrage Pro のフルバージョンです: https://www.mql5.com/en/market/product/10282


「Limitless Arbitrage」は、外国為替市場での裁定取引のために設計された洗練された Expert Advisor です。 この最先端の取引ロボットは、複数の通貨ペアを同時に監視し、通貨ペア間の価格差を検出し、これらの機会を利用するために迅速な取引を実行することができます。

主な特徴:

複数通貨ペアのアービトラージ: EA は最大 6 つの通貨ペアを同時に処理できるため、さまざまな商品にわたるアービトラージの機会をリアルタイムで特定できます。

裁定取引のしきい値: トレーダーは裁定取引をトリガーするためのカスタマイズ可能なしきい値を設定できます。 監視されているペア間の価格差がこのしきい値を超えると、EA は取引プロセスを開始します。

固定ロットサイズ: EA は各取引に固定ロットサイズを採用しており、一貫したリスク管理と使いやすさを実現します。

ストップロスとテイクプロフィット: EA には、ポジションを保護し、利益を確定するために、事前定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルが組み込まれています。

最大ポジション: 過剰エクスポージャーを防ぐために、ユーザーは各通貨ペアに対して EA がオープンできるポジションの最大数を指定できます。

堅牢なエラー処理: EA には、取引をスムーズに実行し、問題があれば迅速に通知するための堅牢なエラー処理が含まれています。

取引間の時間制限: 過剰な取引を回避し、管理され最適化された取引頻度を確保します。

インテリジェントなアルゴリズムと高頻度取引機能を備えた「リミットレス アービトラージ」は、外国為替市場での小さな価格差を利用したい上級トレーダーに適しています。 ライブ取引での導入を検討する前に、デモ環境で EA を徹底的にテストし、パラメーターを最適化することが重要です。 他の自動取引ツールと同様に、ユーザーは EA の使用中は注意し、適切なリスク管理戦略を採用することをお勧めします。
