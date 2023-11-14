Limitless Arbitrage est la version complète de Latency Arbitrage Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/10282









Le "Limitless Arbitrage" est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour le trading d'arbitrage sur le marché des changes. Ce robot de trading de pointe est capable de surveiller simultanément plusieurs paires de devises, de détecter les disparités de prix entre elles et d'exécuter des transactions rapides pour tirer parti de ces opportunités.





Principales caractéristiques:





Arbitrage de paires de devises multiples : L'EA peut gérer jusqu'à six paires de devises simultanément, ce qui lui permet d'identifier les opportunités d'arbitrage sur différents instruments en temps réel.





Seuil d'arbitrage : les traders peuvent définir un seuil personnalisable pour déclencher des transactions d'arbitrage. Lorsque la différence de prix entre l'une des paires surveillées dépasse ce seuil, l'EA lance le processus de négociation.





Taille de lot fixe : L'EA utilise une taille de lot fixe pour chaque transaction, ce qui permet une gestion des risques cohérente et une facilité d'utilisation.





Stop Loss et Take Profit: L'EA intègre des niveaux prédéfinis de stop-loss et de take profit pour protéger les positions et verrouiller les bénéfices.





Positions maximales : pour éviter toute surexposition, les utilisateurs peuvent spécifier le nombre maximal de positions que l'EA est autorisé à ouvrir pour chaque paire de devises.





Gestion robuste des erreurs : L'EA comprend une gestion robuste des erreurs pour assurer une exécution fluide des transactions et une notification rapide de tout problème.





Limite de temps entre les transactions : pour éviter les transactions excessives en assurant une fréquence de négociation contrôlée et optimisée.





Avec son algorithme intelligent et ses capacités de trading à haute fréquence, le "Limitless Arbitrage" convient aux traders avancés cherchant à tirer parti des petits écarts de prix sur le marché des changes. Il est crucial de tester minutieusement l'EA dans un environnement de démonstration et d'optimiser les paramètres avant d'envisager son déploiement dans le trading en direct. Comme pour tout outil de trading automatisé, il est conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence et d'employer des stratégies de gestion des risques appropriées lors de l'utilisation de l'EA.