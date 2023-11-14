Limitless Arbitrage

Limitless Arbitrage ist die Vollversion von Latency Arbitrage Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/10282


„Limitless Arbitrage“ ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für den Arbitrage-Handel auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Dieser hochmoderne Handelsroboter ist in der Lage, mehrere Währungspaare gleichzeitig zu überwachen, Preisunterschiede zwischen ihnen zu erkennen und schnelle Geschäfte auszuführen, um diese Chancen zu nutzen.

Hauptmerkmale:

Arbitrage mehrerer Währungspaare: Der EA kann bis zu sechs Währungspaare gleichzeitig verwalten und so Arbitragemöglichkeiten über verschiedene Instrumente hinweg in Echtzeit identifizieren.

Arbitrage-Schwellenwert: Händler können einen anpassbaren Schwellenwert festlegen, um Arbitrage-Geschäfte auszulösen. Wenn die Preisdifferenz zwischen einem der überwachten Paare diesen Schwellenwert überschreitet, leitet der EA den Handelsprozess ein.

Feste Losgröße: Der EA verwendet für jeden Trade eine feste Losgröße, was ein konsistentes Risikomanagement und eine einfache Bedienung ermöglicht.

Stop-Loss und Take-Profit: Der EA verfügt über vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Level, um Positionen zu schützen und Gewinne zu sichern.

Maximale Positionen: Um eine Überbelichtung zu verhindern, können Benutzer die maximale Anzahl von Positionen festlegen, die der EA für jedes Währungspaar eröffnen darf.

Robuste Fehlerbehandlung: Der EA verfügt über eine robuste Fehlerbehandlung, um eine reibungslose Ausführung von Trades und eine sofortige Benachrichtigung bei etwaigen Problemen zu gewährleisten.

Zeitlimit zwischen Trades: Um übermäßigen Handel zu vermeiden und eine kontrollierte und optimierte Handelsfrequenz sicherzustellen.

Mit seinem intelligenten Algorithmus und den Hochfrequenzhandelsmöglichkeiten eignet sich „Limitless Arbitrage“ für fortgeschrittene Händler, die von kleinen Preisunterschieden auf dem Devisenmarkt profitieren möchten. Es ist wichtig, den EA gründlich in einer Demo-Umgebung zu testen und die Parameter zu optimieren, bevor man seinen Einsatz im Live-Handel in Betracht zieht. Wie bei jedem automatisierten Handelstool wird Benutzern empfohlen, bei der Verwendung des EA Vorsicht walten zu lassen und geeignete Risikomanagementstrategien anzuwenden.
Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experten
Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt? Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den gü
Karla One MT4
Karla Fekeza
Experten
Kurz gesagt ist Karla One ein Produkt, das organisch aus mehreren Jahren des manuellen Handels entstanden ist. Mein Ziel war es, ein System ohne die Notwendigkeit regelmäßiger Updates zu entwickeln. Abgesehen davon wurde dieser Expert Advisors speziell für MQL5-Kunden entwickelt, also denken Sie bitte daran, dass ich immer offen für Vorschläge bin. Karla One verwendet maschinelles Lernen, um die richtigen Einstiegspunkte zu finden, aber gleichzeitig gibt es 7 Bedingungen, die erfüllt sein müssen
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experten
Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Auftragsgitter entsprechend den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit. Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines neuen Zyklus mit einem Indikator zu filtern. Es kann auf beiden Seiten
FREE
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
ZenFin
John Davis
Experten
Dieser Expert Adviser funktioniert mit EURUSD, AUDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD und EURNZD. Dieser EA nutzt ähnliche Mechanismen wie der Swing Points-Indikator , um Fibonacci-Levels zu generieren. Anhand dieser Niveaus wählt er den besten Zeitpunkt für den Einstieg und den Ausstieg aus einem Handel. Wenn Sie mit diesem System handeln, können Sie sich auf einen täglichen Bonus freuen, denn es erkennt und handelt nur in Richtung eines positiven Rollover. Dieser Bonusb
EZ Smart Trend
Pengfei Zhang
Experten
EZ.Smart Trend Dieser EA verwendet eine Vielzahl von Strategien und Funktionen, wie z.B. neuronales Netzwerk-Grid-Scalping, mobiler Stop-Loss, automatische Lot-Nummern-Einstellung, etc. Verwenden Sie revolutionäre Preismodell Algorithmen, Preis Verhalten Handel, und Unterschrift kollaborative Arbeit mit künstlicher Intelligenz adaptive Verarbeitungseinheiten. Das System nimmt eine Art von Reverse-Sampling-Entwicklungsmethode, die das System zeigen einen sehr erheblichen Vorteil in der 13-jährig
Milch Cow Scalping 5M
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Scalping-5M EA " ist ein Tool, das Ihnen die technischen Analysewerkzeuge für die meisten Indikatoren und 5 Strategien für 28 Währungspaare in einem Chart für den Scalp-Handel im 5-Minuten-Rahmen an die Hand gibt. Es ist auch so konzipiert, dass Sie manuell und automatisch handeln können. Der Chart zeigt folgendes an :- Alle unmittelbaren Veränderungen von 28 Währungspaaren für alle Zeiträume (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1), Anzahl der Punkte und Farben, die grüne Farbe für Aufwär
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Experten
Long and Short PRO EA ist ein verbesserter Berater Long and Short FREE EA (leider führen Nutzer absichtlich Bewertungen durch, so dass wir eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die angefordert wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die mit dem Schließen von Positionen zusammenhängen. Dieser Hinweis wird in Zukunft noch verbessert werden. Einer der Berater der Yarukami Mnukakashi Familie f
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale     wird     in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.     Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,     die bei Bedarf     angepasst oder optimiert werden können.     Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.     (Klicken Sie auf den Bedienfeldr
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experten
Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für wichtige Details! Roboter-Übersicht: Ein statistischer Ansatz für den algorithmischen Handel Dieses Angebot ist nicht nur ein Expert Advisor; es ist der Erwerb einer bewährten Methodik für den langfristig erfolgreichen automatisierten Handel. Dieses umfassende System wurde entwickelt, um Ihnen einen robusten Rahmen für konsistente Rentabilität an den Finanzmärkten zu bieten. Die Kernphilosophie dieses Handelsroboters ist einfach und doch tiefgründig: Der M
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
Experten
BreakoutGenius EA: Die Revolution im Handel Willkommen beim BreakoutGenius EA, Ihrem zuverlässigen Partner im Finanzhandel. Dieser Expert Advisor kombiniert die Präzision des MACD-Indikators mit einer fortschrittlichen Breakout-Strategie, um konsistente und stabile Renditen auf den Finanzmärkten zu erzielen. Innovative Handelsstrategie : Der Kern unseres EAs liegt in der einzigartigen Kombination eines optimierten MACD-Indikators mit einer raffinierten Breakout-Strategie. Diese Methode wurde sor
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
Tool Max Gold
Vladimir Sobolev
Experten
Handelssystem "Tool Max Gold": Dies ist eine Einladung zu Handel auf XAUUSD. Das goldene Zeitalter geht weiter! Gold in 2025-2026 ist ein modernes Instrument des Kapitalschutzes und dies ist das Geheimnis seiner Volatilität . " Tool Max Gold " ist ein leistungsstarker Handelsroboter für MT4, der speziell für den XAUUSD-Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche automatisierte Handelsalgorithmen mit fortschrittlichen manuellen Fähigkeiten und intelligentem Einlagenschutz. Direkt auf
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Grid Under Control
Hassane Zibara
Experten
grid under control ist ein EA, der eine Aufträge kaufen oder verkaufen oder beides öffnet, wenn der Markt bewegt sich eine negative Bewegung der EA wird neuen Handel zu öffnen, wenn der erste Handel zu kaufen ist der EA wird kaufen öffnen oder wenn der erste Handel zu verkaufen ist der EA wird verkaufen nach Handel Schritt öffnen, wie Sie in Parameter einfügen Werfen Sie einen Blick auf die Bilder und Controller der EA ist sehr einfach und leicht zu bedienen versuchen Sie es kostenlos.
Tiger Security
Yang Wu
Experten
ACHTUNG : Der Tiger Security EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden !!! TigerSecurity EA Roboter ist ein vollautomatischer Roboter für den Forex Handel. TigerSecurity EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. TigerSecurity EA Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen und diese zu managen, und Sie müssen
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Leopard Scalper EA
Clement Bongola
1 (1)
Experten
Leopard Scalper EA v3.0 – Aktualisierungsbeschreibung Optimiert für EURUSD-Handel auf beliebigen Charts Übersicht: Leopard Scalper EA wurde in dieser Version erheblich verbessert, mit sorgfältigen Anpassungen zur Steigerung der Leistung und Stabilität. Ursprünglich für GOLD (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt, zeigt es nun bessere Ergebnisse auf EURUSD und kann auch auf anderen Instrumenten wie BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30 und US100 verwendet werden. Benutzer sollten jedoch vorsicht
Green Frog EA
Ramzi Abuwarda
Experten
Die beste professionelle Expertenberatung (EA) - Green Frog EA: Ihr ultimativer Partner In der Welt des Devisenhandels, wo die Märkte sich schnell und entscheidend bewegen, kann ein zuverlässiger Verbündeter den entscheidenden Unterschied ausmachen. Treffen Sie den Green Frog EA, den besten professionellen Expertenberater (EA), der Trader mit beispielloser Genauigkeit und Effizienz ausstattet. Der Green Frog EA ist ein Zeugnis für modernste technologische Fortschritte in Verbindung mit jahrel
Milch Cow Events
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Events EA " ist ein Tool, mit dem Sie die Zeit der Nachrichten handeln können. Mit diesem Tool können Sie aus 28 Währungspaaren, die in einem Chart verfügbar sind, die Währungen auswählen, mit denen Sie zum Zeitpunkt der Nachrichten handeln möchten, indem Sie auf den Währungskreis klicken (grün: aktivieren - rot: deaktivieren) Der Experte zeigt den Wirtschaftskalender der Website FxStreet.com an. Sie können den Handel bei Ereignissen mit hohem, mittlerem, niedrigem, anonymen, sprachli
FIFO Beater
Pejman Alanjari
Experten
Dies ist ein vollständig FIFO-konformer EA, der sowohl Geldmanagement als auch Risikomanagement betreibt. Er ist ideal für in den USA ansässige Händler, die mit FIFO-Beschränkungen und einem niedrigen Hebel von 1:50 zu kämpfen haben. Der EA-Einstiegspunkt ist vollständig anpassbar und Händler können die Eingaben bequem modifizieren, um ihre eigene Risikoneigung zu bedienen. Hier ist das Signal, das ich erstellt habe, um den Fortschritt dieses EAs live zu verfolgen: https://www.mql5.com/en/signal
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experten
EA ist in erster Linie eine Absicherungs- und Multiples-Strategie. Es unterstützt, um jede Gelegenheit in jeder Richtung als MILCH COW MIX, aber mit mehreren Gewinn Ergebnisse ohne Erhöhung des Risikos zu ergreifen. Der Milchkuh-Mix EA öffnet die Absicherung nur auf der ersten Ebene, aber der EA öffnet die Absicherung auf jeder Ebene. Er öffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen d
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY EA" ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickeln können, bei dem das Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme beginnt. Es verschiebt einfach den Stop-Loss um 1. Es wird den SL um 1 schrittweise erhöhen, so dass für jeden 1 Pip der SL auf 19, 18, 17, etc. verschoben wird. Die Broker können dies sehen und unternehmen nichts dagegen. Während Sie dasitzen und darauf warten, dass der Kurs die bereits erzielten Punkte festhält. Alle diese Stop-Losses und Take-Profi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Momento
Gurneet Singh
Experten
Der Expert Advisor selbst nutzt Anomalien im Momentum, um kurzfristige Ausbrüche auf dem Markt zu erkennen und Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe der Standardabweichung und der Varianz sucht der EA nach Veränderungen in der Average True Range, um Trades an Spitzen und Tälern innerhalb des Marktes zu platzieren, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, einen neuen Trend zu etablieren. Er verwendet eine Reihe verschiedener mathematischer Prinzipien sowie eingebettete benutzerdefinierte Indikatoren. F
Weitere Produkte dieses Autors
Matrix Hacker
Thomas Bradley Butler
Experten
MT4 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/87060 Matrix Hacker ist nur für abgesicherte Konten und verwendet Random Walk, die Vergangenheit spielt keine Rolle. Der EA will sich auf dem Markt stabil behaupten und sowohl Nachfragen als auch Gebote abdecken. Kauft und verkauft Gebote und Nachfragen mit unterschiedlichen Größen und Volumina je nach Händler. Dies wird Anfängern nicht empfohlen, da es immer noch Kenntnisse über die Optimierung und nicht übertriebene Hebelwirkung erforder
ForexReversal
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Indikatoren
Geduld ist der Schlüssel zum stressfreien Scalping. Traden Sie die Pfeile, wenn Sie sehen, dass sie den gleitenden Durchschnitt von 200 überschreiten, und machen Sie einen Trend, indem Sie ohne gleitenden Durchschnittfilter nach außen oder vom letzten Swing-Punkt ausgehen. Schön für 1-Minuten-Zeitrahmen, um Intraday-Bewegungen aufzunehmen. Nehmen Sie mit Leichtigkeit 20 Pips oder bleiben Sie länger für größere Trends, indem Sie nachlaufende Stopps verwenden. Schauen Sie sich die Beispiele auf d
NeuroScalper
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Indikatoren
Aktualisieren! Den Ebenen 100 und 200 wurden Pfeile hinzugefügt. Dieser Indikator ist genau für den Zugang zu Extremen und Unterstützungen für Kaufpositionen, hauptsächlich für 1-Minuten-Zeitrahmen. Andere Zeitrahmen können verwendet werden, aber die Ebenen sind unterschiedlich. Es ist ein besserer Oszillator und vergleicht sich mit anderen, um den Unterschied zu sehen. Tageshandel mit neuronalen Netzwerkkonzepten. Dieser Indikator verwendet elementare Formen von Neuronetzwerken, um Kauf- und
VolumeDayTrader
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
DAYTRADING nur für Aktien (CFDs). Der Handel erfordert Arbeit. Es gibt keine Abkürzungen oder Indikatoren, die Ihnen alle Ein- und Ausgänge mitteilen. Profit kommt von der Geisteshaltung. Indikatoren sind Werkzeuge, die in Verbindung mit Geldmanagement und Erfolgspsychologie verwendet werden. Finden Sie Ungleichgewichte im Volumenprofil. Handelspreis-Volumen-Ungleichgewichte. Viele Ungleichgewichte treten beim Schließen und Öffnen und bei Nachrichten auf. Sehen Sie sich die Käufer vs. Verkäuf
GoldBuyBackScalper
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator gilt nur für XAU/USD, 1-Minuten-Charts. Jedes Paar hat einzigartige Eigenschaften und Preisbewegungen. Handeln Sie mit diesem Indikator V-förmige Umkehrungen. Scalp kauft mit Trailing Stops und vermeidet Nachrichten, da diese extremer sind und zu plötzlichen Ausverkäufen führen können. Fügen Sie im Backtest einen Zeitrahmen von 1 Minute hinzu und sehen Sie sich die Umkehrkäufe an. Der Indikator wird niemals neu gezeichnet oder neu berechnet. HANDEL NUR WÄHREND DER AKTIVEN
TrueSupplyandDemand
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dies basiert auf kurzfristiger Stärke oder Schwäche und nicht auf gleitenden Durchschnitten. Gleitende Durchschnitte werden nur als Filter verwendet. Handeln Sie Angebot und Nachfrage mit Pfeilen. Handeln Sie nicht von Kaufpfeil zu Verkaufspfeil. Handeln Sie die Stärke mit Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten und verwenden Sie Stopps. Der Pfeil kann einige starke Bewegungen haben. Handeln Sie auf allen Zeitrahmen. Probieren Sie es im Backtester aus. Die Pips können mit diesem Indikator ge
ScalpingMaster
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Meistern Sie das Scalping mit diesem Indikator. Handeln Sie auf jedem Zeitrahmen für Scalps bei Kauf oder Verkauf. Folgen Sie Trends mit einem gleitenden 200er Durchschnitt und Stopps und Zielen. Verwenden Sie diesen Indikator mit Ihrem eigenen System. Dieser Indikator kann Pips bringen, wenn Sie ihn richtig befolgen. Halten Sie sich an die Regeln und sammeln Sie täglich Pips. Verwenden Sie ihn als Einstieg in einen Trend, als Scalp für ein paar Pips oder als Ausstieg bei einem gegenteiligen Sig
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist gut für kleine Zeitrahmen wie 1 und 5 Minuten und für den Daytrading gemacht. Der Indikator wird nie neu gezeichnet oder neu berechnet. Der Indikator eignet sich für den Handel mit Swing-Punkten im Daytrading, um Bullen oder Bären zu folgen. Der Indikator ist einfach zu bedienen, nicht überladen und hat eine hohe Erfolgsquote. Der Indikator eignet sich gut, um Handelsspannen zu erfassen. Alle Indikatoren haben ihre Grenzen und kein Indikator oder System ist immer genau. Nutz
DTKGold
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dies ist die DayTradeKing für Gold auf einem 1-Minuten-Zeitrahmen. Es ist eine andere Berechnung für den Bereich. Verwenden Sie einen gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt als Filter. Setzen Sie immer Stopps ein und vermeiden Sie Nachrichten, warten Sie auf weitere Informationen. Dies soll die Intraday-Spannen erfassen. Probieren Sie es im Backtester auf 1 Minute aus, um zu sehen, wie sich der Kurs entwickelt und wie er funktioniert. Mit Trend handeln Filter verwenden Stopps verwenden Alarme werd
SuperArrowScalper
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Handeln Sie Trends mit dem Super Scalper Der Super Scalper ist für alle Zeitrahmen und Vermögenswerte geeignet und wurde für das Scalping von Trends entwickelt. Die Pfeile sind einfach zu verfolgen. Dies ist ein einfacher Pfeilindikator, mit dem Sie Trends folgen können. Verwenden Sie ihn in Verbindung mit Ihrem eigenen System oder verwenden Sie gleitende Durchschnitte. Verwenden Sie immer Stopps knapp unter oder über dem letzten Swing-Punkt oder Ihr eigenes Money-Management-System. Der Indikat
Levels Trading
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine einfache, abgespeckte Version eines fortgeschrittenen Unterstützungs- und Widerstandsindikators. Alle Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren arbeiten mit einer Reihe von Balken, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Befreien Sie sich vom Durcheinander und den verwirrenden Niveaus und finden Sie die Niveaus auf der Grundlage einer Reihe von Balken. Beobachten Sie, wie sich die Niveaus entwickeln und nutzen Sie sie als Ausbruchspunkte oder als Bereiche, in dene
ForexReversalEA
Thomas Bradley Butler
Experten
https://www.mql5.com/en/market/product/57345 Dieser EA basiert auf dem Forex Reversal Indikator. Wenn Sie es vorziehen, das System manuell zu handeln, laden Sie den Indikator herunter und probieren Sie es aus. Der EA folgt dem Trend und eröffnet dementsprechend Positionen. Die Ergebnisse zeigen stabile Gewinne mit geringerem Drawdown, aber experimentieren Sie damit im Backtester, Optimierer und Zeitrahmen, um zu sehen, was funktioniert. Alle gezeigten Ergebnisse sind hypothetisch. Hinweis: Di
HFTHacker
Thomas Bradley Butler
Experten
DIES WURDE AUFGRUND DER KOMPLEXITÄT UND VERWIRRUNG FÜR BENUTZER BEI DER OPTIMIERUNG OHNE WIEDERHERSTELLUNG ZUR EINFACHEN VERSION ZURÜCKGEGANGEN OPTIMIEREN SIE EA VOR DEM TESTEN UND VERWENDEN. KAUFEN SIE NUR, WENN SIE OPTIMIERT HABEN. Dies ist für Händler, die wissen, wie man optimiert, und aus eigener Kraft profitabel sein wollen. SIE STELLEN IHRE RISIKOPARAMETER EIN. Hohe Gewinnrate mit Stopps für die Trades, die nicht funktionieren, wenn Sie dies wünschen. Reduzieren Sie das Risiko für Langle
MarketMaker
Thomas Bradley Butler
Experten
Automatisieren Sie den Angebots- und Nachfragehandel. Machen Sie einen Markt. Dieser EA wurde von dem beliebten Angebots- und Nachfrageindikator erstellt und inspiriert, den jeder verkauft und nachahmt. Der EA handelt und sichert weiter und bildet einen Markt. Kann auch auf Nicht-Hedging-Konten gehandelt werden. Man muss Risiken einschätzen und Zeitrahmen, Losgrößen und Hedging-Möglichkeiten nutzen. Ich habe es insgesamt ungefähr einen Monat lang gehandelt, und zwar mit mehreren Paaren gleich
Top Trader
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Top Trader-Indikator Dies ist ein Pfeilumkehrindikator. Handeln Sie einen blauen Pfeil für den Kauf und einen roten Pfeil für den Verkauf. Ändern Sie den Zeitraum und die Abweichungen der Bänder. Dies ist ähnlich wie bei anderen, aber diese Pfeile nicht neu malen. Laden Sie in Backtester und studieren Sie, welche Zeiträume und Abweichungen am besten funktionieren. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen. 15 min bis 1 h würde gute Ergebnisse für Take Profits geben. Versuchen Sie nach Ihrem eigenen
Quant Bot
Thomas Bradley Butler
Experten
Quant Bot ist für den Trendhandel im einstündigen Zeitrahmen für den EUR/USD vorgesehen. Es gibt keine festgelegte Datei, aber wenn andere Paare verwendet werden, muss sie möglicherweise optimiert werden. Über den Bot: Es verwendet genetische Erzeugung und verwendet ATR für den Handel. Die Walk-Forward-Periode wurde verwendet, um eine Kurvenanpassung zu verhindern Der EA verwendet Stopps bei jedem Trade. Geldmanagement ist eine Aufwärtsskalierung mit % des Guthabens Die Backset-Periode ist vo
Crypto Net
Thomas Bradley Butler
Experten
Die Brokerzeiten unterscheiden sich von denen, in die die Strategie eingebaut wurde. Crypto Net ist für den Handel mit BTCUSD in Zeitrahmen von . Es nutzt die genetische Evolution, um die Strategie zu entwickeln. Dieser EA handelt Trendfolgeindikatoren liegen ATR und Ichimoku. Dieser wurde gebaut und hat eine Reihe robuster Tests bestanden, darunter Monte Carlo und Walk Forward. Eingänge: Prozent des Kontos, das minimales Risiko ist. Maximale Anzahl von Losen Zeiten, um den Handel einzust
PropTrader
Thomas Bradley Butler
Experten
*EA VOR DER VERWENDUNG OPTIMIEREN* Optimierte Forex-Handelsstrategie für EUR/USD Mit einem Expert Advisor (EA) innerhalb von ein oder zwei Jahren ein beträchtliches Vermögen zu erreichen, ist eine unrealistische Behauptung. Backtesting und realer Handel konzentrieren sich auf das Währungspaar EUR/USD. Über diese Strategie: Dies stellt die erste Iteration unserer Strategie dar, mit dem Potenzial für weitere Fortschritte. Es wurde streng mit 100 % Qualitätsdaten getestet und ist frei von MT4-
Down Under
Thomas Bradley Butler
Experten
Down Under handelt das AUD/USD-Paar in einem Zeitrahmen von 1 Stunde. Dieser EA handelt mit ATR und OHLC. Es ist für dieses Paar in diesem Zeitrahmen formatiert. Compoundierung wird mit einer min. Losgröße und max. Losgröße. Der Prozentsatz des Guthabens wird auf den Gewinn von Trades aufgezinst. Wenn der Saldo schwankt, schwankt auch die Losgröße. Einstellungen: mm Risiko % mm Lose maximale Lose Es gibt nichts mehr zu ändern. Dies hat keine Martingal- oder Hedging-Fähigkeiten. Die einzige
Cable Trader
Thomas Bradley Butler
Experten
GBP/USD 1 hr. Dieser EA handelt Momentum und Sitzungen. Dies hat eine feste Chargenkomponente und wird das TP im Laufe seiner Entwicklung weiter modifizieren. Einstellungen: Losgröße Es gibt nichts mehr zu ändern. Dies hat keine Martingal- oder Hedging-Fähigkeiten. Die einzige andere Funktion, die geändert werden muss, ist, wenn Sie CFDs von GBP/USD handeln. Ändern Sie dies durch die Dezimalstelle auf der Broker-Plattform. Risikohinweis Futures, Optionen und Devisenhandel haben alle g
Euclidean
Thomas Bradley Butler
Experten
Euclidean ist ein einzigartiger Handelsalgorithmus, den ich vor 8 Jahren entwickelt habe. Dieser EA ist Teil dieses Systems. Es funktioniert als geschlossenes System. Der EA initiiert einen Kauf, wenn der Winkelgrad richtig ist, um einen Trend zu erkennen. Der Stop-Loss beträgt 10 % vom Winkel. So einfach ist das. Eingänge: % des Saldos in Lots 1 Micro-Lot für 1.000 $ % des Restbetrags in Losen Volume Upper Lots = die maximale Anzahl an Lots Take-Profit-Level = Standard ist 50 Pips Wie und wa
Pip Scalper
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
EIN INDIKATOR FÜR ALLE Pip Scalper dient zum Scalping von Trends. Bleiben Sie mit diesem Indikator länger im Trend. Es funktioniert in allen Zeitrahmen und Assets. Holen Sie sich mit diesem Tool täglich Pips. Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt von 200, um Trades zu filtern. Kleinere Zeitrahmen empfohlen. Verwenden Sie für Daytrading. Über und wie zu verwenden: Pips Scalper basiert auf längerfristigem Trendhandel. Kaufen Sie auf Blau Verkaufen Sie auf Rot Verwenden Sie den gleitenden
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Experten
OPTIMIEREN SIE VOR DEM TESTEN UND VERWENDEN, UM DIE BESTEN EINGABEN ZU FINDEN Hallo ihr Händler! Möchten Sie einen hochmodernen Expert Advisor für Ihre MT4-Plattform? Dann sind Sie bei Evolved Trends genau richtig! Dieser leistungsstarke Handelsalgorithmus, der mit maschineller Lerntechnologie erstellt wurde, konzentriert sich auf den Handel mit GBP/USD in Zeitrahmen von einer Stunde. Aber hey, experimentieren Sie ruhig mit anderen Assets und Zeitrahmen zur Optimierung! Passen Sie die Eingaben
Combine Winner
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Handeln Sie mit jedem Forex-Kombi, den es gibt. Viele Prop-Firmen bieten Challenge- oder Instant-Funding-Kombis an. Das größte Problem ist die Kontrolle des Verlustes. Mit diesem Indikator können Sie ein visuelles System erhalten, das Verluste begrenzen und Disziplin lehren kann. Dieser Indikator verwendet den MACD und die Strategie ist Scalping.Sie können das Risiko und die Belohnung bestimmen. Verfolgen Sie visuell kleine Trends für Scalping. Handeln Sie während aktiver Sitzungen. Es ist nur e
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Holy Grail Pfeil ist für Scalping. Der Zeitraum, den Sie verwenden, wird den Trend bestimmen. Sie können verschiedene Zeitrahmen und Zeiträume ausprobieren, um zu sehen, was am besten für Ihre Strategie funktioniert. Filter können angewendet werden, wie ein gleitender Durchschnitt oder Trendlinien. Die 1 Minute funktioniert gut für Scalps und handeln immer während der aktiven Perioden und vermeiden Konsolidierungszeiten. Die Verwendung anderer Indikatoren, um Trends zu bestimmen, wird empfohlen,
Twenty Eight Forex Pairs
Thomas Bradley Butler
Experten
EA VOR TEST UND EINSATZ OPTIMIEREN Kein EA verwandelt Hunderte in Millionen in einem Jahr oder 2. Das ist eine Lüge, wenn es so dargestellt wird. Handel Achtundzwanzig Forex-Paare. Verwenden Sie diese EA, um die Paare und Zeitrahmen mit tp und sl je nach Risiko zu handeln. Dies kommt mit fortschrittlichen Geld-Management eingebaut. Es hat Break-Even und Take-Profits auf 50% mit sl und tp entsprechend. 1 Stunde empfohlen, aber versuchen Sie es auf andere für Intraday oder Swing-Handel.
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Verbessern Sie den Handel mit diesem Indikator. Finden Sie Bereiche für Käufe oder Verkäufe in Fibonacci-Retracement-Bereichen. Fulltrend ist für Scalping und Swing-Trades geeignet. Fib-Levels werden für Take-Profits und Stop-Loss hinzugefügt. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und kann allein oder zusammen mit anderen Systemen und Indikatoren für Filter verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Es werden Warnungen hinzugefügt, die wahr oder falsch sein können. Sie brauchen n
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Scalping Code ist für Trend-Scalping. Er ist einfach zu benutzen und profitabel. Er kann auf jedem Zeitrahmen und jedem Vermögenswert funktionieren. Dieser Indikator kann allein oder zusammen mit einem anderen System verwendet werden. Der Pfeil wird nicht neu gezeichnet oder neu berechnet. Die Regeln lauten wie folgt: Ein blauer Pfeil oberhalb des gleitenden Durchschnitts ist ein Kauf. Ein Ausstieg für den Kauf oberhalb des gleitenden Durchschnitts ist ein roter Pfeil oder ein Ziel. Ein roter
Order Flow Volume
Thomas Bradley Butler
Experten
VOR DEM BACKTEST OPTIMIEREN UND EIN JAHR LANG VERWENDEN, UM DIE BESTEN WERTE ZU FINDEN Order Flow ist einzigartig, da er das Volumen handelt. Er wurde auf EUR/USD aufgebaut und ist vom 11.11.2021 bis zum 24.10.2022 auf 1-Stunden-Charts optimiert. Es werden Optimierungsinputs für das Money Management verwendet. Dieser EA verwendet striktes Money Management, es ist kein "get rich quick martingale" oder EA ohne Sl. Führen Sie auf EUR/USD 1-Stunden-Chart oder wenn Sie andere Vermögenswerte und Zeit
AI Signal
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
AI Signal ist ein Indikator, der ein fertiges Scalping-System ist, das nicht neu malt Anweisungen: Laden Sie den Indikator. Verwenden Sie die Pfeile als Einstieg in Trends und halten Sie sich von Seitwärtsmärkten fern. Handeln Sie mit dem größeren Trend und handeln Sie nur in aktiven volatilen Stunden. Kaufen Sie den blauen Pfeil über dem gelben und steigen Sie beim roten Pfeil oder nach eigenem Ermessen aus. Verkaufen Sie den roten Pfeil unter dem gelben und steigen Sie bei dem blauen Pfeil od
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension