Limitless Arbitrage

Limitless Arbitraj, Latency Arbitrage Pro'nun tam sürümüdür: https://www.mql5.com/en/market/product/10282









"Sınırsız Arbitraj", forex piyasasında arbitraj ticareti için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışmandır. Bu son teknoloji ticaret robotu, birden fazla döviz çiftini aynı anda izleyebilir, aralarındaki fiyat eşitsizliklerini tespit edebilir ve bu fırsatlardan yararlanmak için hızlı işlemler gerçekleştirebilir.





Ana Özellikler:





Çoklu Döviz Çifti Arbitrajı: EA, aynı anda altı adede kadar döviz çiftini işleyebilir ve farklı enstrümanlar arasında gerçek zamanlı olarak arbitraj fırsatlarını belirlemesine olanak tanır.





Arbitraj Eşiği: Yatırımcılar, arbitraj işlemlerini tetiklemek için özelleştirilebilir bir eşik belirleyebilir. İzlenen çiftlerden herhangi biri arasındaki fiyat farkı bu eşiği aştığında, EA ticaret sürecini başlatır.





Sabit Lot Büyüklüğü: EA, her işlem için sabit bir lot büyüklüğü kullanır ve tutarlı risk yönetimi ve kullanım kolaylığı sağlar.





Kaybı Durdur ve Kârı Al: EA, pozisyonları korumak ve karı kilitlemek için önceden tanımlanmış zararı durdur ve kârı al seviyelerini birleştirir.





Maksimum Pozisyonlar: Aşırı maruz kalmayı önlemek için, kullanıcılar EA'nın her bir döviz çifti için açmasına izin verilen maksimum pozisyon sayısını belirleyebilir.





Sağlam Hata İşleme: EA, işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve herhangi bir sorunun hızlı bir şekilde bildirilmesini sağlamak için güçlü hata işleme içerir.





İşlemler Arasındaki Zaman Sınırı: Kontrollü ve optimize edilmiş işlem sıklığı sağlayarak aşırı alım satımı önlemek için.





"Sınırsız Arbitraj", akıllı algoritması ve yüksek frekanslı ticaret yetenekleriyle, forex piyasasındaki küçük fiyat farklılıklarından yararlanmak isteyen ileri düzey yatırımcılar için uygundur. Canlı ticarette dağıtımını düşünmeden önce EA'yı bir demo ortamında kapsamlı bir şekilde test etmek ve parametreleri optimize etmek çok önemlidir. Herhangi bir otomatik alım satım aracında olduğu gibi, kullanıcılara EA'yı kullanırken dikkatli olmaları ve uygun risk yönetimi stratejileri kullanmaları tavsiye edilir.