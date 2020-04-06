Limitless Arbitrage

Euclidean Thomas Bradley Butler 专家

欧几里得是我 8 年前提出的一种独特的交易算法。 该 EA 是该系统的一部分。 它作为一个封闭系统工作。 当角度正确以捕捉趋势时，EA 将启动买入。 止损是角度的10%。 就是这么简单。 输入： 手数余额百分比 1 微手 1,000 美元 获利水平 = 默认为 50 点 如何和需要考虑的事项： 止损是内置的，并根据价格以 10% 的角度进行交易。 止盈设置为 50 点，但可以是您想要的金额。 在 1 到 5 分钟的小时间范围内进行交易。 在回测器中对此进行测试的错误为零。 不同的平台和经纪人有不同的数据，因此请检查下载数据以进行测试。 外汇交易风险免责声明 欧几里得是我 8 年前提出的一种独特的交易算法。 该 EA 是该系统的一部分。 它作为一个封闭系统工作。 当角度正确以捕捉趋势时，EA 将启动买入。 止损是角度的10%。 就是这么简单。 输入： 手数余额百分比 交易量上限 = 最大手数 获利水平 = 默认为 50 点 如何和需要考虑的事项： 止损是内置的，并根据价格以 10% 的角度进行交易。 止盈设置为 50 点，但可以是您想要的金额。 在 1 到 5 分钟