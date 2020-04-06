Limitless Arbitrage
- 专家
- Thomas Bradley Butler
- 版本: 3.0
- 更新: 14 十一月 2023
- 激活: 5
Limitless Arbitrage 是 Latency Arbitrage Pro 的完整版本：https://www.mql5.com/en/market/product/10282
“无限套利”是一款复杂的智能交易系统，专为外汇市场套利交易而设计。 这种尖端的交易机器人能够同时监控多个货币对，检测它们之间的价格差异，并执行快速交易以利用这些机会。
主要特征：
多货币对套利：EA 可以同时处理多达六种货币对，使其能够实时识别不同工具之间的套利机会。
套利阈值：交易者可以设置可自定义的阈值来触发套利交易。 当任何受监控货币对之间的价格差异超过此阈值时，EA 就会启动交易流程。
固定手数：EA 为每笔交易采用固定手数，从而实现一致的风险管理和易用性。
止损和止盈：EA 包含预定义的止损和止盈水平，以保护头寸并锁定利润。
最大头寸：为了防止过度暴露，用户可以指定 EA 允许为每个货币对开立的最大头寸数量。
强大的错误处理：EA 包含强大的错误处理功能，以确保交易顺利执行并及时通知任何问题。
交易之间的时间限制：避免过度交易，确保控制和优化交易频率。
凭借其智能算法和高频交易功能，“无限套利”适合寻求利用外汇市场微小价格差异的高级交易者。 在考虑在实时交易中部署 EA 之前，在演示环境中彻底测试 EA 并优化参数至关重要。 与任何自动交易工具一样，建议用户在使用 EA 时谨慎行事并采用适当的风险管理策略。