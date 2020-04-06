Limitless Arbitrage é a versão completa do Latency Arbitrage Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/10282









O "Limitless Arbitrage" é um Expert Advisor sofisticado projetado para negociação de arbitragem no mercado cambial. Este robô de negociação de ponta é capaz de monitorar vários pares de moedas simultaneamente, detectando disparidades de preços entre eles e executando negociações rápidas para capitalizar essas oportunidades.





Características principais:





Arbitragem de pares de várias moedas: o EA pode lidar com até seis pares de moedas simultaneamente, permitindo identificar oportunidades de arbitragem em diferentes instrumentos em tempo real.





Limiar de arbitragem: os comerciantes podem definir um limite personalizável para acionar negociações de arbitragem. Quando a diferença de preço entre qualquer um dos pares monitorados excede esse limite, o EA inicia o processo de negociação.





Tamanho de Lote Fixo: O EA emprega um tamanho de lote fixo para cada negociação, permitindo gerenciamento de risco consistente e facilidade de uso.





Stop Loss e Take Profit: O EA incorpora níveis predefinidos de stop-loss e take-profit para proteger as posições e bloquear os lucros.





Posições máximas: Para evitar superexposição, os usuários podem especificar o número máximo de posições que o EA pode abrir para cada par de moedas.





Tratamento robusto de erros: o EA inclui tratamento robusto de erros para garantir uma execução suave de negociações e notificação imediata de quaisquer problemas.





Limite de tempo entre negociações: Para evitar negociação excessiva, garantindo frequência de negociação controlada e otimizada.





Com seu algoritmo inteligente e recursos de negociação de alta frequência, o "Limitless Arbitrage" é adequado para traders avançados que buscam tirar vantagem de pequenas discrepâncias de preços no mercado cambial. É crucial testar o EA completamente em um ambiente de demonstração e otimizar os parâmetros antes de considerar sua implantação na negociação ao vivo. Como acontece com qualquer ferramenta de negociação automatizada, os usuários são aconselhados a ter cuidado e empregar estratégias de gerenciamento de risco adequadas ao usar o EA.