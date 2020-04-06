Limitless Arbitrage — это полная версия Latency Arbitrage Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/10282









"Безграничный Арбитраж" - это сложный советник, предназначенный для арбитражной торговли на рынке форекс. Этот передовой торговый робот способен одновременно отслеживать несколько валютных пар, обнаруживать ценовые различия между ними и совершать быстрые сделки, чтобы извлечь выгоду из этих возможностей.





Ключевая особенность:





Мультивалютный арбитраж пар: советник может одновременно обрабатывать до шести валютных пар, что позволяет ему определять возможности арбитража по различным инструментам в режиме реального времени.





Порог арбитража: Трейдеры могут установить настраиваемый порог для запуска арбитражных сделок. Когда разница в цене любой из отслеживаемых пар превышает этот порог, советник инициирует торговый процесс.





Фиксированный размер лота: советник использует фиксированный размер лота для каждой сделки, что обеспечивает последовательное управление рисками и простоту использования.





Стоп-лосс и тейк-профит: советник включает предопределенные уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты позиций и фиксации прибыли.





Максимальное количество позиций: чтобы предотвратить чрезмерную экспозицию, пользователи могут указать максимальное количество позиций, которые советнику разрешено открывать для каждой валютной пары.





Надежная обработка ошибок: в советнике реализована надежная обработка ошибок, обеспечивающая плавное выполнение сделок и оперативное уведомление о любых проблемах.





Ограничение по времени между сделками: чтобы избежать чрезмерной торговли, обеспечивая контролируемую и оптимизированную частоту торговли.





Благодаря интеллектуальному алгоритму и возможностям высокочастотной торговли «Безграничный арбитраж» подходит для опытных трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из небольших ценовых расхождений на рынке форекс. Крайне важно тщательно протестировать советник в демо-среде и оптимизировать параметры, прежде чем рассматривать возможность его развертывания в реальной торговле. Как и в случае с любым инструментом автоматической торговли, пользователям рекомендуется проявлять осторожность и использовать соответствующие стратегии управления рисками при использовании советника.